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Искусство

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Знакомьтесь, художник INTRAEL! Он сгенерировал дымковские игрушки по мотивам «Аноры» (их уже заказал себе Марк Эйдельштейн!)

Живущий в Петербурге художник Максим Елисеев ака INTRAEL создал ролик с серией AI-рисунков по мотивам сцен из фильма «Анора» — триумфатора «Оскара»-2025. Видео набрало более 200 тысяч просмотров и лайков в соцсетях, в том числе от нашего кавер-боя, актера Марка Эйдельштейна (он показал его режиссеру Шону Бэйкеру и всей съемочной команде картины!).

Собака.ru поговорила с Максимом о внезапной популярности, тренировке нейросетей на лубочном арте и традиционных русских промыслах, а также лучшей локации, чтобы взрастить в себе художника (записывайте!).

Сцена из фильма «Анора», 2025 год
Изображение предоставлено Собака.ru Максимом Елисеевым

Сцена из фильма «Анора», 2025 год

Сцена из фильма «Анора», 2025 год
Изображение предоставлено Собака.ru Максимом Елисеевым

Сцена из фильма «Анора», 2025 год

Про карьеру

Как-то в 2019 году я проснулся с уже придуманным эскизом: зеленый фон, фигура человека и мусорный контейнер вместо головы. Наверное, с этого момента началось мое творчество. Во время пандемии я переехал из Челябинска в Петербург и стал участвовать с зелеными коллажами в выставках: сначала сотрудничал с «Ассоциацией худших художников», потом с DIY-фестивалями. Это был лютый андеграунд — ребята все на коленках делали и выставлялись в заброшенных зданиях. Параллельно в соцсетях у меня набирала популярность серия рисунков «Панельные дома» — тогда было достаточно поставить хештег, и люди уже на тебя выходили.

Я бы сказал, что художником стал только сейчас. Раньше это было увлечением, которое я пытался совмещать с основной деятельностью — работой графическим дизайнером.

Про псевдоним

Ник INTRAEL появился за неделю до публикации рилса про «Анору», до этого псевдонимом был Pixaak. История забавная: я попросил нейросеть составить мою натальную карту — то есть расписать, что я за личность, какие у меня сильные и слабые стороны — и на основе этого анализа предложить авторский творческий стиль. Она почему-то посчитала, что я был бы хорошим архитектором и мог бы придумывать сложные футуристические формы.

Тогда же я предложил ей придумать мне псевдоним — получился INTRAEL. Intra — это внутри, а el — душа и свет.

«Мусорщик», 2019 год
Изображение предоставлено Собака.ru Максимом Елисеевым

«Мусорщик», 2019 год

«Завтрак», 2019 год
Изображение предоставлено Собака.ru Максимом Елисеевым

«Завтрак», 2019 год

Про дымковскую игрушку

Я учился в художественной школе по классу лепки, и в детстве даже самостоятельно сделал себе коллекцию игрушек: Человека-паука и героев из «Властелина колец». Камбэк к керамике случился, когда меня уволили с работы, и я стал думать, что мог бы создавать и продавать. В поисках вдохновения я случайно наткнулся в Pinterest на дымковскую игрушку — и понял: это оно. Это же русский вайб — то, что у всех на подкорке! Плюс мне очень нравится концепция универсальной игрушки, как у Lego: когда у тебя есть форма, на которую ты можешь перенести любой образ, но стилистика все равно останется узнаваемой.

Сначала я сделал дымковскую игрушку Джигана в программе для 3D-моделирования, а потом решил перейти на нейросети. Так появились целая серия: AI-версии Мэрилина Мэнсона, Уэнсдэй, Канье Уэста, а потом и героев «Аноры». На самом деле они уже мало похожи на традиционную дымковскую игрушку. Это, скорее, русские игрушки. Мне бы хотелось развивать такой стиль. Я мечтаю о том, чтобы в России он стал таким же значимым, как аниме в Японии. Но так, чтобы это не превращалось в коммерцию, а оставалось чем-то душевным, теплым и трогательным.

Как создаются игрушки?

