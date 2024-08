«Запорожцы» Репина и фиджитал-арт Покраса Лампаса: как устроена выставка-блокбастер «Весть» в Русском музее?

Vest' is the Message

Идея проекта родилась из формулы философа Маршалла Маклюэна (вы могли видеть его в фильме Вуди Аллена «Энни Холл»), известной студентам факультетов журналистики: «Средство коммуникации есть сообщение» (The Medium is the Message). В изданной в 1964 году книге «Понимание медиа: внешние расширения человека» канадский мыслитель рассказал о планете как о «глобальной деревне», где все связаны со всеми с помощью электричества, и объяснил, почему сама форма передачи информации меняет наше сознание.

Выставка «Весть» осмысляет проблемы медиафилософии и теории коммуникации, но вместо чтения трудов основоположника кибернетики Норберта Винера или теоретика культуры Вальтера Беньямина предлагает исследовать тему через художественные образы.