От «Чайника» Малевича до «Разлива нефти» Новикова. Как устроена выставка-сенсация «Ассамбляж, объект, инсталляция»?

До конца XIX века бытовало представление, что арт-объекты — это только картины, графика и скульптура (спойлер: вовсе нет!). Поворот на 180 градусов случился в 1855 году: на Всемирной выставке в Париже новые формы искусства впервые показали наравне с традиционными. Тогда это воспринимались как пощечина общественному вкусу, но шок в среде богемы продлился недолго.



Стало появляться все больше новаторов: Марсель Дюшан, Владимир Татлин, позже — Энди Уорхол. Как писал Михаил Матюшин, «художники выскакивали из полотна коробками, палками, мочалкой, стеклом, железом, старались понудить глаз свой и глаз соседа к понятию глубины».

Сейчас ассамбляжи, объекты и инсталляции занимают ключевое место на арт-рынке, но не всякий современный зритель готов смириться с тем, что увидит на выставке авоську, ведро, веник или чайник. Поэтому разговор о новых формах искусства остается острым (особенно в дворцовых стенах филиала Русского музея!). Всегда есть вероятность, что публика воспримет происходящее как фарс, отмахнется и скажет: «Где же здесь искусство? Даже мой ребенок способен это повторить».



Русский музей осознанно идет на этот риск, ведь цель у проекта дидактическая. На примере лучших и редко экспонируемых работ из запасников музея, мастерских художников и частных коллекций кураторы объясняют на каком языке говорили художники XX века и почему для высказывания им вдруг понадобились совсем не художественные материалы.