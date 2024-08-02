«Запорожцы» Репина и фиджитал-арт Покраса Лампаса: как устроена выставка-блокбастер «Весть» в Русском музее?

куратор выставки, заведующий отделом новейших течений Русского музея

«Слово "весть" — удивительной емкости и контекстуальной цепкости. Оно, по сути дела, является родовым понятием, вбирающим множество терминов, в том числе слов другой этимологии (информация, коммуникация и не только).

Включите компьютер, и вы ощутите — в мониторе, кроме современной технологической начинки, "запрятано" нечто иное: факел, набат, корабельные сигнальные флажки, ручной набор петровских «Ведомостей», треньканье стационарного телефона, бегущая новостная строка... Это вечный зов вестей. Их неизменная — от достославных и дописьменных времен до сегодняшнего информационного бума — потребность быть донесенными, понятыми, воспринятыми.

Но мы, сталкиваясь с искусством, часто не слышим этот зов, увлеченные сюжетом, индивидуальностью художника, формальным разрешением. А ведь это увлекательно — понять, как рождается весть, как она доносится, как влияет на жизнь. У Маршака, кажется, в «Цирке»: «По проволоке дама / Идет, как телеграмма». Какой образ! Вот мы и хотим показать, как идет сквозь историю и повседневность информация».