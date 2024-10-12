Почему нужно увидеть выставку-байопик «Виктор Цой. Легенда» в Петербурге? Вот 6 причин

1. Увидеть полноценную «режиссерскую» версию выставки

Экспозицию, посвященную Виктору Цою, изначально придумали именно для площадки «Севкабель Порт» и Петербурга, но с первого раза реализовать ее в родном городе музыканта не получилось. Проект показали в 2022 году на территории московского «Манежа».

Спустя два с половиной года выставка вернулась туда, где и была задумана. В этой версии — сразу три новых зала и более 300 ранее не демонстрировавшихся экспонатов из архивов близких Цоя: сына Александра, американской подруги Джоанны Стингрей и многих других.