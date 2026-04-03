В Nikolay Evdokimov Gallery открылась первая персональная выставка Давида Березина — с петербургской топографией и дневниками художника

В Nikolay Evdokimov Gallery стартовала выставка брестского живописца Давида Березина. «Хотел бы я быть здесь» — первый персональный проект художника. Живописные работы с узнаваемыми местами Петербурга и семейными зарисовками дополнили фрагментами из личного дневника Давида.

Давид Березин переехал в Петербург из Беларуси год назад. Автор присоединился к арт-группе Parazit: на ее площадке организовал несколько ярмарок, создал внутри сообщества свое товарищество «КЛЕЩИ» и провел его выставку на «Пушкинской-10».

Его первая персональная выставка в Nikolay Evdokimov Gallery посвящена переживаниям, связанным с переменой места и ощущением глобальной жизненной трансформации. Через визуальные решения мастер передает свои ощущения одиночества и чужеродности, утраты (в том числе родного языка) и приобретения: новых мест, знакомств, личных успехов и достижений.