Я генерирую их через сайт ChatGPT. Когда создавал куклы из «Аноры», я покадрово наскриншотил самые важные сцены и стал их расписывать: «шарф красный», «диван бежевый» — так с помощью деталей ты начинаешь формировать запрос, чтобы сгенерировать желаемое изображение. Вообще-то нейросеть хорошо понимает слово «дымковская», но такие элементы, как красные щечки, белая кожа — все прописывается вручную. Иначе она, например, может нарисовать слишком реалистичную физиономию.

Сложность работы зависит от случайности генерации. За день в принципе можно создать одну сценку из «Аноры», но я очень много вариантов отсекал. Мне важно было, чтобы куклы не получились болванками, чтобы между ними появилась какая-то химия. Когда нейросеть предлагала хорошие варианты, я комбинировал их в Photoshop: допустим, голову — брал с одной картинки, а тело — с другой. Я вообще дотошный человек и перфекционист.

«Дворняжки», 2020 год
Изображение предоставлено Собака.ru Максимом Елисеевым

«Дворняжки», 2020 год

«Зима на районе», 2020 год
Изображение предоставлено Собака.ru Максимом Елисеевым

«Зима на районе», 2020 год

Почему именно «Анора»?

С этим фильмом связана личная история. У меня были отношения с девушкой-коллегой, отец которой был главой компании, где мы работали. Для него я — простой парень без машины и квартиры с туннелями в ушах — казался человеком, недостойным его дочери. Когда у него появилась возможность от меня избавиться, он меня уволил. С девушкой после этого тоже начались разногласия — так произошло болезненное расставание.

Забавно, что последний фильм, который мы с ней вместе посмотрели — «Анора». Я решил пересмотреть его после расставания, и понял, что это кино про меня. Я и есть Анора, которую разлучили с любимым человеком.

Про популярность ролика

Я не рассчитывал на резонанс — до этого у меня еще так не залетали видео в соцсетях. А вот успеху самой «Аноры» не удивлен: все уже устали от многомиллионных блокбастеров и киношных супермонстров. Хочется независимого кино, которое рассказывало бы про простых людей.

Когда после публикации ролика мне пришло голосовое сообщение от Марка Эйдельштейна, я офигел. Я мог в теории ожидать, что он скажет, какие у меня прикольные работы, но что он захочет купить реальные копии сгенерированных кукол и покажет мое видео всей команде...это было нечто! Я долго смотрел в одну точку и не знал, как реагировать.

«Солдатик II», 2023 год
Изображение предоставлено Собака.ru Максимом Елисеевым

«Солдатик II», 2023 год

«Солдатик V», 2023 год
Изображение предоставлено Собака.ru Максимом Елисеевым

«Солдатик V», 2023 год

Про коммерческий успех

До «Аноры» я за всю свою жизнь продал одну работу — «Зима на районе». Ее случайно увидел в соцсетях человек из северной Ирландии и заказал. На тот момент я был в Челябинске, дистанционно распечатал ее в Петербурге на специальном картоне с архивными чернилами и переслал. Это был очень сложный путь, да и заработал я тогда всего три тысячи рублей.

Сейчас, когда Марк сделал у меня заказ, уже не терпится приступить. Единственное, нужно напоминать рукам, как лепить из глины — я давно этого не делал. Не хочется плодить халтуру, буду добиваться, чтобы это выглядело хорошо.

Про критику AI-искусства

После того, как видео завирусилось, прилетело много странной критики. Например, меня обвинили в том, что я выложил не реальные игрушки, а сгенерированные. Но ведь я нигде не выдавал их за настоящие! Если художник публикует фото работы из глины, он не подписывает его «материал: глина». Точно так же я не посчитал нужным указывать, что это AI.

Еще много пишут, что быть AI-художником легко. Вовсе нет — лично я большими усилиями добиваюсь той картинки, которая мне нужна. Не соглашаюсь с первой же генерацией нейросети. Мне важно сделать все детали такими, как хочу. Если вам кажется, что сгенерировать изображение и завирусититься с ним легко — почему вы не сделаете то же самое? 

Про место для вдохновения в Петербурге

Я очень люблю Васильевский остров. Там я снимал квартиру на 11-й линии, когда пришла моя первая популярность после серии «Панельные дома». Мне нравится атмосфера этого места: как будто отдельный мир, где ты немного на отшибе, как колдун, и создаешь творчество. Я дорожу этой локацией, как альма-матер.

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