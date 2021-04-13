Что такое Art&Science и почему в нем мало кто понимает? Отвечают куратор, ученый и художники

Саша: Христина, что происходит в области science art интересного прямо сейчас?

Христина Отс: Самые важные и крупные проекты обычно возникают на базе научных лабораторий, например Массачусетского технологического университета. С 2016 года там даже работает Центр искусства, науки и технологий (MIT Center for Art, Science & Technology). В этом году меня впечатлил проект Шарлотты Джарвис по созданию «женской спермы» — женской формы семенной плазмы и сперматозоидов из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных из клеток кожи и крови художницы. Она делает его совместно с профессором Университета Лейдена. Мне кажется, этот проект интересен с точки зрения общенаучных открытий — я не уверена, что ученые без художницы-феминистки могли вообразить, что такое возможно.

Саша: Со стороны звучит как полная дичь: приходят художники к ученым с безумной идеей, а ученые должны бросить все дела и помогать художникам женскую сперму и мужскую матку разрабатывать? Зачем это ученым?

Екатерина Скорб: Ключевое: ученых никто не принуждает. Я 10 лет работала в Институте коллоидов и межфазных поверхностей Макса Планка в Потсдаме, и на его базе была создана отдельная школа для архитекторов. Меня всегда поражала разница в размере грантов для художников и для ученых — у ученых они побольше. Идеально, когда мы подаемся на грант вместе: ученые разрабатывают проблему с точки зрения науки, а художники думают о социуме. Расскажу на примере проекта с Лаурой Родригез. Она биолог и окончила магистратуру в Сколтехе. Ее проект Touchless посвящен коммуникации бактерий с помощью ионных потоков. В связи с пандемией лабораторные исследования пришлось приостановить, но если развивать этот проект, то на его основе можно написать научную статью. В выставочном пространстве Лаура смогла этот научный эксперимент представить в форме интерактивной инсталляции, в которой зрители направляли свет на колбы с синей комбучей, тем самым передавая электрический импульс человеку напротив. Фактически инсталляция была создана для двух людей, которые вставали на платформу. Когда один человек светил на колбу — второй ощущал вибрацию под ногами, и наоборот. Этот проект стал особенно актуальным во время пандемии, потому что представил альтернативную форму общения в период, когда прикосновения невозможны. Понимаете, люди искусства никогда ничего не навязывают, они обладают развитыми софт-скиллами — они, конечно, и провоцируют, но и рефлексируют: смотрят на реакцию, понимают, что можно и что нельзя. Мы открыты к коллаборациям, если находим в проекте интерес для себя и видим, что художник готов соблюдать правила и не будет лить себе на руки кислоту в лаборатории.

Тата, ibiom: Мне тоже кажется, что это симбиотический процесс — как у деревьев и грибов. Грибы помогают деревьям общаться, а взамен берут у них сахар и другие питательные вещества. Поэтому я за бартерный процесс. Например, ibiom сотрудничает с клеточным биологом Аллой Ревитцер на добровольных началах. Буквально недавно в Nature вышел материал о том, что ученые научились выращивать из кожи взрослого человека, по сути, десятидневные эмбрионы — это нужно для изучения раннего развития человека. С этой идеей мог реально прийти художник, решая свою художественную задачу.

Вика, BIOROBOTY 019: В объединении науки и искусства есть профит для обеих индустрий: и концептуальное искусство, и наука — закрытые для широкого круга сферы. Люди, которые ничего не смыслят в науке, через искусство узнают о новых технологиях. Те, кто занимался наукой, включаются в мир современного искусства. Если science-art-проект сделан с серьезными учеными, он помогает искоренять лженаучные направления.