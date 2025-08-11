Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Art&Science по всему городу! В Петербурге впервые пройдет масштабный медиафестиваль Digital Rain

Инсталляции, выставки и site-specific проекты исследуют новую грань города — Петербург как музей цифрового искусства.

Рендеры
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

С 25 по 28 сентября культурные пространства и улицы Петербурга примут первый сезон международного фестиваля медиаискусства Digital Rain. Среди локаций — Севкабель Порт, библиотека Маяковского в здании бывшей Голландской реформатской церкви, общественные пространства SENO и АТС на улице Некрасова. Более 20 проектов от российских и зарубежных художников — аудиовизуальные инсталляции, видеоарт, цифровые перформансы, звуковые работы, дополненная реальность — исследуют тему «Потоки» с точки зрения цифрового обмена и современной динамики. В основной программе представлены проекты LYM ART (Захарова х Масаидов), Анастасии Алехиной, SPLACES.STUDIO, Talking Birds & Flying Fish, Playmodes, SHUM и других художников, отобранных по итогам опен-колла из 200 заявок.

В параллельной программе — серия перформансов и лекционных встреч на Новой сцене Александринского театра, музыкальную часть курируют enfant terrible российского рейва и создатели фестиваля GAMMA — команда m_division. К торжественному закрытию 28 сентября на фасаде исторического здания Александринского театра появится медиаарт с архитектурным мэппингом.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

Специально для фестиваля был создан арт-маршрут «Медиаискусство Петербурга» в приложении Newstage XR от Лаборатории новых медиа.

«Digital Rain — это синтез двух символов: цифрового кода и петербургского дождя, создающих уникальную атмосферу фестиваля. Мы выбрали темой этого года — “Потоки”, как информационные и цифровые, так и потоки воды и дождя», — прокомментировала куратор и основатель Фестиваля Digital Rain Селена Волконская.

Фестиваль организован компанией Smartlight и Лабораторией новых медиа Новой сцены Александринского театра при поддержке Правительства Петербурга.

