В историческом здании архитектора Оскара Мунца с проектами о дихотомии человеческой природы, цифровой реальности и визуальном проявлении звука соседствует «Невозможная дискотека» «Малышек 18:22», Angel Danger и Сани Закировова.
В преддверии открытия нового концертно-театрального сезона в Екатерининском собрании одновременно открылись сразу четыре выставочных проекта от трех кураторов: Ильи Шуринова (поп-ап «Показалось эхо в тени отражения» московской галереи совриска Fabula, а также оба сезона PAF совместно с Анной Заведий), экс-куратора программ для подростков петербургского «Манежа» и художницы Александры Щербиной, а также искусствоведа и куратора Сообщества Современных Сибирских Художников, ex-арт-директора галереи Anna Nova и основателя проекта pA4ka Полины Слепенковой. Коллаборация занимает все пространства основной площадки «Петербург-концерт» и продлится с 15 августа по 6 сентября.
Свой персональный проект представила мультимедийная художница Виктория Мухонько — «Рамки места и времени» рассказывает о двуликости человеческой натуры, в которой одновременно уживаются яркие парадоксы красоты и уродства, любви и ненависти. Эту дихотомию художница выражает в пяти видеоработах — хрониках перформансов и объектов к ним, а также своеобразных дневниковых записях, с помощью которых автор воспринимает и рефлексирует жизнь. Куратором экспозиции выступил Илья Шуринов.
Одним из хайлайтов проекта можно назвать работу «Связь», рассказывающую о сложности поиска коммуникации между родителями и детьми. С помощью видео-арта, фиксирующего процесс невербальной коммуникации между художницей и ее матерью, автор осмысляет проблемы в общении, сублимированные эмоции и незабытые обиды. В рамках экспозиции как арт-объект представлена картина-пазл, незавершенная работа над которой отсылает к непрекращающейся рефлексии.
Виктория Мухонько участница множества групповых выставок, среди которых проекты «Соединение прервано. Восстановить.» для CUBE.Moscow и «Великая пустота» в фонде Ruarts, а также в ЦСИ Винзавод и «Рихтере».
«Место встречи с Другим» — это отчетная выставка актера и художника арт-резиденции благотворительной организации «Перспективы» Альберта Котова и музыканта Иннокентия Людевига-Чернецкого по итогам медиа-лаборатории INNOKINO. На протяжении месяца авторы размышляли над визуальной репрезентации звука, пытались приобщиться к художественному опыту другого, а также «отвечали на непростые вопросы: захочет ли художник "заговорить" на другом языке? чувствует ли он себя безопасно, и комфортно ли ему внутри нового пространства и языка?». В этой диалогичности построена вся экспозиция, которая объединит графические работы Котова с медиа-артом Людевига-Чернецкого, «собранного» на основе аудио- и видео материалов лаборатории. Курирует выставку художница Александра Щербина под руководством координатора проекта и арт-резиденции «Перспективы» Анны Прониной.
Ностальгический проект «Невозможная дискотека» от Сообщества Современных Сибирских художников (СССХ), который курирует Полина Слепенкова, был впервые показан в рамках первой экспозиции галереи PAF вслед за одноименной ярмаркой. В обновленной версии экспозиции приняли участие 20 авторов, представляющие наиболее полный срез сибирского искусства из разных географических точек: Барнаула, Красноярска, Новосибирска, Томска, Братска, Улан-Удэ и Якутска.
В рамках экспозиции покажут стереотипический образ настоящей маргинальной глубинки России — серые панельки, пьянство и русский сплин, заправленные спортивным костюмом, как второй кожей. Среди художников: Азбуниак, Шум Розовый, Анастасия Безвершук, Янина Болдырева, Danil Danot, Angel Danger, Саня Закиров, «Малышки 18:22», Александр Мортаев, оля осипова, Паша Пошукай, Арсений Прiвате, Анна Рейнхардт, Амгалан Ринчинэ, Александр Романов, Йэн Сур, Валерия Тыняная и Алексей Шидловский
Концепция выставки восходит к феномену hidden art — интерьер Екатерининского собрания превратили в просторный спортивный зал школьной периферийной дискотеки, где попса соседствует с напускной простотой. Все работы сибирских художников, представленные на «Невозможной дискотеке» буквально скрыты под вуалью тайны, и посетитель в интерактивном формате вслепую открывает каждое произведение.
Новым именем обновленной экспозиции стал якутский художник Амгалан Ринчино, создающий керамику (обереги от нечисти) и арт-объекты (созданные из костей мамонта, из которого обычно делают ритуальный бубен) с отсылками на шаманскую культуру и народные верования.
«Обращение к русскому, в том числе локальному, фольклору и сказкам, городским легендам и архетипам, сюжетам культурного и исторического прошлого происходит порой буквально, через цитирование, но это отношение к традиции оказывается "сдвинутым", зачастую ироничным и почти всегда крайне личным», — рассказывает куратор Полина Слепенкова.
В рамках цикла выставок представили и персональный проект художницы Ирины Задорожной — мультидисциплинарного автора, создающего работы на стыке фиджитал, программирования и дополненной реальности. В рамках My Limbo Land Задорожная представила проект, над которым работала более шести лет.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы, художница привязывает «свое тело к цифровому и пустому телу Джесс посредством технологий» и создает Лимб «имевших место ощущений и действий, которые здесь зависли неприкаянными, навязчивыми и бесполезными образами». В этом пространстве художница находится одновременно в реальном и виртуальном мире, дает своему цифровому клону развиться и обрести разум, созданный на основе ИИ и познающий сам себя. Выставку представляет FotoDepartament.Gallery, а курирует Надежда Шереметова.
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