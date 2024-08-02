«Запорожцы» Репина и фиджитал-арт Покраса Лампаса: как устроена выставка-блокбастер «Весть» в Русском музее?

В Русском музее со 2 августа открылась масштабная выставка «Весть» — о передаче информации и том, как средства коммуникации влияют на человека и общество на протяжении сотен лет. В двух крыльях Корпуса Бенуа куратор Александр Боровский и команда (лауреаты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Культурная институция»!) собрали больше 300 произведений: от иконописи XVIII века до сигналов из космоса и инсталляций о виртуальной реальности. Шедевры Айвазовского и Репина, русский авангард, соцреализм и нонконформизм соседствуют с мэппингом и каллиграфией Покраса Лампаса, стрит-артом Максима Имы и костюмами Андрея Бартенева и Татьяны Парфеновой. «Собака.ru» рассказывает, как устроен проект.
Vest' is the Message
Идея проекта родилась из формулы философа Маршалла Маклюэна (вы могли видеть его в фильме Вуди Аллена «Энни Холл»), известной студентам факультетов журналистики: «Средство коммуникации есть сообщение» (The Medium is the Message). В изданной в 1964 году книге «Понимание медиа: внешние расширения человека» канадский мыслитель рассказал о планете как о «глобальной деревне», где все связаны со всеми с помощью электричества, и объяснил, почему сама форма передачи информации меняет наше сознание.
Выставка «Весть» осмысляет проблемы медиафилософии и теории коммуникации, но вместо чтения трудов основоположника кибернетики Норберта Винера или теоретика культуры Вальтера Беньямина предлагает исследовать тему через художественные образы.
О чем проект?
Как отмечают кураторы, «Весть» — игровой блокбастер, который должен заинтересовать самую широкую аудиторию. Его цель — создать образ медиа как субъекта искусства, а не только объекта для изображения. В центре внимания оказываются не устройства и разные технологии, а то, что скрыто за телефонной трубкой, антенной телевизора или интернет-кабелем. То есть сами социальные связи.
Александр Боровский
куратор выставки, заведующий отделом новейших течений Русского музея
«Слово "весть" — удивительной емкости и контекстуальной цепкости. Оно, по сути дела, является родовым понятием, вбирающим множество терминов, в том числе слов другой этимологии (информация, коммуникация и не только).
Включите компьютер, и вы ощутите — в мониторе, кроме современной технологической начинки, "запрятано" нечто иное: факел, набат, корабельные сигнальные флажки, ручной набор петровских «Ведомостей», треньканье стационарного телефона, бегущая новостная строка... Это вечный зов вестей. Их неизменная — от достославных и дописьменных времен до сегодняшнего информационного бума — потребность быть донесенными, понятыми, воспринятыми.
Но мы, сталкиваясь с искусством, часто не слышим этот зов, увлеченные сюжетом, индивидуальностью художника, формальным разрешением. А ведь это увлекательно — понять, как рождается весть, как она доносится, как влияет на жизнь. У Маршака, кажется, в «Цирке»: «По проволоке дама / Идет, как телеграмма». Какой образ! Вот мы и хотим показать, как идет сквозь историю и повседневность информация».
Пространство выставки поделили на двенадцать разделов: «Письмо», «Послание как ритуал», «Газета», «Радио», «Телефон», «Телевидение», «Письмена, коды, шифры», «Сплетни, слухи, дезинформация», «Вести из космоса», «Вестники», «Сигнал» и «Цифровой мир».
Декорации архитектора Анны Ильиной создают визуальный язык, объединяющий все грани экспозиции в цельное высказывание. Когда залы сменяют друг друга, мы можем заглянуть внутрь суровых серых стен, напоминающих мраморные, — и там, в зеркальной бесконечности, пульсирует и отражается живая информация. А еще к лепнине потолка тянутся светодиодные трубки.
Анна Ильина
архитектор выставки
«Мы придумали метафору: огромную серверную и одновременно фондохранилище (настоящая капсула времени!). И придали этому футуристический образ. Войдя в Корпус Бенуа, зритель первым делом видит устремленную ввысь колонну между левым и правым крылом — грубо говоря, это единый столп информации, от которого расходятся пучки связи. Внутри этой инсталляции — старые печатные машинки. Такая яркая точка поможет сориентироваться и понять, что проект задействует оба крыла (а это редкость)».
В выставке Русского музея участвовали «ГЭС-2», Третьяковка, «Мультимедиа Арт Музей», фонд «Екатерина», художники, частные галереи и коллекционеры.
Какое искусство можно увидеть на выставке?
