«Когда тебя накрывает пятиметровая волна, включается адреналин»: как Петербург стал городом серферов (что? да!)? И где кататься прямо сейчас?

Сап-, вейк- и кайтсерфинг — уже классические развлечения петербуржцев. А вот обычный из этой спортивной ЗОЖ-триады как будто вычеркнут. Серфинг кажется большинству горожан развлечением из кино вроде «Королей Догтауна», «На гребне волны» или озплотейшенов. Но на самом деле он в Петербурге тоже есть! Редакция Собака.ru отправились на тренировку серферов и поговорила с пионером комьюнити Леонидом Литвиновым о том, чем отличаются волны на Финском заливе от балийских и почему этот спорт не для слабаков.
19:30, пляж Ласковый. Серферы-неофиты, вооружившись гидрокостюмами, внимательно слушают инструктаж. Первый пункт — держать в воде дистанцию (потому что в вас может прилететь доска другого спортсмена). Второй — в любой непонятной ситуации закрывать голову руками (потому что в вас может прилететь собственная доска). Затем десять минут краткого экскурса в физику: инструктор рисует на песке, как преломляются волны и работает течение. Наконец начинается интересное: серферы учатся крепить к ноге доску, правильно работать руками и вставать так, чтобы суметь удержать баланс.
Инструктор анонсирует, что сегодня отличная погода и много «пышных волн» (людей вокруг сносит ветром, и вот-вот пойдет дождь!). А дальше случается «ожидание/реальность». Как вы представляете тренировку серферов? Конечно, как классическую картинку из кино, где спортсмены ловко стоят на досках и маневрируют между волнами. В реальности большинство людей сбрасывает в первые секунды. Поэтому большую часть времени неофиты стоят в воде возле своей доски или ловят волны, лежа на животе. В этом им помогает тренер. Один из них — Леонид Литвинов, пионер петербургского серфинга.
Как вы начали заниматься серфингом? Не самый очевидный вид спорта для жителя Петербурга.
Я с детства любил море и волны, да и желание экстрима было всегда. В пятом классе записался в секцию гребли, а после школы отучился на штурмана дальнего плавания. Даже немного поработал во флоте, пока не ушел в бизнес и в семейную жизнь. Когда снова потянуло в море, начал много читать в интернете про серфинг — он как раз набирал популярность. На доску я встал в 2001 году в Дании. Следом были поездки в Португалию и Францию, на Бали. Я был самоучкой: первые год-два плоховато шло, а потом попробовал другую доску. В 2006-м я впервые нашел волны в Ленобласти, на Ласковом пляже, а в 2013 году запустил в Петербурге школу серфинга.
Получается, вы были свидетелем того, как разрасталось комьюнити.
Да, во ВКонтакте в 2008-м появилась группа серферов Питера. Сначала нас таких было двое, потом — пятеро, к 2009 году стало уже 17 человек. Мы тогда поехали на мыс Агрикола (народное название мыса Кюренниеми в Выборгском районе, так как на нем установлен памятник финскому реформатору Микаэлу Агрикола. — Прим.ред.) , устроили серф-кэмп, катались и жили в палатках несколько ночей.
Сколько серферов в Петербурге сейчас, спустя 16 лет?
Посчитать уже трудно. Тех, кто хотя бы раз пробовал серфинг в Ленобласти или за границей — больше нескольких десятков тысяч. Тех, кто может полноценно встать на доску, поймать волну и самостоятельно покататься, гораздо меньше — пять-десять тысяч. И летом, и зимой на тренировку может прийти больше сотни человек. Но чаще у молодежи сейчас практика пробовать кружки и секции одноразово. Людей, которые остаются надолго, не так много.
То есть серфинг среди петербуржцев все популярнее?
Пик популярности уже прошел. Самый большой приток людей был в 2010-е. Например, в 2013-м мы провели первое крупное соревнование. Было больше 200 болельщиков, мы возили людей автобусами и даже организовывали два кафе. Сейчас это невозможно представить. Последний живой интерес я помню где-то в 2019 году.
Почему так? В 2010-е было какое-то петербургское обострение?
Нет, серфинг в то время во всем мире бурно развивался. Новые школы, споты, компании спортсменов.
В чем особенность серфинга в Петербурге? Если сравнить с Бали, к примеру.
У нас мельче волны, короче период между ними и энергия у них другая: на Бали они жирные и мощные, у нас более тонкие и слабые. Но физика любой волны абсолютно одинаковая: что в луже, что в океане. Даже на Бали иногда нужно ждать хорошие погодные условия от двух недель до месяца. На каких попало волнах сложно кататься.
А разве у нас не слишком холодно?
Теплый сезон начинается примерно с середины мая и заканчивается в октябре. Зимой мы надеваем специальные гидрокостюмы, гидроботы, перчатки. В хороший прогноз и в декабре может кататься больше сотни человек.
Вопрос от неофита: почему в Петербурге многие занимаются сап-, вейк- и кайтсерфингом, а про обычный даже не подозревают, что он у нас возможен?
Меня тоже раньше это интересовало. Уже столько лет я пытаюсь популяризовать нас, но по-прежнему люди не в курсе. Тут дело в чем: мы, например, часто катаемся в Солнечном. В жару на Ласковый пляж приезжает по несколько тысяч человек. Но тогда нет волн и ветра — а значит, мы не серфим, и нас не видят. В дождь же мало кто приезжает на залив.
А где еще можно понаблюдать за вами, кроме Ласкового пляжа? Сдайте явки и пароли!
Основные точки: Батарейная и Моторная бухты, мысы Флотский и Осиновец.
Как вы искали эти локации? Стихийно?
Да, например, мыс Флотский у меня остался в памяти еще со времен учебы в 1980-е. Когда у меня была практика на буксире, мы в том районе попали в сильный шторм. Нас и другие баржи выкинуло на берег. С тех пор я знаю, что там хорошие волны: практически морского размера.
Если честно, я ожидала увидеть на тренировке серферов, ловко стоящих на досках и маневрирующих. В реальности — большинство ловило волны лежа. Почему так? Проблема в Финском заливе?
Нет. Серфинг — вообще трудный вид спорта. При хороших условиях на первом уроке на доску встает только половина учеников. Сначала нужно научиться ловить волны хотя бы на животе. Вода же трясет доску — ты пытаешься встать, тебя скидывает. Маневрировать не всегда может даже продвинутый серфер.
Похоже, серфинг — не для слабаков.
Многое зависит от ловкости, натренированности, умения держать баланс. В основном, люди устают за первые полчаса, и им не хватает сил оторвать тело от доски и встать в прыжке.
И в финале полуфилософский вопрос: почему вы влюблены в серфинг?
Среди серферов есть так называемые «досочники»: им одинаково нравится кататься на скейте, сноуборде или серфе. У меня по-другому: главное — стихия и экстрим. Когда тебя накрывает пятиметровая волна, и ты не знаешь, выживешь или нет, включается настоящий адреналин.
