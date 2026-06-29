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Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra проведут заключительный перформанс трилогии «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» на Новой сцене Александринского театра

Финальная часть проекта, соединившего каллиграфию и музыку, вдохновлена Японией.

Покрас Лампас
Фото: Ася Минеева, Дмитрий Егоров

Покрас Лампас

21 июля на Новой сцене Александринского театра художник-каллиграф Покрас Лампас с экспериментальным коллективом SPB Blind Orchestra покажут третий перформанс серии «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ». Последнюю часть трилогии о мультисенсорном восприятии искусства посвятят Японии: локальной культуре и эстетике Токио.

В центре перформанса — живая импровизация, где звук и изображение рождаются на глазах у зрителей. На горизонтальном полотне в технике современной каллиграфии Покрас Лампас создает абстрактную композицию. Оркестр SPB Blind Orchestra играет с завязанными глазами. Ограничивая зрение, исполнители обостряют слух.

Первый «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» прошел на Новой сцене в феврале. Покрас Лампас в реальном времени расписал черный квадрат под авангард-биты SPB Blind Orchestra. Музыканты выступали под управлением дирижера Георгия Аверина.

Второй перформанс состоялся в апреле. У весеннего представления появилась конкретная эстетика: художник вдохновлялся 1980-ми в Нью-Йорке — эпохой андерграунда, граффити и экспериментального джаза.

Финал «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» состоится 21 июля в 19:30 на набережной Фонтанки, 49А. Билеты в продаже на сайте театра.

В 21:00, после перформанса, зрителей и исполнителей ждут на афтерпати в Кабаре «Шум»: арт-кафе в доме Маяковского откроет поп-ап о японской культуре под кураторством Покраса. В программе — живопись, саке, винтажный азиатский джаз и первая за 18-летнюю историю «Шума» вывеска на входе.

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