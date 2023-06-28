Что нас ждет в будущем и стоит ли бояться роботов? Отвечает команда ИТМО — главные по Art & Science в России

Команда ИТМО — главные в России по Art & Science: науку, искусство и технологии они скрещивают в Петербурге с 2017 года. Результат — на базе лучшего IT-вуза города вырастили целую экосистему: открыли исследовательский центр, первую в стране магистратуру и выставочную галерею — и все это про Art & Science. А каждый июнь показывают футурологический арт-блокбастер STAGE c работами выпускников: фитосемиотика поваленного в парке дерева, трехметровый тетрис из сообщений бывшего, нейросеть из разбитых мобильников: будущее в ИТМО видят (и формируют!) лучше, чем на TED-конференциях.
Команда Art & Science ИТМО — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Культурная институция».
На Алексее: брюки, лонгслив и ветровка KRAKATAU, на Ольге, Дарье, Елизавете, Христине, Екатерине, Асе и Лине: топы и легинсы IRNBY.
Команда Art & Science сфотографирована в одном из зданий ИТМО, когда-то принадлежавшем семье купцов Елисеевых. Эклектичный и пышный интерьер кабинета Григория Петровича Елисеева — удивительной сохранности: камин, резьба и мозаичные вставки с изображениями кувшинок, якоря, цветов и белых грибов (да!).
Что нам ждать от Art & Science в ближайшие годы?
Ольга Вад
куратор, руководитель магистратуры Art & Science Университета ИТМО, отвечает за стратегию развития магистерской программы и придумывает, как сделать образовательный процесс максимально эффективным.
Я уверена, что одно из перспективных направлений — это социальные проекты, то есть те, которые дают художественным высказываниям, интерпретирующим научные идеи и подходы, возможность приносить прямую пользу обществу, а не только комментировать его состояние.
Другое очевидное направление — это искусственный интеллект и все, что с ним связано. Мы постоянно возвращаемся к вопросу: кто же победит в битве за будущее — разумные машины или человек, вооруженный новыми технологиями? Задачей художника будет своими проектами постоянно бросать вызов как самой постановке вопроса, так и возможностям ответа на него. Есть очень интересный и для подобных размышлений продуктивный тезис об ортогональности цели и интеллекта: он говорит о том, что можно комбинировать любой уровень интеллекта с любой целью. Интеллект и конечные цели представляют собой ортогональные, то есть независимые, переменные. Проще говоря, разум любого уровня можно направить на сколь угодно глупую и опасную или полезную и красивую задачу. А значит — то, как технологии ИИ повлияют на человека, зависит от того, какие ценности мы в них закладываем.
А все‑таки: возьмут ли человечество как биологический вид в будущее?
Дарья Козлова
первый проректор Университета ИТМО, идейный вдохновитель и инициатор направления Art & Science в ИТМО, директор по образованию «Яндекса».
Возьмут нас или нет, зависит от того, как мы сейчас натренируем нейронные сети и какие заложим ответы на все возможные вопросы. Конечно, Айзек Азимов (писатель-фантаст, сформулировавший законы робототехники. — Прим. ред.) прав, и мы можем все быть заменены роботами. Хорошими такими! Поэтому важно включать правое полушарие и делать ставку на Art & Science.
Должны ли мы испугаться искусственного интеллекта и начать бастовать, как голливудские сценаристы? Может ли тут Art (то есть художники) помочь направить Science (то есть ученых) в правильное русло?
Должны ли мы испугаться искусственного интеллекта и начать бастовать, как голливудские сценаристы? Может ли тут Art (то есть художники) помочь направить Science (то есть ученых) в правильное русло?
Алия Сахариева
заместитель директора Центра Art & Science, была руководителем с 2019 по 2022 год, развивает образовательные проекты, включая магистратуру, и международную деятельность Центра.
