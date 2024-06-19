Тотальную инсталляцию Игоря Яновского «С какой стороны подходить к коту?» покажут на выставке в НИИ Parazit

Как рассказала куратор выставки Анастасия Бырдина, коллективная выставка «С какой стороны подходить к коту?» выстроена вокруг тотальной постапокалиптической инсталляции Игоря Яновского, рассказывающей о будущей победе кошачьей цивилизации над человеческой. Главный персонаж проекта создавался с оглядкой на реального кота, который во время учебы Яновского в ИТМО замотивировал хозяина отдать свою жизнь искусству, а не робототехнике.

«Для зрителя всё тщетно, поскольку в этом дивном мире новые правила, реальность котиков отлична от нашей. Но про уют никто не забывает. В конечном счёте 16 часов ежедневного сна приводят к тому, что котик становится сущностью. И несётся по ветру под звуки арфы», — рассуждает куратор.