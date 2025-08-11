Art&Science по всему городу! В Петербурге впервые пройдет масштабный медиафестиваль Digital Rain

С 25 по 28 сентября культурные пространства и улицы Петербурга примут первый сезон международного фестиваля медиаискусства Digital Rain. Среди локаций — Севкабель Порт, библиотека Маяковского в здании бывшей Голландской реформатской церкви, общественные пространства SENO и АТС на улице Некрасова. Более 20 проектов от российских и зарубежных художников — аудиовизуальные инсталляции, видеоарт, цифровые перформансы, звуковые работы, дополненная реальность — исследуют тему «Потоки» с точки зрения цифрового обмена и современной динамики. В основной программе представлены проекты LYM ART (Захарова х Масаидов), Анастасии Алехиной, SPLACES.STUDIO, Talking Birds & Flying Fish, Playmodes, SHUM и других художников, отобранных по итогам опен-колла из 200 заявок.

В параллельной программе — серия перформансов и лекционных встреч на Новой сцене Александринского театра, музыкальную часть курируют enfant terrible российского рейва и создатели фестиваля GAMMA — команда m_division. К торжественному закрытию 28 сентября на фасаде исторического здания Александринского театра появится медиаарт с архитектурным мэппингом.