В Nikolay Evdokimov Gallery открылась первая персональная выставка Давида Березина — с петербургской топографией и дневниками художника

«Хотел бы я быть здесь» в экспозиции до 1 мая.

Давид Березин. Кафе. 2025

В Nikolay Evdokimov Gallery стартовала выставка брестского живописца Давида Березина. «Хотел бы я быть здесь» — первый персональный проект художника. Живописные работы с узнаваемыми местами Петербурга и семейными зарисовками дополнили фрагментами из личного дневника Давида.

Давид Березин переехал в Петербург из Беларуси год назад. Автор присоединился к арт-группе Parazit: на ее площадке организовал несколько ярмарок, создал внутри сообщества свое товарищество «КЛЕЩИ» и провел его выставку на «Пушкинской-10».

Его первая персональная выставка в Nikolay Evdokimov Gallery посвящена переживаниям, связанным с переменой места и ощущением глобальной жизненной трансформации. Через визуальные решения мастер передает свои ощущения одиночества и чужеродности, утраты (в том числе родного языка) и приобретения: новых мест, знакомств, личных успехов и достижений.

Давид Березин. День рождения. 2025

Давид Березин. Розовый шарик. 2025

Название «Хотел бы я быть здесь» звучит как фраза внутреннего диалога, становится признанием дистанции между человеком и реальностью, в которой он находится. Совпадение с настоящим требует времени, усилия и внутренней работы, и в этом состоянии художник особенно остро переживает вопрос о доме — месте, где возможно ощущение защищенности.

Выставка фиксирует момент перехода — состояние между отрицанием происходящего и попыткой принять его. В движении отношений, памяти и принятия собственной изменчивости автор стремится почувствовать себя присутствующим в мире, который только предстоит присвоить.

Давид Березин. Праздник. 2012 год. 2025

Давид Березин. Друзья, извините меня... 2025

«Хотел бы я быть здесь» до 1 мая на Кирочной, 19. Вход бесплатный, но нужна регистрация: +79112605656

