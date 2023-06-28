Что нас ждет в будущем и стоит ли бояться роботов? Отвечает команда ИТМО — главные по Art & Science в России

куратор, руко­водитель магистратуры Art & Science Университета ИТМО, отвечает за страте­гию развития магистерской программы и придумывает, как сделать образователь­ный процесс максимально эффективным.

Я уверена, что одно из перспективных на­правлений — это социальные проекты, то есть те, которые дают художественным высказываниям, интерпретирующим науч­ные идеи и подходы, возможность прино­сить прямую пользу обществу, а не только комментировать его состояние.

Другое очевидное направление — это ис­кусственный интеллект и все, что с ним свя­зано. Мы постоянно возвращаемся к вопросу: кто же победит в битве за будущее — разумные машины или человек, вооруженный новыми технологиями? Задачей художни­ка будет своими проектами постоянно бро­сать вызов как самой постановке вопро­са, так и возможностям ответа на него. Есть очень интересный и для подобных размыш­лений продуктивный тезис об ортогонально­сти цели и интеллекта: он говорит о том, что можно комбинировать любой уровень ин­теллекта с любой целью. Интеллект и конеч­ные цели представляют собой ортогональные, то есть независимые, переменные. Проще го­воря, разум любого уровня можно напра­вить на сколь угодно глупую и опасную или полезную и красивую задачу. А значит — то, как технологии ИИ повлияют на челове­ка, зависит от того, какие ценности мы в них закладываем.