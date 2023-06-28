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Искусство

Что нас ждет в будущем и стоит ли бояться роботов? Отвечает команда ИТМО — главные по Art & Science в России

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Команда ИТМО — главные в России по Art & Science: науку, искусство и технологии они скрещивают в Петербурге с 2017 года. Результат — на базе лучшего IT-вуза города вырастили целую экосистему: открыли исследовательский центр, первую в стране магистратуру и выставочную галерею — и все это про Art & Science. А каждый июнь показывают футурологический арт-блокбастер STAGE c работами выпускников: фитосемиотика поваленного в парке дерева, трехметровый тетрис из сообщений бывшего, нейросеть из разбитых мобильников: будущее в ИТМО видят (и формируют!) лучше, чем на TED-конференциях.

Команда Art & Science ИТМО — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Культурная институция».

Фото: Лина Либо

На Алексее: брюки, лонгслив и ветровка KRAKATAU, на Ольге, Дарье, Елизавете, Христине, Екатерине, Асе и Лине: топы и легинсы IRNBY.

Команда Art & Science сфо­тографирована в одном из зданий ИТМО, когда-то принадлежавшем семье купцов Елисеевых. Эклек­тичный и пышный интерьер кабинета Григория Петрови­ча Елисеева — удивительной сохранности: камин, резьба и мозаичные вставки с изо­бражениями кувшинок, якоря, цветов и белых грибов (да!).

Что нам ждать от Art & Science в ближайшие годы?

Ольга Вад

куратор, руко­водитель магистратуры Art & Science Университета ИТМО, отвечает за страте­гию развития магистерской программы и придумывает, как сделать образователь­ный процесс максимально эффективным.

Я уверена, что одно из перспективных на­правлений — это социальные проекты, то есть те, которые дают художественным высказываниям, интерпретирующим науч­ные идеи и подходы, возможность прино­сить прямую пользу обществу, а не только комментировать его состояние.

Другое очевидное направление — это ис­кусственный интеллект и все, что с ним свя­зано. Мы постоянно возвращаемся к вопросу: кто же победит в битве за будущее — разумные машины или человек, вооруженный новыми технологиями? Задачей художни­ка будет своими проектами постоянно бро­сать вызов как самой постановке вопро­са, так и возможностям ответа на него. Есть очень интересный и для подобных размыш­лений продуктивный тезис об ортогонально­сти цели и интеллекта: он говорит о том, что можно комбинировать любой уровень ин­теллекта с любой целью. Интеллект и конеч­ные цели представляют собой ортогональные, то есть независимые, переменные. Проще го­воря, разум любого уровня можно напра­вить на сколь угодно глупую и опасную или полезную и красивую задачу. А значит — то, как технологии ИИ повлияют на челове­ка, зависит от того, какие ценности мы в них закладываем.

А все‑таки: возьмут ли человечество как биологический вид в будущее?

Дарья Козлова

первый проректор Университе­та ИТМО, идейный вдохно­витель и инициатор направ­ления Art & Science в ИТМО, директор по образованию «Яндекса».

Возьмут нас или нет, зависит от того, как мы сейчас натренируем нейронные сети и какие за­ложим ответы на все воз­можные вопросы. Конечно, Айзек Азимов (писатель-фантаст, сформулировавший за­коны робототехники. — Прим. ред.) прав, и мы можем все быть заменены роботами. Хорошими такими! Поэтому важно вклю­чать правое полушарие и делать ставку на Art & Science.

Должны ли мы испугаться искусственного интеллекта и начать бастовать, как голливудские сценаристы? Может ли тут Art (то есть художники) помочь направить Science (то есть ученых) в правильное русло?

Должны ли мы испугаться искусственного интеллекта и начать бастовать, как голливудские сценаристы? Может ли тут Art (то есть художники) помочь направить Science (то есть ученых) в правильное русло?

Алия Сахариева

замести­тель директора Центра Art & Science, была руководи­телем с 2019 по 2022 год, раз­вивает образовательные про­екты, включая магистратуру, и международную деятель­ность Центра.

Испугаться нужно, но точно не для того, чтобы бастовать, а чтобы задуматься над степенью влияния искусственного ин­теллекта на каждого из нас и общество в целом. Современные художники и ис­следователи изучают этические и соци­альные аспекты применения ИИ и пред­лагают совершенно иной взгляд на него. Это не только визуальные эксперимен­ты: используя критический подход, они обращаются к ограничениям и «преду­беждениям» (biases) алгоритмов и баз данных, а также к вопросам алгоритми­ческой же прозрачности. Именно худож­ники обращают внимание на аспекты влияния ИИ, которые остаются незаме­ченными учеными. Насколько это бу­дет эффективно, во многом, конечно, за­висит от степени открытости ученых и их готовности слушать и слышать художников.

