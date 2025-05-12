18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Не только друг человека! В Русском музее собрали более 450 (!) арт-объектов о собаках — выставка займет все пространство Мраморного дворца

В экспозиции — три века русской культуры (от XVIII до современности!) в работах известных художников, а также уникальные хайлайты: призы премий Собака.ru — статуэтка авторства отца-основателя журнала Анатолия Белкина (а также единственного художника с прижизненной персональной выставкой в Эрмитаже!).

Владимир Боровиковский. "Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке". Конец 1800-х - начало 1810-х года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Владимир Боровиковский. "Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке". Конец 1800-х - начало 1810-х года

Иван Макаров, "Портрет графа С.А. Строганова", Конец 1850-х годов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Иван Макаров, "Портрет графа С.А. Строганова", Конец 1850-х годов

Валентин Серов. "Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте". 1900 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Валентин Серов. "Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте". 1900 год

Валентин Серов. "Портрет графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона (1887-1967), впоследствии князя Юсупова". 1903 года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Валентин Серов. "Портрет графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона (1887-1967), впоследствии князя Юсупова". 1903 года

Масштабная выставка «Жизнь замечательных собак» откроется 17 мая в Мраморном дворце — экспозиция займет все залы филиала. В ней собрана летопись трех веков русской культуры: от XVIII до наших дней. Через образ собаки — друга, охотника и спутника человека — кураторами и художниками показаны ее роли в быту, искусстве, философии и человеческих чувствах.

Автор идеи — искусствовед, куратор и заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея (и автор книги «История искусства для собак») Александр Боровский. Вместе с командой (лауреаты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Культурная институция»!) он собрал более 450 (!) экспонатов: живопись, графику, скульптуру, фарфор, нумизматику, видеоинсталляции и даже призы Собака.ru. Среди них — работы из Третьяковки, Эрмитажа, Петергофа, музея Арктики и Антарктики, ММОМА, DiDi Gallery, Limonov Art Foundation и многих частных коллекций, в том числе Зураба Церетели, а также ранее не выставлявшиеся вещи. 

Анна Остроумова-Лебедева, "Бобби", 1925 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Анна Остроумова-Лебедева, "Бобби", 1925 год

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея
Вера Ермолаева. Иллюстрация к книге В.Ермолаевой "Собачки", 1928 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

 

Вера Ермолаева. Иллюстрация к книге В.Ермолаевой "Собачки", 1928 год

Приключения собак в искусстве: зачем Рембрандт пририсовывал себе охотничьего пса и чем Пикассо покорил пудель Гертруды Стайн

Проект разбит на тематические разделы: «Высшее общество», «В присутствии собак», «Охота», «Авангард», «Современность» и другие. В числе авторов — Илья Репин, Валентин Серов, Владимир Боровиковский, Павел Федотов, Осип Браз, Николай Сверчков и художники нашего времени: Ольга и Александр Флоренские, Иван Горшков, Данила Дэге, Елена Филаретова и многие другие.

Артём Максимов «Пёс Пи», 2021 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой DiDi Gallery

Артём Максимов «Пёс Пи», 2021 год

Данил Дэге «Балу в платочке», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой DiDi Gallery

Данил Дэге «Балу в платочке», 2024 год

Данил Дэге «Амели в кафе», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой DiDi Gallery

Данил Дэге «Амели в кафе», 2024 год

Владимир Овчинников «Читающий газету», 2006 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой DiDi Gallery

Владимир Овчинников «Читающий газету», 2006 год

Среди хайлайтов выставки — портрет собаки кисти Ильи Репина из частной коллекции, портрет Феликса Юсупова с французским бульдогом Валентина Серова, портрет художника Рождественского Петра Кончаловского из Екатеринбургского музея изобразительных искусств, «Завтрак аристократа» Павла Федотова, ранее не выставлявшиеся работы Осипа Браза и Николая Сверчкова.

Собака.ru
Собака.ru
Надувная инсталляция «Карнавал нейронных сетей» воронежского художника Ивана Горшкова
Валентин Блох для Собака.ru

Надувная инсталляция «Карнавал нейронных сетей» воронежского художника Ивана Горшкова 

Выставка «Жизнь замечательных собак» открыта с 17 мая по 10 ноября 2025 года в Мраморном дворце Русского музея на Миллионной улице, 5/1.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: