Свой персональный проект представила мультимедийная художница Виктория Мухонько — «Рамки места и времени» рассказывает о двуликости человеческой натуры, в которой одновременно уживаются яркие парадоксы красоты и уродства, любви и ненависти. Эту дихотомию художница выражает в пяти видеоработах — хрониках перформансов и объектов к ним, а также своеобразных дневниковых записях, с помощью которых автор воспринимает и рефлексирует жизнь. Куратором экспозиции выступил Илья Шуринов.

Одним из хайлайтов проекта можно назвать работу «Связь», рассказывающую о сложности поиска коммуникации между родителями и детьми. С помощью видео-арта, фиксирующего процесс невербальной коммуникации между художницей и ее матерью, автор осмысляет проблемы в общении, сублимированные эмоции и незабытые обиды. В рамках экспозиции как арт-объект представлена картина-пазл, незавершенная работа над которой отсылает к непрекращающейся рефлексии.

Виктория Мухонько участница множества групповых выставок, среди которых проекты «Соединение прервано. Восстановить.» для CUBE.Moscow и «Великая пустота» в фонде Ruarts, а также в ЦСИ Винзавод и «Рихтере».