Здесь есть хрестоматийные работы — например, многофигурная картина Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», на этот раз специально выставленная без рамы (ее интересно сравнить с советскими работами 1930–1940-х, посвященными «письмам во власть»). Или «Девятый вал» Айвазовского, который, на первый взгляд, не связан с коммуникацией. Но если присмотреться, замечаешь, что одна из жертв кораблекрушения машет красным платком — сигнал как надежда на спасение.
Выстраивание неочевидных связей и прослеживание повторяющихся мотивов — одно из самых интересных занятий для зрителя проекта. Так, от известного жанрового полотна лауреата Сталинской премии Александра Лактионова «Письмо с фронта» с мальчиком, читающим долгожданную весть, рукой подать до исчезающих из реальности «Ящиков» Александра Дашевского или инсталляции Хаима Сокола «Без названия» — советская детская шуба с тем же почтовым ящиком за спиной. А картина одного из основоположников соцреализма Игоря Грабаря «Ленин у прямого провода», где телеграфная связь показана как важнейшая часть в управлении огромной страной, смотрит на рутину офисных будней в живописи Марии Сафроновой.
Александр Дашевский
художник
«Медиа — одна из тех вещей, которые остаются очень злободневными. Мне кажется, что выставка получилась остроумной. Местами хочется аплодировать тому, как хорошо сопоставлены работы. Классические вещи, расположенные рядом, начинают себя по-новому комментировать, и из этого появляются неожиданные нюансы и какие-то третьи дополнительные смыслы.
Мне близок подход, когда современное искусство не прячут в зону отчуждения, в какой-то огороженный зоопарк, а наоборот: демонстрируют как часть большой культуры и художественного процесса. На этой выставке современные медиа вполне себе нормально смотрятся вместе с передвижниками и классиками соцреализма.
Здесь есть какое-то количество работ, которые появились буквально в этом или прошлом году — мелькали на ярмарках совриска в начале лета. Это значит, что музей не консервируется, а держит руку на пульсе».
Чтобы перечислить всех художников, работы которых задействованы в проекте, понадобилось несколько страниц каталога. Можно увидеть библейский сюжет Благовещения, письма на холстах авангардистов Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой и Ольги Розановой, гонцов на картинах Николая Рериха, эскизы Николая Акимова, транспортный узел Пулково глазами Тимура Новикова, величественные скульптуры Гриши Брускина, рисунки Дмитрия Пригова на газетах времен перестройки, фигурки сплетниц Льва Сморгона...
А еще представлено множество работ современных авторов: ширма «Угол зрения» творческого объединения 10.203, пиктограммы Владимира Абиха, ритмичный стрит-арт Максима Имы на тему «Алисы в стране чудес», полихромная мозаика об уходе в виртуальную реальность Дмитрия Аске, поисковые запросы как уровень популярности художников прошлого в картине «Ян ван Эйк vs Леонардо» Кирилла Кто, монументальная спираль Аллы Урбан, в которой зашифрована «Песнь песней», едва уловимые послания вселенной в работах Елена Губановой и Ивана Говоркова, связанная с нулевой точкой навигации «Чаша» группы Recycle (издает то ли звуки мотора, то ли тихий эмбиент), текстильные телефонные аппараты Татьяны Ахметгалиевой. В самом конце ждет медитативный фиджитал-арт Покраса Лампаса.
Фрагмент работы Покраса Лампаса
Покрас Лампас
художник
«Как человек, который работает с текстом, информацией и каллиграфией, я чувствовал особую ответственность: нужно было показать не просто какую-то узнаваемую вещь, а что-то более экспериментальное и сложное. Получилась речь на стыке цифрового и физического искусства.
Это мэппинг моей цифровой работы «Fram3s. Alphabet. Diamond hands» — золотая рука держит телефон с аналитикой рынка финансов и ценных бумаг. Для проекта Русского музея я создал физический слой: расписанную вручную стену, которая раскрывает состояние каллиграфии на сегодня и отражает тренды, которые происходят в мире письма и типографики. И сейчас эта стена состоит из огромного облака тэгов — это мои слова и буквы в 3D. Я вшил сюда несколько очень интересных отсылок. Например, здесь постоянно повторяются слова decode и love».
Проект Русского музея впечатляет своим размахом. Приходишь к мысли, что действительно весть, а главное — форма, в которую она облечена, — это не только локомотив (а теперь уже звездолет в киберпространстве) нашей цивилизации, но и топливо для ее культуры и искусства.
Выставка «Весть» открылась в Русском музее в Корпусе Бенуа 2 августа. Часть проекта в залах № 101–105 закроется 16 ноября, залы № 106–109 будут работать до 2 декабря 2024 года.
Куратор — Александр Боровский
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