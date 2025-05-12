В экспозиции — три века русской культуры (от XVIII до современности!) в работах известных художников, а также уникальные хайлайты: призы премий Собака.ru — статуэтка авторства отца-основателя журнала Анатолия Белкина (а также единственного художника с прижизненной персональной выставкой в Эрмитаже!).
Владимир Боровиковский. "Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке". Конец 1800-х - начало 1810-х года
Иван Макаров, "Портрет графа С.А. Строганова", Конец 1850-х годов
Валентин Серов. "Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте". 1900 год
Валентин Серов. "Портрет графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона (1887-1967), впоследствии князя Юсупова". 1903 года
Масштабная выставка «Жизнь замечательных собак» откроется 17 мая в Мраморном дворце — экспозиция займет все залы филиала. В ней собрана летопись трех веков русской культуры: от XVIII до наших дней. Через образ собаки — друга, охотника и спутника человека — кураторами и художниками показаны ее роли в быту, искусстве, философии и человеческих чувствах.
Автор идеи — искусствовед, куратор и заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея (и автор книги «История искусства для собак») Александр Боровский. Вместе с командой (лауреаты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Культурная институция»!) он собрал более 450 (!) экспонатов: живопись, графику, скульптуру, фарфор, нумизматику, видеоинсталляции и даже призы Собака.ru. Среди них — работы из Третьяковки, Эрмитажа, Петергофа, музея Арктики и Антарктики, ММОМА, DiDi Gallery, Limonov Art Foundation и многих частных коллекций, в том числе Зураба Церетели, а также ранее не выставлявшиеся вещи.
Проект разбит на тематические разделы: «Высшее общество», «В присутствии собак», «Охота», «Авангард», «Современность» и другие. В числе авторов — Илья Репин, Валентин Серов, Владимир Боровиковский, Павел Федотов, Осип Браз, Николай Сверчков и художники нашего времени: Ольга и Александр Флоренские, Иван Горшков, Данила Дэге, Елена Филаретова и многие другие.
Среди хайлайтов выставки — портрет собаки кисти Ильи Репина из частной коллекции, портрет Феликса Юсупова с французским бульдогом Валентина Серова, портрет художника Рождественского Петра Кончаловского из Екатеринбургского музея изобразительных искусств, «Завтрак аристократа» Павла Федотова, ранее не выставлявшиеся работы Осипа Браза и Николая Сверчкова.
Выставка «Жизнь замечательных собак» открыта с 17 мая по 10 ноября 2025 года в Мраморном дворце Русского музея на Миллионной улице, 5/1.
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