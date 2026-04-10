Сплошной диско-шар! В Кабаре «Шум» открылась выставка о зеркальных образах Тарковского, Довлатова и Маяковского

8 апреля в Кабаре «Шум» стартовала «Зеркальная выставка» — кураторский проект Nikolay Evdokimov Gallery и медиахудожницы Вероники Рудьевой-Рязанцевой. Пространство Кабаре превратилось в диско-шар из работ именитых и начинающих авторов.
В экспозицию вошли произведения, созданные на зеркалах или с их использованием. Оптический спецэффект призван подчеркнуть зеркальность в текстах культуры: от резкой, как осколки, поэзии Владимира Маяковского до отражений времени и характеров в рассказах Сергея Довлатова и рефлексии в «Зеркале» Андрея Тарковского.
В программе мерцающего проекта — кураторские экскурсии, перформансы и выступление нойз-эмбиент-поп-исполнительницы Маруси Нестеровой. Параллельно с выставкой в «Шуме» идет новый театральный сезон: 9 апреля состоялся «читакль» по пьесе Игоря Витренко, а впереди — интеллектуальный стендап режиссера Бориса Павловича и концерт-ликбез о становлении блатной песни в России.
Бар с театрализованной программой находится в доме, где с 1915 по 1918 год жил Маяковский. Кабаре возрождает культуру легендарных петербургских арт-кафе Серебряного века.
Дружественные галереи и художники проводят в «Шуме» поп-апы, а с прошлого года там находится тотальная инсталляция Покраса Лампаса «Меня интересует только ЧУШЬ», посвященная Даниилу Хармсу. В партнерстве с «Шумом» Покрас и экспериментальный коллектив SPB Blind Orchestra проводят перформансы «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» на Новой сцене Александринского театра — следующий состоится 29 апреля.
«Зеркальная выставка» пробудет до 19 июля на Маяковского, 52. Вход свободный.
