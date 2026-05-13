«Севкабель Порт» объявляет публичную программу 4-й ярмарки современного искусства Port Art Fair

Среди спикеров — галерист Николай Евдокимов, кураторы Илья Крончев-Иванов и Алексей Масляев, специалист Русского музея (и краш-экскурсовод по версии Собака.ru!) Никита Буглак.
Стала известна публичная программа 4-й ярмарки современного искусства Port Art Fair, которая пройдет в «Севкабель Порту» с 21 по 24 мая. Лекторий сфокусирован на теме этого года — «бланк», состоянии простоты и новой возможности. О минимализме, пустоте в искусстве и судьбе творчества в эпоху ИИ поговорят художники, кураторы, арт-менеджеры и исследователи.
В PAF — 2026 примут участие 48 галерей и самоорганизаций, 44 независимых художника и пять представителей секции «Диджитал». Среди них — Кабаре «Шум», СССХ, Pop-Up Gallery, фотограф Влад Третьяк, медиахудожник Даниил Зуев, казанский центр современной культуры «Смена», Школа дизайна НИУ ВШЭ и Центр искусства и науки ИТМО. Полный список участников доступен по ссылке.
21 мая программу откроет круглый стол «Современное искусство сегодня: между концепцией и коммерцией», на котором выступят куратор ярмарки Анна Заведий и участники экспертного совета этого года: галерист Ольга Профатило (MYTH Gallery), кураторы и преподаватели Алексей Масляев и Илья Крончев-Иванов. Модерирует беседу Маргарита Шестакова — менеджер по работе с партнерами Port Art Fair и «Севкабель Порта».
22 мая состоится встреча «Бизнес и искусство: коллаборации и резиденции» с участием PR-специалиста Юрия Воскресенского и сооснователя лэнд-арт проекта «Арт-сафари» Екатерины Шлыковой. Модератором выступит галерист Николай Евдокимов (Nikolay Evdokimov Gallery). Позже исследователь дизайна и преподаватель ИТМО Трофим Попов выступит с лекцией об идее «Ноль-объекта» (у Тимура Новикова и Ивана Сотникова) и функциональности повседневных вещей.
23 мая начнется с лекции «Телесный опыт и эстетика минимализма: от философии к дизайну», которую прочтет искусствовед, ведущий специалист по научно-просветительской деятельности Русского музея Никита Буглак. Затем сотрудница Эрмитажа Анна Тыренко расскажет об осмыслении пустоты и отсутствия в искусстве с начала XX века.
Во второй половине дня пройдут сразу две дискуссии. Уличные художники Базелевс, а л е ш а, Саня Закиров и Никита Дусто, а также куратор «лекторий’порта» Полина Чудинова обсудят восприятие искусства вне галерей. Позже кураторы Анна Якубова, Анна Заведий и Анастасия Пацей, художники Роман Круглов и Саша Пацаманюк с культурологом Ксенией Суриковой поговорят о моделях показа современного искусства: от нейтрального и универсального «белого куба» до site-specific-проектов с мультисенсорным опытом.
24 мая университетские сотрудники: Иван Куликов из Школы дизайна НИУ ВШЭ и Ольга Вад из Центра Art & Science ИТМО — обсудят арт-образование с представительницей независимого проекта ШИКИ Алисой Ерохиной. В 13:30 арт-блогер и куратор Александра Генералова проведет беседу с художниками PAF — 2026: Кристиной Пуршиной, Евгенией Коркуновой, Анной Нечаевой, Аленой Ковалли и Максимом Лунским.
Вечером 24 мая художники Иван Покидышев, Надежда Бей, Вера Латышева, Полина Шелест и Полина Шумкова выскажутся о минимализме как альтернативе визуальному перепроизводству в эпоху генераций. В секции «Fairification / ярмаркаризация» художники Иван Архипов и Катя Рыблова, а также галеристы Катя Попова («Путешествующая галерея / Pop-Up Gallery»), Леонид Костин (ГЭ́ЛЕРИ / ˈGÆLƏRI) и Виталий Аксенов-Шабловский (Bad Gallery) поговорят о значимости физического пространства, новых форматах и выставочной экосистеме. Модератор беседы — арт-менеджер Таисия Абих.
Port Art Fair пройдет с 21 по 24 мая на территории «Севкабель Порта». Расписание событий, подробности и билеты доступны на сайте ярмарки.
