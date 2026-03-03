Чистая синестезия: премьера перформанса Покраса Лампаса и слепого оркестра «Пишу — слышу — вижу»

Состав SPB Blind Orchestra постоянно меняется. На этот раз на сцену вышли клавишник Денис Кириллов, барабанщик Тимофей Вахрушев, перкуссионист Александр Шалимов, саксофонист Дмитрий Цепилов, флейтистка Ася Келль, контрабасист Петр Гогитидзе. Николай Бичан — на электрогитаре, Алексей Лушников — на волнах Мартено, Георгий Нефедов — на балалайке. Все музыканты следуют только тактильным командам дирижера.