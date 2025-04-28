Знакомьтесь, художник INTRAEL! Он сгенерировал дымковские игрушки по мотивам «Аноры» (их уже заказал себе Марк Эйдельштейн!)

Про дымковскую игрушку

Я учился в художественной школе по классу лепки, и в детстве даже самостоятельно сделал себе коллекцию игрушек: Человека-паука и героев из «Властелина колец». Камбэк к керамике случился, когда меня уволили с работы, и я стал думать, что мог бы создавать и продавать. В поисках вдохновения я случайно наткнулся в Pinterest на дымковскую игрушку — и понял: это оно. Это же русский вайб — то, что у всех на подкорке! Плюс мне очень нравится концепция универсальной игрушки, как у Lego: когда у тебя есть форма, на которую ты можешь перенести любой образ, но стилистика все равно останется узнаваемой.

Сначала я сделал дымковскую игрушку Джигана в программе для 3D-моделирования, а потом решил перейти на нейросети. Так появились целая серия: AI-версии Мэрилина Мэнсона, Уэнсдэй, Канье Уэста, а потом и героев «Аноры». На самом деле они уже мало похожи на традиционную дымковскую игрушку. Это, скорее, русские игрушки. Мне бы хотелось развивать такой стиль. Я мечтаю о том, чтобы в России он стал таким же значимым, как аниме в Японии. Но так, чтобы это не превращалось в коммерцию, а оставалось чем-то душевным, теплым и трогательным.

Как создаются игрушки?

Я генерирую их через сайт ChatGPT. Когда создавал куклы из «Аноры», я покадрово наскриншотил самые важные сцены и стал их расписывать: «шарф красный», «диван бежевый» — так с помощью деталей ты начинаешь формировать запрос, чтобы сгенерировать желаемое изображение. Вообще-то нейросеть хорошо понимает слово «дымковская», но такие элементы, как красные щечки, белая кожа — все прописывается вручную. Иначе она, например, может нарисовать слишком реалистичную физиономию.

Сложность работы зависит от случайности генерации. За день в принципе можно создать одну сценку из «Аноры», но я очень много вариантов отсекал. Мне важно было, чтобы куклы не получились болванками, чтобы между ними появилась какая-то химия. Когда нейросеть предлагала хорошие варианты, я комбинировал их в Photoshop: допустим, голову — брал с одной картинки, а тело — с другой. Я вообще дотошный человек и перфекционист.