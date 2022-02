Наруто, темная экология и Куросава: Из чего состоит выставка художницы Александры Гарт «Лес паутины»?

Петербургские традиции

Совы — не те, кем кажутся, и Александра Гарт — именно такой автор. Долгое время она ассоциировалась с уходящим типом петербургского художника — мастерская на мансарде с голубями, старый печатный станок, черно-белая графика с мрачными новостройками. «Петербургское бедное» (чтобы это ни значило) и петербургская депрессия — не случайно, одни из самых ее меметичных работ сопровождены надписями «Это была максимально плохая идея» и «You are not welcome to the club». На самом деле единственный график старой петербургской школы, с которым себя ассоциирует Александра, — Андрей Ушин, его гравюры она долгое время выискивала на «Авито». «Художник сидит в каморке в темноте и ковыряет гравюрку — если это петербургские традиции, то я к ним никакого отношения не имею», — жестко отвечает Гарт.