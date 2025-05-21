От Петрова-Водкина до Турбена: что смотреть на выставке «Жизнь замечательных собак»?

«ЖЗС»

Команда Русского музея использует в названии выставки очевидную отсылку — к книжной серии «Жизнь замечательных людей». Как и в литературном первоисточнике, в экспозиции работы только ведущих арт-деятелей. Неймдроппинг и размах впечатляет — Серов, Репин, Боровиковский, Билибин, Петров-Водкин, Остроумова-Лебедева, Юдин, Лисицкий, Гончарова, Ларионов, Кустодиев, Флоренские, Белкин, Турбен, Има, Хеато, Дэге и десятки других авторов. Всего собрано более 400 арт-объектов — от живописи, графики и скульптуры до фарфора, фотографии и монет.

Российские музеи нередко обращают свое внимание на тему анималистики (только в прошлом сезоне была подобная выставка в МИСПе). Но настолько масштабное посвящение собакам, кажется, можно наблюдать впервые. Неслучайно идейным вдохновителем проекта выступил искусствовед, куратор и заведующий Отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский — в 2012 году именно он написал бестселлер «История искусства для собак».