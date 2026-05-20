Ярмарка современного искусства Port Art Fair открывается в «Севкабель Порту» в 4-й раз

21 мая в «Севкабель Порту» стартует четвертая ярмарка современного искусства Port Art Fair. В этом году участвуют 48 галерей и самоорганизаций, 44 независимых художника и пять авторов из секции «Диджитал». Среди них — Кабаре «Шум», СССХ, Pop-Up Gallery, фотограф Влад Третьяк, медиахудожник Даниил Зуев, казанский центр современной культуры «Смена», Школа дизайна НИУ ВШЭ и Центр искусства и науки ИТМО.

Тема PAF в 2026 году — «бланк», белое на белом, состояние простоты и новой возможности. Выставку работ дополнит публичная программа: о минимализме, пустоте в искусстве и судьбе творчества в эпоху ИИ поговорят художники, кураторы, арт-менеджеры и исследователи.