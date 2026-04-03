Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra проведут второй перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» на Новой сцене Александринского театра

29 апреля на Новой сцене Александринского театра художник-каллиграф Покрас Лампас с экспериментальным коллективом SPB Blind Orchestra вновь покажут художественный перформанс «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ», который исследует мультисенсорное восприятие искусства. В этот раз у события будет конкретная эстетика: Покрас вдохновлялся 80-ми в Нью-Йорке — эпохой андерграунда, граффити и экспериментального джаза.

Первый «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» прошел на Новой сцене в феврале. Покрас Лампас в реальном времени расписал черный квадрат под авангард-биты SPB Blind Orchestra. Музыканты под управлением дирижера Георгия Аверина по традиции играли с завязанными глазами.

В центре перформанса — живая импровизация, где звук и изображение рождаются на глазах у зрителей. На горизонтальном полотне в технике современной каллиграфии Покрас Лампас создает абстрактную композицию. В отличие от премьерного показа, на апрельском представлении каллиграфия будет отсылать к зарождению уличного искусства: экспрессивной живописи Жан-Мишеля Баския, абстракции Futura 2000 и графике Кита Харинга.