Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra проведут второй перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» на Новой сцене Александринского театра

Новая версия перформанса вдохновлена атмосферой Нью-Йорка конца 1980-х.

Первый перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ». Февраль 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Кабаре «Шум»

Первый перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ». Февраль 2026

29 апреля на Новой сцене Александринского театра художник-каллиграф Покрас Лампас с экспериментальным коллективом SPB Blind Orchestra вновь покажут художественный перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ», который исследует мультисенсорное восприятие искусства. В этот раз у события будет конкретная эстетика: Покрас вдохновлялся 80-ми в Нью-Йорке — эпохой андерграунда, граффити и экспериментального джаза.

Первый «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» прошел на Новой сцене в феврале. Покрас Лампас в реальном времени расписал черный квадрат под авангард-биты SPB Blind Orchestra. Музыканты под управлением дирижера Георгия Аверина по традиции играли с завязанными глазами.

В центре перформанса — живая импровизация, где звук и изображение рождаются на глазах у зрителей. На горизонтальном полотне в технике современной каллиграфии Покрас Лампас создает абстрактную композицию. В отличие от премьерного показа, на апрельском представлении каллиграфия будет отсылать к зарождению уличного искусства: экспрессивной живописи Жан-Мишеля Баския, абстракции Futura 2000 и графике Кита Харинга.

Первый перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ». Февраль 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Кабаре «Шум»

Первый перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ». Февраль 2026

Первый перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ». Февраль 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Кабаре «Шум»

Первый перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ». Февраль 2026

Первый перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ». Февраль 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Кабаре «Шум»

Первый перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ». Февраль 2026

Завязанные глаза позволяют музыкантам SPB Blind Orchestra посвятить себя звуку и не отвлекаться на публику и других участников коллектива. Оркестр следует принципу Сергея Курехина «Музыка должна быть чувственной»: ограничивая зрение, исполнители обостряют слух.

Покрас Лампас, расписывая различные поверхности, ищет способы создать многослойные композиции из слов, придумывает новые формы букв и знаков, объединяет элементы стрит-арта, типографики и каллиграфии разных культур мира. Он создает масштабные композиции в городской среде и интерьере, экспериментируя с формами и возможностями шрифтов.

После перформанса зрителей и исполнителей ждут на афтерпати в Кабаре «Шум». С прошлого года там находится тотальная инсталляция Покраса «Меня интересует только ЧУШЬ», посвященная Даниилу Хармсу.

«ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» состоится 29 апреля в 19:30 на набережной Фонтанки, 49А. Билеты в продаже на сайте театра.

16+

