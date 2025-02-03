Художник Вера Светлова «неодадаистически» (и очень иронично!) переосмысляет главный проходческий щит Петербурга «Надежда»

«Надежда» распространилась на четыре зала арт-центра «Борей», каждый из которых представляет собой иллюзорное пространство, напоминающее тоннель, ведущий к глубинным и скрытым основам.

Так, через различные «горизонты» — то есть посредством разнообразных форм искусства — автор исследует фундаментальные основы жизни. В первом зале это реализовано через текстовый театр, созданный переводчиком и эссеистом Александром Черноглазовым, методистом интерактивного музея Метрополитен Анастасией Дубровской и драматургом Зиной Николаевой. Во втором зале акцент сделан на образах: гипсовые слепки со снежного покрова и гипсовая труба становятся символами материальных процессов. Третий зал оформлен в виде рабочей мастерской, где моделируются все планы, разработанные человеком, а четвертый парадный зал представляет собой графическую экспозицию, отсылающую к живописной фальш-стене перехода станции метро «Александра Невского 2».

Вера Светлова — современный петербургский художник. Участник петербургского объединения Parazit. В своем творчестве фиксирует реакцию на общественную и вещественную повседневность. Многие работы создаются в рамках авторского проекта «неполный философский словарь».

Выставка Веры Светловой «Надежда» открыта с 24 января по 22 февраля 2025 года в арт-центре «Борей» на Литейном проспекте, 58.

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