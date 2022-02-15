Наруто, темная экология и Куросава: Из чего состоит выставка художницы Александры Гарт «Лес паутины»?

Наруто-пасхалки

«Визуальность мира Наруто — это Япония периода Эдо. Там много природы, деревьев и в то же время есть замки, лаконичные минималистичные здания. Все это не противоречат моей эстетике и графике, которую я делала раньше — с новостройками Купчино, рабицей и «стекающим» черными кляксами Главным штабом», — объясняет Александра. Сам Наруто — нарочито-оптимистичный и наивный персонаж как будто совсем не похож на Гарт, которая не любит встречаться с журналистами и носит исключительно черное. «Я не ассоциирую себя с ним, но применяю на практике философию Наруто никогда не сдаваться». В своем инстаграме Александра собирает стоп-кадры и мемы из Наруто. «Искусство требует искать ситуации все более и более сложные» — даже если это будет визуальное исследование всех 700 серий.