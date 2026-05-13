«Севкабель Порт» объявляет публичную программу 4-й ярмарки современного искусства Port Art Fair

Стала известна публичная программа 4-й ярмарки современного искусства Port Art Fair, которая пройдет в «Севкабель Порту» с 21 по 24 мая. Лекторий сфокусирован на теме этого года — «бланк», состоянии простоты и новой возможности. О минимализме, пустоте в искусстве и судьбе творчества в эпоху ИИ поговорят художники, кураторы, арт-менеджеры и исследователи.

В PAF — 2026 примут участие 48 галерей и самоорганизаций, 44 независимых художника и пять представителей секции «Диджитал». Среди них — Кабаре «Шум», СССХ, Pop-Up Gallery, фотограф Влад Третьяк, медиахудожник Даниил Зуев, казанский центр современной культуры «Смена», Школа дизайна НИУ ВШЭ и Центр искусства и науки ИТМО. Полный список участников доступен по ссылке.

21 мая программу откроет круглый стол «Современное искусство сегодня: между концепцией и коммерцией», на котором выступят куратор ярмарки Анна Заведий и участники экспертного совета этого года: галерист Ольга Профатило (MYTH Gallery), кураторы и преподаватели Алексей Масляев и Илья Крончев-Иванов. Модерирует беседу Маргарита Шестакова — менеджер по работе с партнерами Port Art Fair и «Севкабель Порта».