предоставлено командой Центра Art & Science ИТМО

Инсталляция художницы Елены Никоноле и биолога Люси Оджомоко Quorum Sensing

Не меняется ли тогда сама функция искусства в наше время?

Христина Отс

куратор вы­ставочных проектов Центра Art & Science, преподавательни­ца магистратуры Art & Science, развивает сотрудничество Центра с другими культурны­ми институциями.

Природа искусства характеризуется его свя­зью с собственным контекстом и окружа­ющей реальностью. В этом смысле да, оно трансформируется вместе с миром. При этом важно, что искусство превосходит понятие «современность» — оно часто несет в себе критическую функцию, улавливает скрытые противоречия и становится импульсом для обновления. Последние десятилетия харак­теризуются не только стремительной транс­формацией моделей труда и производства, но и инновациями, смещающими границы между человеком и машиной на всех уров­нях жизни. Чем больше мы развиваем тех­нонауку, тем острее художники обращаются к ее переосмыслению. Как и всегда, искус­ство может вдохновлять на новые способы мышления, бросать вызов доминирующим нарративам и побуждать нас к критическому пересмотру.

Какие арт-научные проекты поразили вас больше всего в этом году и почему?

Ася Каплан

куратор публичных образовательных проектов Центра Art & Science.

Как отметила Оля Вад, сегодня вселяют на­дежду проекты, работающие с социаль­ными темами — такими как инвалидность и инклюзия. Подобные работы часто на­правлены на переосмысление помогающих технологий. Например, Prosthetic Memory — художественный эксперимент ду­эта BlinkPopShift — предлагает использовать ИИ для воспроизведения утраченной памя­ти. Созданный художниками ИИ анализиру­ет фрагменты личных дневников и воспроиз­водит соответствующие видеовоспоминания. Получился трогательный аналог омута па­мяти. А инсталляция художни­цы Елены Никоноле и биолога Люси Оджомоко Quorum Sensing предлагает изменить микробиом кожи, чтобы бактерии производи­ли запахи цветов для диагности­ки бессимптомных заболеваний. Что касается наших студентов, они в этом году также обраща­ются к теме хрупкости менталь­ного и физического и с помощью новых медиа исследуют сильные стороны «слабой» позиции.

А над чем сейчас работают ваши студенты?

Алексей Феськов

техни­ческий директор Центра Art & Science, помогает сту­дентам и художникам сде­лать то, что они задума­ли, готовит техническую базу для их занятий и строит выставки.

Студенты второго курса прямо сейчас готовят выпускные проекты для ежегод­ной дипломной выставки STAGE, а пер­вокурсники — для семестрового шоу­кейса. Мне кажется, самые интересные проекты те, в конечный успех которых не верит даже сам художник. В про­шлом году одной из таких работ стала love. eschatology. machine Ксении Гор­лановой. Она видоизменялась много раз и казалась настолько сложной в реали­зации, что студентка с научным руково­дителем начали рассматривать варианты упрощения. Но благодаря усилиям тех­нической команды Центра задумка была реализована в полном объеме. Резуль­татом стала трехметровая световая ин­сталляция, собранная полностью вруч­ную. Проект назвали лучшей дипломной работой, а еще он попал в лонг-лист Премии имени Сергея Курехина. В этом году тоже много сложных и интерес­ных идей. Художники делают протез для поваленного ветром дерева, органи­зовывают VR-клуб и собирают нейро­сеть из старых экранов и операционных усилителей.

Когда мы увидим выставку ваших выпускников STAGE и какие еще планы у Центра и магистратуры Art & Science?

Елизавета Менис

руководи­тель Центра Art & Science, отвечает за направление раз­вития Центра и хорошее на­строение коллег.

