Чистая синестезия: премьера перформанса Покраса Лампаса и слепого оркестра «Пишу — слышу — вижу»

Продюсерский дебют Артема Балаева на Новой сцене Александринского театра — экспромт без сценария и прогонов — первыми увидели герои Собака.ru. А мы показываем, как это было.
26 февраля каллиграф-виртуоз Покрас Лампас в реальном времени расписал черный квадрат под витальные авангард-биты SPB Blind Orchestra. Музыканты под управлением дирижера Георгия Аверина по традиции играли с завязанными глазами.
Состав SPB Blind Orchestra постоянно меняется. На этот раз на сцену вышли клавишник Денис Кириллов, барабанщик Тимофей Вахрушев, перкуссионист Александр Шалимов, саксофонист Дмитрий Цепилов, флейтистка Ася Келль, контрабасист Петр Гогитидзе. Николай Бичан — на электрогитаре, Алексей Лушников — на волнах Мартено, Георгий Нефедов — на балалайке. Все музыканты следуют только тактильным командам дирижера.
После перформанса действие переместилось в Кабаре ШУМ. Там с прошлого года развернута тотальная инсталляция Покраса «Меня интересует только ЧУШЬ», посвященная Даниилу Хармсу.
Ольга Шамаева
Александр Суменков
Дарья Белевцева
Саша Остапович
Фото: Ася Минеева, Дмитрий Егоров
