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Искусство

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Могут ли машины научить чувствовать? Показывают магистранты Art & Science ИТМО — лучшего IT-вуза города

Это не научная фантастика, а реальность! Прокачиваем эмпатию через VR и за разговорами с роботизированным ульем, грибами и даже воздухом. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ИТМО
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ИТМО

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4 июня в Западном павильоне Михайловского замка Русского музея стартует выставка «Машины эмпатии» — шестая дипломная экспозиция магистрантов Art & Science Университета ИТМО (лауреаты премии «Петербург будущего-2023»). В экспозиции — 13 междисциплинарных проектов: интерактивные инсталляции, роботические системы, биологические объекты, тактильные карты и многое другое. 16 медиахудожников покажут, как цифровые технологии и искусственный интеллект влияют на нашу способность сопереживать, а также могут ли машины не только имитировать эмоции, но и укреплять в нас человечность. 

Свои размышления на тему представят Иван Белоусов, Анастасия Вержбицкая, Тальяна Вяльцева, Наиль Гайнулов, Габриэле Герулайтите, Владислава Джуля, Валерия Добулевич, Ирина Калапышина, Ирина Короткая, Валерия Макарова, Ольга Мицкевич, Влада Олейник, Елена Потуремец, Людмила Фридман, Алина Чараева и Анастасия Шуляк. 

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«Технологии предлагают новые формы эмпатии, выходя за рамки традиционных представлений о машинах и становятся активными участниками диалога о заботе, привязанности и восприятии мира. В рамках нашей выставки мы стремимся показать, как современные инновации трансформируют способы коммуникации и саму природу эмоционального опыта. Искусство, в свою очередь, раскрывает новые способы эмоционального взаимодействия, создавая условия для живого отклика и взаимопонимания между человеком и машиной», — комментирует куратор выставки, руководитель магистратуры Art & Science Университета ИТМО Ольга Вад.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ИТМО
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ИТМО

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Параллельно с экспозицией работает образовательная программа: лекции, мастер-классы, перформансы и дискуссии — включая выступления с переводом на русский жестовый язык для слабослышащих. Подробное расписание — здесь.

Выставка Центра Art & Science Университета ИТМО «Машины эмпатии» открыта с 4 июня по 26 июля 2025 в Западном павильоне Михайловского замка Русского музея на Инженерной улице, 8.

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