Выставочный проект открывают в преддверии первого сезона медиафестиваля Digital Rain, который пройдет с 25 по 28 сентября в культурных пространствах и улицах Петербурга. На время форума посещение выставки сделают по регистрации бесплатным.
26 сентября в Центре Art & Science Университета ИТМО на Васильевском острове открывается выставка «Когда деревья были аналоговыми». Кураторы Ася Каплан и Христина Отс предложили молодым авторам исследовать, почему в нестабильное время мы ищем опору в прошлом. За основу взяли «болезнь ХХ века» — ностальгию, рассматривая ее не как бегство от реальности, а как способ найти точку опоры в условиях турбулентного настоящего.
В экспозицию вошли работы 20 выпускников магистратуры Art & Science, созданные по итогам мастерских. Среди них — инсталляции, скульптуры, цифровые проекты и даже объекты с микробиологическими материалами. Их дополнят дневниковые видеоэссе, миниатюрные «контейнеры снов» и ироничные изобретения. Обращаясь к эстетике прошлых десятилетий — визуальным кодам, «устаревшим» технологиям, — авторы пытаются заново наладить связь с миром.
Куратор выставки:
«Когда деревья были аналоговыми» – это не просто ностальгия, а поэтический инструмент воображения будущего. Выставка соединяет дневниковую откровенность и философскую тревогу, эстетику ошибки и веру в симбиоз, обращая внимание на зыбкость настоящего и открытость грядущего.
Куратор выставки:
Выставка фиксирует один из главных симптомов нашего времени – не просто тоску по прошлому, а острую нехватку надежного будущего. Это размышление о памяти как об интерфейсе: о воспоминаниях, которые можно скачать, переписать или стереть; о том, как технологии не только хранят следы прошлого, но и конструируют новые формы опыта.
Центр Art & Science ИТМО — платформа, объединяющая художественное и научное сообщество в трансдисциплинарном диалоге. его структуре работают англоязычная магистерская программа, лаборатория биотехнологических искусств и выставочное пространство. Центр реализует образовательные программы, студенческие и профессиональные выставки, а также публичные мероприятия: лекции, мастер-классы, встречи, посвященные взаимодействию искусства, науки и технологий.
Выставка «Когда деревья были аналоговыми» открыта с 26 сентября по 19 октября 2025 года в Центре Art & Science Университета ИТМО на Биржевой линии, 16.
18+
Комментарии (0)