Наша традиционная выставка диплом­ных работ STAGE стартовала 30 мая и шла до 20 июня. В этом году проекты, по­священные несовершенству технологий, ментальному здоровью, межвидовой ком­муникации, были объединены темой «Новая хрупкость». В июле мы много путеше­ствуем! 1–2 июля в Казани будет уикенд Центра в рамках международного фести­валя медиаискусства NUR. Наши препо­даватели и выпускники покажут серию перформансов с генеративной графикой, а студенты научат переводить электри­ческий сигнал, издаваемый предмета­ми вокруг нас, в аудиовизуальное про­изведение. 15–16 июля едем в Москву с программой в ГЭС‑2. На перформансах и дискуссиях наши коллеги-выпускники будут рассуждать о том, как технологии влияют на фигуру автора, зачастую вовсе стирая ее.

архивы пресс-служб

Лиана Boquila trifoliolata, способ­ная имитировать форму листьев дерева-хозяина, — предмет пристального внимания ИТМО в рамках исследования того, как растения воспринимают окружающую среду

предоставлено командой Центра Art & Science ИТМО

Данила Логвиненко, AcCord

А как дела у лаборатории биотехнологических искусств BioArt, которую вы запустили под брендом Центра в конце прошлого года?

Ипполит Маркелов

художник, руководитель лаборатории биотехнологических искусств BioArt.

Наша лаборатория занимается междисципли­нарными исследованиями на пересечении биологии и искусства. Одно из них — про­тотипирование гибридных мультиагентных биологических объектов, сочетающих как биологические, так и технологические эле­менты. Мы используем электрофизиологи­ческие и биофизические методы и разраба­тываем научное оборудование с открытым исходным кодом (модель разработки, которая позволяет любому человеку изменять техно­логии и обмениваться ими. — Прим. ред.). Наша команда продолжает исследовать вос­приятие растениями окружающей среды и способы обработки этой информации. Со­вместно с коллегами из Латинской Америки мы с позиции Art & Science подошли к изучению механизма мимикрии лианы Boquila trifoliolata, способной имитировать форму ли­стьев дерева-хозяина. Этот проект также ра­ботает с такими современными философски­ми направлениями, как постгуманизм, plant studies и фитосемиотика.

Звучит дико интересно, но как будто сложно для самой широкой публики. Как сделать Art & Science доступнее?

Екатерина Юдаева

менед­жер по маркетингу Центра Art & Science, междисципли­нарная исследовательница и лектор.

Дело не в том, что Art & Science мало кто понимает, его мало кто видит! Проекты на стыке искусства и науки часто очень хай­повые, яркие, они не могут не вызывать эмоционального отклика. Поэтому «по­нимание» здесь идет через собственные чувства. Для этого не нужно знать науч­ные аспекты — экспликации и медиато­ры прекрасно справляются с объяснени­ями. А вот просто встретить эти проекты намного сложнее. Одна из миссий нашего Центра — сделать Art & Science видимым, вовлекающим и погружающим. Мы про­водим лекции, воркшопы, ридинги, вече­ринки в нашем Центре и других институ­циях, про онлайн тоже не забываем. Такое обилие форматов и площадок позволяет нам охватывать все больше непрофессио­нальной аудитории и расширять комьюни­ти специалистов научно-технологическо­го искусства.

Кажется, мы убедили всех к вам поступать и приходить на выставки и лекции! А что прочесть, изучить или просто посоветовать тем, кто хочет заниматься Art & Science?

Лина Кипрюшина

заместитель директора Центра Art & Science, курирует образовательные программы.

Я бы посоветовала приготовиться к не­проходящему изумлению. Проекты Art & Science будут вызывать много во­просов, удивлять неожиданной формой и ставить под сомнение привычное. По­фантазируйте на тему будущего — посмо­трите сериалы «Разделение», «Видоизме­ненный углерод», картину «Она» Спайка Джонза или «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга. Чтобы напомнить себе о том, что окружает человека и ка­кие процессы проходят вне его агентно­сти, — прочитайте «Путь через лес» Лонг Литт Вун, «Выгон» Эми Липтрот, «К реке. Путешествие под поверхностью» Оли­вии Лэнг, «Верю каждому зверю» Наста­сьи Мартен. А еще изучите архив меж­дународного фестиваля Ars Electronica, чтобы уз­нать, как раз­вивалось на­правление Art & Science послед­ние 50 лет и о чем гово­рят художники сегодня.

Фото: Лина Либо

Стиль: Олег Ульянов

Визаж и волосы: Дарья Варенцова, Анастасия Асламазова, Алексей Радченко

Свет: Данил Тарасов Skypoint

«Собака.ru»

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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

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Премиального петербургского девелопера Группу RBI

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ
Материал из номера:
Июль
Люди:
Елизавета Менис, Христина Отс, Ольга Вад

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