Ярмарка современного искусства Port Art Fair открывается в «Севкабель Порту» в 4-й раз

49 художников, 48 галерей и самоорганизаций исследуют состояние «бланка» с 21 по 24 мая.

21 мая в «Севкабель Порту» стартует четвертая ярмарка современного искусства Port Art Fair. В этом году участвуют 48 галерей и самоорганизаций, 44 независимых художника и пять авторов из секции «Диджитал». Среди них — Кабаре «Шум», СССХ, Pop-Up Gallery, фотограф Влад Третьяк, медиахудожник Даниил Зуев, казанский центр современной культуры «Смена», Школа дизайна НИУ ВШЭ и Центр искусства и науки ИТМО.

Тема PAF в 2026 году — «бланк», белое на белом, состояние простоты и новой возможности. Выставку работ дополнит публичная программа: о минимализме, пустоте в искусстве и судьбе творчества в эпоху ИИ поговорят художники, кураторы, арт-менеджеры и исследователи.

Впервые в истории ярмарки участников отбирал экспертный совет. В него вошли галерист Ольга Профатило, коллекционер Сергей Лимонов, кураторы Алексей Масляев и Илья Крончев-Иванов. Куратором PAF традиционно выступила Анна Заведий.

Событие объединит работы в разных медиа: живопись, графику, скульптуру, фотографию, digital, объекты, инсталляции. По словам Анны Заведий, в этом году старались отходить от керамики как от наиболее понятного и продаваемого атрибута современного арт-рынка.

Хотя тематически главный цвет — белый, эксперты обращают внимание на работы с розовым. По их словам, молодые авторы устойчиво ассоциируют оттенки розового с грустью и ностальгией.

Встретить белое и розовое, ностальгию и новые возможности можно с 21 по 24 мая на Кожевенной линии, 40Б. Расписание событий, каталог и билеты доступны на сайте ярмарки.

