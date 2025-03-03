Лауреаты премии «Оскар»-2025. Новость обновляется

Сегодня ночью редакция Собака.ru следит за «Оскаром»: 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии проходит в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Все самое интересное мы публикуем в трансляции на сайте Собака.ru, а также в нашем телеграм-канале (в беззвучном режиме!).
По числу номинаций в этом году лидируют «Эмилия Перес» (13 — рекорд среди неанглоязычных фильмов!), «Бруталист» и «Злая» (выдвинуты в 10 категориях), «Конклав» и «Боб Дилан: Никому не известный» (8), «Анора» (6), «Дюна: часть вторая» и «Субстанция» (5).
В режиме реального времени мы публикуем лауреатов премии «Оскар»-2025. Новость обновляется.
Лучший фильм
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Конклав»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Эмилия Перес»
- «Я все еще здесь»
- «Мальчишки из "Никеля"»
- «Субстанция»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший режиссер
- Шон Бэйкер, «Анора»
- Брэйди Корбет, «Бруталист»
- Джеймс Мэнголд, «Боб Дилан: Никому не известный»
- Жак Одиар, «Эмилия Перес»
- Корали Фаржа, «Субстанция»
Киран Калкин, «Настоящая боль»
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди, «Бруталист»
- Тимоти Шаламе, «Боб Дилан: Никому не известный»
- Колман Доминго, «Синг-Синг»
- Рэйф Файнс, «Конклав»
- Себастиан Стэн, «Ученик. Восхождение Трампа»
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво, «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Карла Гаскон, «Эмилия Перес»
- Майки Мэдисон, «Анора»
- Деми Мур, «Субстанция»
- Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»
Лучшая мужская роль второго плана
- Киран Калкин, «Настоящая боль» — победитель
- Юра Борисов, «Анора»
- Эдвард Нортон, «Боб Дилан: Никому не известный»
- Гай Пирс, «Бруталист»
- Джереми Стронг, «Ученик. Восхождение Трампа»
Лучшая женская роль второго плана
- Моника Барбаро, «Боб Дилан: Никому не известный»
- Ариана Гранде, «Злая»
- Фелисити Джонс, «Бруталист»
- Изабелла Росселлини, «Конклав»
- Зои Салдана, «Эмилия Перес»
Лучшая работа оператора
- Лу Кроули, «Бруталист»
- Грег Фрейзер, «Дюна: Часть вторая»
- Поль Гийом, «Эмилия Перес»
- Эдвард Лахман, «Мария»
- Джарин Блашке, «Носферату»
Лучший оригинальный сценарий
- Мориц Байндер, Тим Фельбаум и Алекс Дэвид, «5 сентября»
- Шон Бэйкер, «Анора»
- Брэйди Корбе и Мона Фастволд Лерче, «Бруталист»
- Джесси Айзенберг, «Настоящая боль»
- Корали Фаржа, «Субстанция»
Лучший адаптированный сценарий
- Джеймс Мэнголд и Джей Кокс, «Боб Дилан: Никому не известный»
- Питер Строан, «Конклав»
- Жак Одиар, «Эмилия Перес»
- Рамэлл Росс и Джослин Барнс, «Мальчишки из "Никеля"»
- Клинт Бентли, Грег Куидар, Кларенс Маклин и Джон Дивайн Дж. Уитфилд, «Синг-Синг»
Лучший монтаж
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
«Поток»
Лучший международный фильм
- «Эмилия Перес»
- «Поток»
- «Я все еще здесь»
- «Девушка с иглой»
- «Семя священного инжира»
Лучший анимационный фильм
- «Головоломка 2»
- «Дикий робот»
- «Поток» — победитель
- «Мемуары улитки»
- «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
Лучший дизайн костюмов
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Гладиатор II»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Конклав»
- «Носферату»
Лучший макияж и прически
- «Другой человек»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Носферату»
- «Субстанция»
- «Эмилия Перес»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Бруталист»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Конклав»
- «Носферату»
Лучший звук
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Дикий робот»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Эмилия Перес»
- «Дюна: Часть вторая»
Лучшие визуальные эффекты
- «Быть лучше: История Робби Уильямса»
- «Планета обезьян: Новое царство»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Чужой: Ромул»
- «Дюна: Часть вторая»
Лучшая песня
- «Never Too Late», Элтон Джон, Never Too Late
- «El Mal», «Эмилия Перес»
- «Like a Bird», «Синг-Синг»
- «The Journey», «Батальон 6888»
- «Mi Camino», «Эмилия Перес»
Лучший саундтрек
- Дэниэл Блумберг, «Бруталист»
- Крис Бауэрс, «Дикий робот»
- Джон Пауэлл и Стивен Шварц, «Злая»
- Фолькер Бертельман, «Конклав»
- Камилль и Клеман Дюколь, «Эмилия Перес»
Лучший документальный фильм
- «Дневники черного ящика»
- No Other Land
- Porcelain War
- Soundtrack to a Coup d’Etat
- Sugarcane
Лучший короткометражный документальный фильм
- Death by numbers
- I am ready, warden
- Incident
- Instruments of a beating heart
- The only girl in the orchestra
Лучший игровой короткометражный фильм
- «Залог»
- «Ануя»
- «Я не робот»
- «Последний рейнджер»
- «Человек, который не мог молчать»
Лучший короткометажный анимационный фильм
- «Красивые мужчины»
- «В тени кипариса» — победитель
- «Волшебные конфеты»
- «Путешествие к чуду»
- «Фу!»
Премия «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе посмертно присуждена композитору Куинси Джонсу и кастинг-директору Джульет Тейлор, в чьей фильмографии в том числе — 43 картины Вуди Аллена. Награды имени Ирвинга Тальберга за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства удостоены Барбара Брокколи, которая работала над серией фильмов о Джеймсе Бонде, и Майкл Г. Уилсон. Награда имени Джина Хершолта за «за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма» присуждена британскому режиссеру Ричарду Кёртису.
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