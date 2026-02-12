Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Хюгге и замороженный видеоарт: в галерее «Гараж» откроется персональная выставка Марины Абаджевой «Растворяюсь» (от слова «творить»!)

Экспозиция продлится до первого дня весны, «в ожидании ее наступления и долгожданного растворения».

Изображения предоставлены «Собака.ru» Мариной Абаджевой

18 февраля в галерее «Гараж» откроется выставка «Растворяюсь». Проект включает инсталляцию замороженного видеоарта и становится личным невербальным манифестом художницы Марины Абаджевой.

«"Растворяюсь" — это выставка-стоп-кадр пережитых моментов хюгге», — говорит Марина. Хюгге как момент простого повседневного спонтанного счастья без особой причины становится способом выживания художницы в постоянно изменяющемся мире. Инсталляция замороженного видеоарта — это попытка передать перманентное желание захвата момента хюгге, попытка рефлексии на тему бесполезности захвата, открытый эксперимент и исследование этой одержимости.

Изображения предоставлены «Собака.ru» Мариной Абаджевой
Изображения предоставлены «Собака.ru» Мариной Абаджевой
Изображения предоставлены «Собака.ru» Мариной Абаджевой

«Гараж» — галерея видеоарта, перфоманса и безобъектного искусства, открытая Мариной Абаджевой в настоящем гараже-ракушке. Старое железное помещение выступает одновременно автором, формой или рамкой для произведений искусства. Внутри этой «рамки» создают перформансы, инсталляции видеоарта, безобъектные произведения, хэппенинг.

Художница и куратор Марина Абаджева работает с хрупкими и уязвимыми формами искусства: партисипаторной скульптурой, перформансом и видеоартом. Такие произведения обычно событийны, а потому — недолговечны: не оставляют внятного следа в истории/памяти. С одной стороны, художница и сама фокусируется на коротком сроке их существования и постоянном обновлении, с другой — стремится к сохранению ускользающих форм.

Связующим звеном новой инсталляции стал процесс тотального растворения (от слова «творить»). Важный актор на выставке — природа и погодные условия, приглашенные художницей в соавторство. Ржавая рамка гаража позволяет природе активно воздействовать на произведения. Как именно будет происходить это воздействие, предугадать невозможно.

Экспозиция откроется 18 февраля в 20:00 и пробудет до 1 марта на 13-й линии В.О., 80, к.2 (старый гараж в глубине двора). Галерея работает по сеансам.

