От Петрова-Водкина до Турбена: что смотреть на выставке «Жизнь замечательных собак»?

До 10 ноября в Мраморном дворце проходит ретроспектива собак в русском искусстве — как их изображали с XVIII века и до наших дней. Рассказываем, почему на ней стоит побывать не только фанатам песиков и анималистики, на какие хайлайты обратить внимание, а также при чем тут премии журнала Собака.ru.
Вильгений Мельников «Взорванная собачка»
«ЖЗС»
Команда Русского музея использует в названии выставки очевидную отсылку — к книжной серии «Жизнь замечательных людей». Как и в литературном первоисточнике, в экспозиции работы только ведущих арт-деятелей. Неймдроппинг и размах впечатляет — Серов, Репин, Боровиковский, Билибин, Петров-Водкин, Остроумова-Лебедева, Юдин, Лисицкий, Гончарова, Ларионов, Кустодиев, Флоренские, Белкин, Турбен, Има, Хеато, Дэге и десятки других авторов. Всего собрано более 400 арт-объектов — от живописи, графики и скульптуры до фарфора, фотографии и монет.
Российские музеи нередко обращают свое внимание на тему анималистики (только в прошлом сезоне была подобная выставка в МИСПе). Но настолько масштабное посвящение собакам, кажется, можно наблюдать впервые. Неслучайно идейным вдохновителем проекта выступил искусствовед, куратор и заведующий Отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский — в 2012 году именно он написал бестселлер «История искусства для собак».
Как устроен проект?
«Замечательные собаки» полностью заняли здание Мраморного дворца. При входе во двор филиала Русского музея зрителей встречает скульптура из дутой стали «Взорванная собачка» Вильгения Мельникова — явная отсылка к Джеффу Кунсу, а также намек: зрителям стоит ожидать не только привычные портреты питомцев с императорами и пейзажи охоты.
Экспозиция расположена хронологически: на первом этаже сосредоточено искусство XVIII, XIX и XX веков, на втором — совриск. Ориентиром здесь становятся корешки книг «ЖЗС» с указанием разделов — трогательная идея архитектора выставки Анны Ильиной.
Не будем спойлерить содержание выставки от и до. Скажем лишь, что особенно любопытными показались три раздела. «Высшее общество», где портреты собак становятся равноправны изображениям членов семьи (каминные экраны из Строгановского дворца, а также Екатерина II с левреткой авторства Владимира Боровиковского!).
«В присутствии собак» — здесь широкий разброс жанровой живописи, а питомцы выступают лишь деталями картин (работы Кузьмы Петрова-Водкина, Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова!).
И наконец «Концептуальные собаки» — солянка из книжных иллюстраций, стальных конструкций и дымковских игрушек (маст си — графика Веры Ермолаевой, арт-объекты Ольги и Александра Флоренских и огромная надувная конструкция Ивана Горшкова).
Какие хайлайты у экспозиции?
- Зимний сад. Для посетителей Мраморного дворца впервые (!) открыли двери местной оранжереи. Возле фонтана и пальм можно рассмотреть две скульптуры: «Преданность» Джозуэ Мели и «Бульдога» Георгия Малышева.
- Инсталляция «Созвездие гончих псов» Софии Азархи. Левитирующие собаки + зеленый холм, на котором зрители могут поваляться.
- Премия Собака.ru. Статуэтки журнала — полноценные арт-объекты, которые специально создают художники. В экспозиции — работы отца-основателя Собака.ru Анатолия Белкина и дуэта Полины Боковой и Тамары Ковалевой.
- Костюмы из коллекции модного дома TATYANA PARFIONOVA. Платья с изображениями собак отсылают к работам Томаса Гейнсборо.
- Инсталляция «Действующее чучело собаки Павлова» Ольги Флоренской. Объект снабжен лампочкой (естественно!) и электрическим звонком. На каждую команду «пуск» деревянное «чучело» реагирует выделением жидкости, заранее залитой внутрь музейными сотрудниками.
- Маркировка породы собак. Идея генерального директора Русского музея Аллы Маниловой — для наглядности сопроводить каждую картину специальной наклейкой. Например, «лабрадор» или «мопс».
«Жизнь замечательных собак» — третий за последнее время кейс Русского музея, когда классическое искусство объединяется с совриском (до этого мы могли оценить «Весть» и «Ассамбляж, объект, инсталляция»). При этом«ЖЗС» не концентрируется на тривиальном образе собаки, а предлагает широкий набор авторов, форм и жанров. Некоторые объекты заинтересуют фанатов анималистики, другие — вдохновят ценителей графики, концептуального искусства и авангарда. А еще станут причиной для размышлений не только об очеловечивании собак, но и об «особачивании» людей (при этом в лучшем из возможных смыслов!).
Выставка «Жизнь замечательных собак» продлится в Мраморном дворце Русского музея до 10 ноября.
6+
Комментарии (0)