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Лауреаты премии «Оскар»-2025. Новость обновляется

Сегодня ночью редакция Собака.ru следит за «Оскаром»: 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии проходит в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Все самое интересное мы публикуем в трансляции на сайте Собака.ru, а также в нашем телеграм-канале (в беззвучном режиме!). 

По числу номинаций в этом году лидируют «Эмилия Перес» (13 — рекорд среди неанглоязычных фильмов!), «Бруталист» и «Злая» (выдвинуты в 10 категориях), «Конклав» и «Боб Дилан: Никому не известный» (8), «Анора» (6), «Дюна: часть вторая» и «Субстанция» (5).

В режиме реального времени мы публикуем лауреатов премии «Оскар»-2025. Новость обновляется. 

Shutterstock.com

Лучший фильм

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Эмилия Перес»
  • «Я все еще здесь»
  • «Мальчишки из "Никеля"»
  • «Субстанция»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший режиссер

  • Шон Бэйкер, «Анора»
  • Брэйди Корбет, «Бруталист»
  • Джеймс Мэнголд, «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Жак Одиар, «Эмилия Перес»
  • Корали Фаржа, «Субстанция»
Киран Калкин, «Настоящая боль»

Киран Калкин, «Настоящая боль»

Лучшая мужская роль

  • Эдриан Броуди, «Бруталист»
  • Тимоти Шаламе, «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Колман Доминго, «Синг-Синг»
  • Рэйф Файнс, «Конклав»
  • Себастиан Стэн, «Ученик. Восхождение Трампа»

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво, «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Карла Гаскон, «Эмилия Перес»
  • Майки Мэдисон, «Анора»
  • Деми Мур, «Субстанция»
  • Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Киран Калкин, «Настоящая боль» — победитель
  • Юра Борисов, «Анора»
  • Эдвард Нортон, «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Гай Пирс, «Бруталист»
  • Джереми Стронг, «Ученик. Восхождение Трампа»

Лучшая женская роль второго плана

  • Моника Барбаро, «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Ариана Гранде, «Злая»
  • Фелисити Джонс, «Бруталист»
  • Изабелла Росселлини, «Конклав»
  • Зои Салдана, «Эмилия Перес»

Лучшая работа оператора

  • Лу Кроули, «Бруталист»
  • Грег Фрейзер, «Дюна: Часть вторая»
  • Поль Гийом, «Эмилия Перес»
  • Эдвард Лахман, «Мария»
  • Джарин Блашке, «Носферату»

Лучший оригинальный сценарий

  • Мориц Байндер, Тим Фельбаум и Алекс Дэвид, «5 сентября»
  • Шон Бэйкер, «Анора»
  • Брэйди Корбе и Мона Фастволд Лерче, «Бруталист»
  • Джесси Айзенберг, «Настоящая боль»
  • Корали Фаржа, «Субстанция»

Лучший адаптированный сценарий

  • Джеймс Мэнголд и Джей Кокс, «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Питер Строан, «Конклав»
  • Жак Одиар, «Эмилия Перес»
  • Рамэлл Росс и Джослин Барнс, «Мальчишки из "Никеля"»
  • Клинт Бентли, Грег Куидар, Кларенс Маклин и Джон Дивайн Дж. Уитфилд, «Синг-Синг»

Лучший монтаж

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
«Поток»

«Поток»

Лучший международный фильм

  • «Эмилия Перес»
  • «Поток»
  • «Я все еще здесь»
  • «Девушка с иглой»
  • «Семя священного инжира»

Лучший анимационный фильм

  • «Головоломка 2»
  • «Дикий робот»
  • «Поток» — победитель
  • «Мемуары улитки»
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Лучший дизайн костюмов

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Гладиатор II»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Конклав»
  • «Носферату»

Лучший макияж и прически

  • «Другой человек»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Носферату»
  • «Субстанция»
  • «Эмилия Перес»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Бруталист»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Конклав»
  • «Носферату»

Лучший звук

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Дикий робот»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Эмилия Перес»
  • «Дюна: Часть вторая»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Быть лучше: История Робби Уильямса»
  • «Планета обезьян: Новое царство»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Чужой: Ромул»
  • «Дюна: Часть вторая»

Лучшая песня

  • «Never Too Late», Элтон Джон, Never Too Late
  • «El Mal», «Эмилия Перес»
  • «Like a Bird», «Синг-Синг»
  • «The Journey», «Батальон 6888»
  • «Mi Camino», «Эмилия Перес»

Лучший саундтрек

  • Дэниэл Блумберг, «Бруталист»
  • Крис Бауэрс, «Дикий робот»
  • Джон Пауэлл и Стивен Шварц, «Злая»
  • Фолькер Бертельман, «Конклав»
  • Камилль и Клеман Дюколь, «Эмилия Перес»

Лучший документальный фильм

  • «Дневники черного ящика»
  • No Other Land
  • Porcelain War
  • Soundtrack to a Coup d’Etat
  • Sugarcane

Лучший короткометражный документальный фильм

  • Death by numbers
  • I am ready, warden
  • Incident
  • Instruments of a beating heart
  • The only girl in the orchestra

Лучший игровой короткометражный фильм

  • «Залог»
  • «Ануя»
  • «Я не робот»
  • «Последний рейнджер»
  • «Человек, который не мог молчать»

Лучший короткометажный анимационный фильм

  • «Красивые мужчины»
  • «В тени кипариса» — победитель
  • «Волшебные конфеты»
  • «Путешествие к чуду»
  • «Фу!»
Kraft74 / Shutterstock.com

Премия «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе посмертно присуждена композитору Куинси Джонсу и кастинг-директору Джульет Тейлор, в чьей фильмографии в том числе — 43 картины Вуди Аллена. Награды имени Ирвинга Тальберга за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства удостоены Барбара Брокколи, которая работала над серией фильмов о Джеймсе Бонде, и Майкл Г. Уилсон. Награда имени Джина Хершолта за «за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма» присуждена британскому режиссеру Ричарду Кёртису.

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