Испугаться нужно, но точно не для того, чтобы бастовать, а чтобы задуматься над степенью влияния искусственного интеллекта на каждого из нас и общество в целом. Современные художники и исследователи изучают этические и социальные аспекты применения ИИ и предлагают совершенно иной взгляд на него. Это не только визуальные эксперименты: используя критический подход, они обращаются к ограничениям и «предубеждениям» (biases) алгоритмов и баз данных, а также к вопросам алгоритмической же прозрачности. Именно художники обращают внимание на аспекты влияния ИИ, которые остаются незамеченными учеными. Насколько это будет эффективно, во многом, конечно, зависит от степени открытости ученых и их готовности слушать и слышать художников.
Инсталляция художницы Елены Никоноле и биолога Люси Оджомоко Quorum Sensing
Не меняется ли тогда сама функция искусства в наше время?
Христина Отс
куратор выставочных проектов Центра Art & Science, преподавательница магистратуры Art & Science, развивает сотрудничество Центра с другими культурными институциями.
Природа искусства характеризуется его связью с собственным контекстом и окружающей реальностью. В этом смысле да, оно трансформируется вместе с миром. При этом важно, что искусство превосходит понятие «современность» — оно часто несет в себе критическую функцию, улавливает скрытые противоречия и становится импульсом для обновления. Последние десятилетия характеризуются не только стремительной трансформацией моделей труда и производства, но и инновациями, смещающими границы между человеком и машиной на всех уровнях жизни. Чем больше мы развиваем технонауку, тем острее художники обращаются к ее переосмыслению. Как и всегда, искусство может вдохновлять на новые способы мышления, бросать вызов доминирующим нарративам и побуждать нас к критическому пересмотру.
Какие арт-научные проекты поразили вас больше всего в этом году и почему?
Ася Каплан
куратор публичных образовательных проектов Центра Art & Science.
Как отметила Оля Вад, сегодня вселяют надежду проекты, работающие с социальными темами — такими как инвалидность и инклюзия. Подобные работы часто направлены на переосмысление помогающих технологий. Например, Prosthetic Memory — художественный эксперимент дуэта BlinkPopShift — предлагает использовать ИИ для воспроизведения утраченной памяти. Созданный художниками ИИ анализирует фрагменты личных дневников и воспроизводит соответствующие видеовоспоминания. Получился трогательный аналог омута памяти. А инсталляция художницы Елены Никоноле и биолога Люси Оджомоко Quorum Sensing предлагает изменить микробиом кожи, чтобы бактерии производили запахи цветов для диагностики бессимптомных заболеваний. Что касается наших студентов, они в этом году также обращаются к теме хрупкости ментального и физического и с помощью новых медиа исследуют сильные стороны «слабой» позиции.
А над чем сейчас работают ваши студенты?
Алексей Феськов
технический директор Центра Art & Science, помогает студентам и художникам сделать то, что они задумали, готовит техническую базу для их занятий и строит выставки.
Студенты второго курса прямо сейчас готовят выпускные проекты для ежегодной дипломной выставки STAGE, а первокурсники — для семестрового шоукейса. Мне кажется, самые интересные проекты те, в конечный успех которых не верит даже сам художник. В прошлом году одной из таких работ стала love. eschatology. machine Ксении Горлановой. Она видоизменялась много раз и казалась настолько сложной в реализации, что студентка с научным руководителем начали рассматривать варианты упрощения. Но благодаря усилиям технической команды Центра задумка была реализована в полном объеме. Результатом стала трехметровая световая инсталляция, собранная полностью вручную. Проект назвали лучшей дипломной работой, а еще он попал в лонг-лист Премии имени Сергея Курехина. В этом году тоже много сложных и интересных идей. Художники делают протез для поваленного ветром дерева, организовывают VR-клуб и собирают нейросеть из старых экранов и операционных усилителей.
Когда мы увидим выставку ваших выпускников STAGE и какие еще планы у Центра и магистратуры Art & Science?
Елизавета Менис
руководитель Центра Art & Science, отвечает за направление развития Центра и хорошее настроение коллег.
