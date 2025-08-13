«Когда тебя накрывает пятиметровая волна, включается адреналин»: как Петербург стал городом серферов (что? да!)? И где кататься прямо сейчас?

Как вы начали заниматься серфингом? Не самый очевидный вид спорта для жителя Петербурга.

Я с детства любил море и волны, да и желание экстрима было всегда. В пятом классе записался в секцию гребли, а после школы отучился на штурмана дальнего плавания. Даже немного поработал во флоте, пока не ушел в бизнес и в семейную жизнь. Когда снова потянуло в море, начал много читать в интернете про серфинг — он как раз набирал популярность. На доску я встал в 2001 году в Дании. Следом были поездки в Португалию и Францию, на Бали. Я был самоучкой: первые год-два плоховато шло, а потом попробовал другую доску. В 2006-м я впервые нашел волны в Ленобласти, на Ласковом пляже, а в 2013 году запустил в Петербурге школу серфинга.

Получается, вы были свидетелем того, как разрасталось комьюнити.

Да, во ВКонтакте в 2008-м появилась группа серферов Питера. Сначала нас таких было двое, потом — пятеро, к 2009 году стало уже 17 человек. Мы тогда поехали на мыс Агрикола (народное название мыса Кюренниеми в Выборгском районе, так как на нем установлен памятник финскому реформатору Микаэлу Агрикола. — Прим.ред.) , устроили серф-кэмп, катались и жили в палатках несколько ночей.

Сколько серферов в Петербурге сейчас, спустя 16 лет?

Посчитать уже трудно. Тех, кто хотя бы раз пробовал серфинг в Ленобласти или за границей — больше нескольких десятков тысяч. Тех, кто может полноценно встать на доску, поймать волну и самостоятельно покататься, гораздо меньше — пять-десять тысяч. И летом, и зимой на тренировку может прийти больше сотни человек. Но чаще у молодежи сейчас практика пробовать кружки и секции одноразово. Людей, которые остаются надолго, не так много.