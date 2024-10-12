Почему нужно увидеть выставку-байопик «Виктор Цой. Легенда» в Петербурге? Вот 6 причин

В «Севкабель Порту» стартовала выставка-блокбастер «Виктор Цой. Легенда» о жизни и творчестве фронтмена культовой советской рок-группы «Кино» (13 тематических залов, выстроенных нелинейно!) . Собака.ru побывала на открытии петербургской (и «режиссерской») версии проекта и рассказывает, почему его стоит увидеть и при чем тут аромат перегоревшего шлака в кочегарке, лазерное шоу, интерактивное караоке и картины на целлофане, вдохновленные творчеством художника Кита Харинга.
1. Увидеть полноценную «режиссерскую» версию выставки
Экспозицию, посвященную Виктору Цою, изначально придумали именно для площадки «Севкабель Порт» и Петербурга, но с первого раза реализовать ее в родном городе музыканта не получилось. Проект показали в 2022 году на территории московского «Манежа».
Спустя два с половиной года выставка вернулась туда, где и была задумана. В этой версии — сразу три новых зала и более 300 ранее не демонстрировавшихся экспонатов из архивов близких Цоя: сына Александра, американской подруги Джоанны Стингрей и многих других.
2. Погрузиться в нюансы советского быта и узнать про героев времени
Сюжетно и композиционно выставка продумана до мелочей — например, вместо привычного аудиогида вы получаете советскую кассету с подписью «Виктор Цой», сделанную фломастером от руки. Не сомневайтесь, она настоящая — команда выставки оптом выкупила кассеты со склада в Краснодаре. В первом же зале «Ленинградская легенда» на ней вы услышите скрипучую DIY-запись песни «Мне не нравится город Москва».
Среди экспонатов — личные вещи и украшения, музыкальные инструменты, письма, билеты на самолет из гастрольного тура по СССР и восстановленные сценические образы: футболка DKNY, джинсы Levi Strauss & Co. и косточки с камнями для воротника рубашки.
Один из залов полностью посвящен близкому кругу Цоя — от Марианны Родованской и Натальи Разлоговой до Игоря Тихомирова, Андрея Панова и других.
3. Познакомить детей с творчеством Цоя и «Кино»
Чтобы познакомить маленьких зрителей с главным героем и временем, в котором он жил и творил, команда разработала отдельную линию — на экспозиции она выделена желтым цветом.
В основу легли тексты из книги-энциклопедии Дениса Бояринова и иллюстратора Маши Шишовой «Цой. История рок звезды в буквах и картинках» — озвучил их директор Александринского театра Александр Малич.
4. Узнать про Цоя как художника и актера
Экспозиция полна открытий для тех, кто привык ассоциировать ее главного героя сугубо с музыкой. Один из залов — полноценный вернисаж картин Цоя, которые он из-за нехватки средств и материалов создавал прямо на растянутом целлофане. Его вдохновляли легенды американского поп-арта и уличного искусства — художники Кит Харинг и Жан-Мишель Баския, поэтому писал он абстрактные, простые, веселые и символичные работы.
Другой зал — съемочная площадка неснятого кибер-панк-проекта казахстанского режиссера Рашида Нугманова «Цитадель смерти», где главную роль должен был играть лидер «Кино». Старт съемок был запланирован на осень на осень 1990 года, но 15 августа Виктор Цой разбился в автокатастрофе по пути на рыбалку. Удочку, которую музыкант в тот день захватил с собой, также можно увидеть на экспозиции — это новая деталь, которой не было на выставке в Москве.
5. Спеть песни группы «Кино» и почувствовать запах легендарной котельной на Блохина
Петербургская версия проекта дополнена интерактивными и иммерсивными элементами. Например, в середине маршрута кураторы расположили тематическое караоке — несколько микрофонов и видеоинсталляцию режиссера Елены Бродач, приглашающую вслух спеть любимые треки группы.
Несколько лет Цой работал кочегаром в угольной котельной на Петроградской стороне в Петербурге — там он проводил много времени, жил, спал и репетировал. Этому периоду его жизни посвящен зал «Камчатка» — для наибольшей достоверности команда проекта обратилась к парфюмеру Елизавете Томиловой, чтобы воссоздать запах перегоревшего шлака в кочегарке.
6. Посмотреть на световое шоу и остаться наедине с собой
Для оформления финальной комнаты световой мультимедиа-инсталляцией команда проекта пригласила коллектив dreamlaser. После насыщенной и плотной программы предыдущих залов последний предлагает зрителю почти интимный опыт — прослушать песню «Последний герой» со стадионного концерта современного проекта группы «Кино», заблудиться в тумане дым-машины и зеркальном лабиринте.
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» идет в «Севкабель Порту» до 10 марта 2025 года. Возрастное ограничение — 12+, но дети младше допускаются на экспозицию при условии сопровождения взрослыми. Над выставкой работали команда бюро Planet9 (Агния Стерлигова и Александр Кармаев), сын музыканта — Александр Цой, журналист Дмитрий Мишенин и другие.
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