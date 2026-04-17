В Петербурге запустили «Коллекцию странностей» — фестиваль закрытых и полузакрытых арт-пространств

Среди площадок: «Гараж» Марины Абаджевой, мастерская Вадима Михайлова и Nikolay Evdokimov Gallery.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи «Гараж»

Галерея «Гараж». Ужасный пес, 22 апреля — 22 мая

С 17 апреля по 17 мая в Петербурге пройдет фестиваль «Коллекция странностей». Его площадками станут свыше 20 квартир, мастерских, кухонь, чердаков и даже туалетов, где рождается искусство вне институций.

В рамках фестиваля уже запланировали выставку для птиц в галерее художницы Мариной Абаджевой «Гараж» (настоящий гараж-ракушка!), экспозицию «Роскошь» в пространстве «Шуба» и перформанс Вероники Рудьевой-Рязанцевой в галерее «Мося». В Nikolay Evdokimov Gallery до 1 мая продолжается персональная выставка Давида Березина «Хотел бы я быть здесь».

Инициатором и автором фестиваля стала художница Мария Грабарева. Вместе с ней «Коллекцию» странностей» продюсируют Вера Светлова, Вероника Рудьева-Рязанцева и Анастасия Бырдина.

На карту проекта попали полузакрытые галереи и мастерские, в которые обычно пускают по приглашению. На каждой площадке можно получить зин-маршрут — путеводитель по остальным выставкам «Коллекции». Летом, когда фестиваль закончится, организаторы выпустят каталог и опубликуют на сайте архив экспозиций, перформансов и событий.

Актуальный список участников и мероприятий, а также контакты площадок доступны на сайте фестиваля. Программу будут дополнять.

