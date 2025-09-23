26 сентября в Центре Art & Science Университета ИТМО на Васильевском острове открывается выставка «Когда деревья были аналоговыми». Кураторы Ася Каплан и Христина Отс предложили молодым авторам исследовать, почему в нестабильное время мы ищем опору в прошлом. За основу взяли «болезнь ХХ века» — ностальгию, рассматривая ее не как бегство от реальности, а как способ найти точку опоры в условиях турбулентного настоящего.

В экспозицию вошли работы 20 выпускников магистратуры Art & Science, созданные по итогам мастерских. Среди них — инсталляции, скульптуры, цифровые проекты и даже объекты с микробиологическими материалами. Их дополнят дневниковые видеоэссе, миниатюрные «контейнеры снов» и ироничные изобретения. Обращаясь к эстетике прошлых десятилетий — визуальным кодам, «устаревшим» технологиям, — авторы пытаются заново наладить связь с миром.