Знакомьтесь, бюро Planet9 — авторы выставок-блокбастеров: «Балабанов» и «Первая позиция — русский балет»

В петербургском экспозиционном деле вы совсем не новички: «Покой и радость» и персоналка Ли Бул в «Манеже», «Линия Рафаэля» и мультимедийный проект «Искусственный интеллект» в Эрмитаже, «Летняя выставка» для Дома Радио — в се это работы вашего бюро Planet9. Но именно в этом сезоне вы вдруг превратились в звезд выставочного дела. Как так?

Александр: Ну, звезды — это слишком громко, все звезды у нас на ТВ и в ютьюбе, вам ли, Александр, не знать. Я думаю, мы стали заметны чуть раньше, когда в 2022-м в московском «Манеже» шумно прошла выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» — наш первый собственный продюсерский проект. 11 залов на площади более 2 000 квадратных метров, 76 графических и живописных работ Виктора, за 300 экспонатов — и продление из-за огромного спроса. До этого наше бюро семь лет занималось исключительно архитектурой выставок и музеев. Но именно «Путь героя» произвел вау-эффект. В чем особенность? Впервые нашим заказчиком стали не музей, куратор или институция, а сотни тысяч людей, которые заплатили за входные билеты, и это был наш первый продюсерский опыт. Для меня именно эта выставка стала знаковой из-за ощущения, что мы не подвели такое количество глаз, чувств, душ. Агния: А для меня знаковой стала все-таки «Первая позиция — русский балет»: я ведь придумала ее больше пяти лет назад, но реализовать идею мы смогли только после объединения наших усилий с «Манежем». Хотя по сумме обстоятельств самый мой любимый проект — все-таки «Балабанов», к тому же он идеально совпал со временем.

Интересно, что у вас разные точки зрения. Но возьмем именно петербургские проекты: построить мир артхаусного режиссера и мир балета — э то ведь максимально разный материал.

Агния: Абсолютно. Это не работа в условном Эрмитаже, в наших продюсерских проектах у нас больше свободы. Но их объединяет то, что там и там есть масштаб, выстроенный сторителлинг и заметная сценография. Как ни странно, мы очень трепетали перед релизом «Балета». Очень. У меня было ощущение грани между триумфом и провалом. Не потому, что мне казалось что-то слабым, скорее, из-за количества интересантов, бенефициаров, стейкхолдеров (лица или организации, которые непосредственно работают над проектом. — Прим. ред.). Представьте — 46 музеев-участников, три соорганизатора — «Манеж», Planet9 и РОСИЗО — попробуйте договориться между собой. И я в итоге была приятно удивлена, что негативных отзывов практически не было.

Александр: Все негативные отзывы читаю я. Просто не показываю их тебе.

И что? Вас разве критикуют? Очереди стоят, в Москве везде на билбордах красуется логотип Planet9.

Александр: Не везде, но мы над этим работаем. Дело в том, что все наши продюсерские выставки, за исключением разве что открывающихся на московском «Хлебозаводе» в июне «Смешариков», проходят в режиме аудиопогружения. Этот прием впечатлил Агнию на выставке David Bowie Is (передвижная выставка, посвященная жизни и творчеству Дэвида Боуи, открытие которой состоялось в Музее Виктории и Альберта. — Прим. ред.). С одной стороны, это дополнительный инструмент, мощный драматургический эффект. С другой — сложность. Объясню почему: мы долго бились над тем, чтобы найти а удиосопровождению более точное название, чем аудиогид. Но мы проиграли — ксерокс есть ксерокс, а не копировальная машина. Зрители привыкли, что аудиогид — это когда ты получаешь определенную информацию, нажав кнопочку «12» у картины, и тебе вещают: «Это полотно рассказывает нам...» Мы же осознанно опускаем информативность в пользу аудиоперформанса или даже спектакля. Наша задача, чтобы человек, выйдя с «Первой позиции — русский балет», заинтересовался темой, уловил сочетание музыки, танца, живописи, моды и пошел в театр или читать книги по теме. Это и есть результат, которого мы добиваемся.

Агния: Придумывая эту экспозицию, мы решили, что не будем замахиваться на энциклопедию русского балета в ста томах: возьмем хронологический принцип для первого этажа, устроим лабораторию на втором, а прошьем все это нитью «Лебединого озера». Такой вот у нас подход. Ну и, конечно, в проектах, которые мы продюсируем, архитектура играет очень важную роль. Например, Балабанов в «Севкабель Порту»— это монолитный металлический, вовлекающий ландшафт; страна, в которой дорожные знаки-цитаты ведут посетителя по миру режиссера. Полная иммерсивность и выстроенная из декораций реальность фильмов Алексея Октябриновича. А в балете мы буквально иллюстрируем 350 лет истории: от огромных профилей российских императоров через театральные ложи к загадочному билибинскому лесу и по номенклатурной ковровой дорожке к эфемерному лабораторному пространству.