Масштабная выставка «Жизнь замечательных собак» откроется 17 мая в Мраморном дворце — экспозиция займет все залы филиала. В ней собрана летопись трех веков русской культуры: от XVIII до наших дней. Через образ собаки — друга, охотника и спутника человека — кураторами и художниками показаны ее роли в быту, искусстве, философии и человеческих чувствах.

Автор идеи — искусствовед, куратор и заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея (и автор книги «История искусства для собак») Александр Боровский. Вместе с командой (лауреаты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Культурная институция»!) он собрал более 450 (!) экспонатов: живопись, графику, скульптуру, фарфор, нумизматику, видеоинсталляции и даже призы Собака.ru. Среди них — работы из Третьяковки, Эрмитажа, Петергофа, музея Арктики и Антарктики, ММОМА, DiDi Gallery, Limonov Art Foundation и многих частных коллекций, в том числе Зураба Церетели, а также ранее не выставлявшиеся вещи.