Наша традиционная выставка дипломных работ STAGE стартовала 30 мая и шла до 20 июня. В этом году проекты, посвященные несовершенству технологий, ментальному здоровью, межвидовой коммуникации, были объединены темой «Новая хрупкость». В июле мы много путешествуем! 1–2 июля в Казани будет уикенд Центра в рамках международного фестиваля медиаискусства NUR. Наши преподаватели и выпускники покажут серию перформансов с генеративной графикой, а студенты научат переводить электрический сигнал, издаваемый предметами вокруг нас, в аудиовизуальное произведение. 15–16 июля едем в Москву с программой в ГЭС‑2. На перформансах и дискуссиях наши коллеги-выпускники будут рассуждать о том, как технологии влияют на фигуру автора, зачастую вовсе стирая ее.
А как дела у лаборатории биотехнологических искусств BioArt, которую вы запустили под брендом Центра в конце прошлого года?
Ипполит Маркелов
художник, руководитель лаборатории биотехнологических искусств BioArt.
Наша лаборатория занимается междисциплинарными исследованиями на пересечении биологии и искусства. Одно из них — прототипирование гибридных мультиагентных биологических объектов, сочетающих как биологические, так и технологические элементы. Мы используем электрофизиологические и биофизические методы и разрабатываем научное оборудование с открытым исходным кодом (модель разработки, которая позволяет любому человеку изменять технологии и обмениваться ими. — Прим. ред.). Наша команда продолжает исследовать восприятие растениями окружающей среды и способы обработки этой информации. Совместно с коллегами из Латинской Америки мы с позиции Art & Science подошли к изучению механизма мимикрии лианы Boquila trifoliolata, способной имитировать форму листьев дерева-хозяина. Этот проект также работает с такими современными философскими направлениями, как постгуманизм, plant studies и фитосемиотика.
Звучит дико интересно, но как будто сложно для самой широкой публики. Как сделать Art & Science доступнее?
Екатерина Юдаева
менеджер по маркетингу Центра Art & Science, междисциплинарная исследовательница и лектор.
Дело не в том, что Art & Science мало кто понимает, его мало кто видит! Проекты на стыке искусства и науки часто очень хайповые, яркие, они не могут не вызывать эмоционального отклика. Поэтому «понимание» здесь идет через собственные чувства. Для этого не нужно знать научные аспекты — экспликации и медиаторы прекрасно справляются с объяснениями. А вот просто встретить эти проекты намного сложнее. Одна из миссий нашего Центра — сделать Art & Science видимым, вовлекающим и погружающим. Мы проводим лекции, воркшопы, ридинги, вечеринки в нашем Центре и других институциях, про онлайн тоже не забываем. Такое обилие форматов и площадок позволяет нам охватывать все больше непрофессиональной аудитории и расширять комьюнити специалистов научно-технологического искусства.
Кажется, мы убедили всех к вам поступать и приходить на выставки и лекции! А что прочесть, изучить или просто посоветовать тем, кто хочет заниматься Art & Science?
Лина Кипрюшина
заместитель директора Центра Art & Science, курирует образовательные программы.
Я бы посоветовала приготовиться к непроходящему изумлению. Проекты Art & Science будут вызывать много вопросов, удивлять неожиданной формой и ставить под сомнение привычное. Пофантазируйте на тему будущего — посмотрите сериалы «Разделение», «Видоизмененный углерод», картину «Она» Спайка Джонза или «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга. Чтобы напомнить себе о том, что окружает человека и какие процессы проходят вне его агентности, — прочитайте «Путь через лес» Лонг Литт Вун, «Выгон» Эми Липтрот, «К реке. Путешествие под поверхностью» Оливии Лэнг, «Верю каждому зверю» Настасьи Мартен. А еще изучите архив международного фестиваля Ars Electronica, чтобы узнать, как развивалось направление Art & Science последние 50 лет и о чем говорят художники сегодня.
Фото: Лина Либо
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Дарья Варенцова, Анастасия Асламазова, Алексей Радченко
Свет: Данил Тарасов Skypoint
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
Комментарии (0)