От литографий Марка Шагала до костюмов Эдиты Пьехи: 18 главных выставок марта в Петербурге

Фестиваль паблик-арта в Кронштадте (Абих! Мульков! Има!), французские гравюры и костюмы Эдиты Пьехи в Эрмитаже, персональный проект Саши Кокачевой в Anna Nova Gallery, цветомузыка Августа Ланина в Музее городской скульптуры и арт-дуэт Flowgardenz на Левашовском хлебозаводе — Собака.ru рассказывает о главных выставках, которые можно посетить в Петербурге в марте.
Выставка «Cargo Сказка», 2025 год
«Cargo сказка», Marina Gisich Gallery (18+)
Базирующийся в Торонто арт-дуэт Дмитрия Грецкого и Евгении Кац, графиков с петербургской Академией художеств в бэкграунде, через соединение медиумов бумаги и металла уже препарировал в Marina Gisich Gallery природу нарциссизма в эпоху фотосинтеза.
Новая выставка «Cargo сказка» посвящена карго-культам и прочим аберрациям магического мышления. «Волшебные помощники» в этой «сказке» — ощетинившаяся, как гигантский Серый волк, стальная сетка (защищающая и подчеркивающая хрупкость протагониста) и академичные графитовые рисунки на полупрозрачной бумаге с самыми абсурдными сюжетами. Вроде «заплывов» с веслами на моторном катере, припаркованном на зимовку в гараже.
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С 1 марта по 11 мая
Алмонд Чу, «Парад-20 (Эрмитаж)»
«Парад / В будущем», «Росфото» (12+)
Безошибочно узнаваемый визуальный стиль китайского фотохудожника Алмонда Чу — скопление выстроившихся в шеренги людей. Шутка в том, что это коллажи из автопортретов, на каждый из которых у него уходит до двух месяцев.
Также на выставке в «Росфото» покажут его проект про постапокалипсис: главная героиня — многократно «клонированная» загадочная женщина в ковидной маске.
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C 1 марта
Владимир Козин. "Лев Медичи, стерегущий Черный Квадрат Малевича". 2025 год
«Львы Медичи», арт-центр «Борей» (12+)
Главные герои выставки — «сувенирный» символ города Львы Медичи (их вы можете обнаружить на Дворцовой пристани, в Петергофе, в Михайловском дворце и многих других местах). За петербургский бестиарий отвечают участники арт-группы Parazit и мастера графики и фотографии 1950-х годов. Собирал живопись, графику и ассамбляж коллекционер Кирилл Авелев.
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С 1 марта по 1 апреля
Август Ланин "Земля", 1966 год
«Август Ланин. Живопись, скульптура, графика, объект», Музей городской скульптуры (6+)
Ретроспектива к столетию петербургского пионера «электронного искусства» Августа Ланина. Проект «релаксационных комнат» для астронавтов, эскизы скульптур на Луне, исследования влияния цветомузыки на астронавтов — Ланин мыслил не просто масштабными, а космическими категориями.
На выставке представлены его скульптуры, композиции, рисунки и гравюры. Цветомузыку Ланина впервые покажут с использованием медиатехнологий (в этом помогли современные художники, режиссеры и 3D-реконструкторы).
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С 7 марта по 6 апреля
Выставка «А жизнь продолжается…», 2025 год
«А жизнь продолжается…», Эрмитаж в Старой Деревне (12+)
Певица и символ советской эпохи Эдита Пьеха подарила Эрмитажу 26 концертных костюмов и платьев — так появилась выставка «А жизнь продолжается…». Это работы знаковых модельеров: от Вячеслава Зайцева до Ирины Танцуриной. Среди хайлайтов: брючный ансамбль и шелковое платье от Татьяны Парфеновой.
Кстати, название проекта — отсылка к песне композитора Александра Морозова и поэта Михаила Рябинина. Пьеха впервые исполнила ее в 1979 году.
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С 8 марта по 20 апреля
«Сюрреализм» Льва Юдина. Авторский отпечаток фотографии «Лошадка», 1937 год
«Лев Юдин», «Полторы комнаты» (12+)
Редчайшая возможность увидеть графику авангардиста и выпускника ВХУТЕМАСа Льва Юдина. В экспозиции представлена книжная и журнальная графика 1930-1940-х годов: макеты и эскизы иллюстраций к детским книгам, рисунки и офорты, силуэтная аппликация и эксперименты с бумажной скульптурой.
22 марта, после аукциона в «Литфонде», все работы окажутся в частных коллекциях.
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С 8 по 23 марта
«Cell by Flowgardenz», 2023 год
Post natural, Левашовский хлебозавод (18+)
Прекрасные садовники, одержимый флорой арт-дуэт Flowgardenz Кости Бушманова и Вовы Ваненкова, в своих перформансах уже слушали растения, играли на них и даже устраивали рейв под получившуюся музыку. А еще — снимали их в кино. Интрига: что они приготовили на этот раз, заявив темой междисциплинарного проекта из объектов, видео и текстов экологическую хрупкость и оппозицию природного и искусственного (интеллекта). Спойлер: это будет, как и всегда у Flowgardenz, невероятно красиво!
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C 12 по 23 марта
Работа Рубена Монахова
Аfterparty, Nikolay Evdokimov Gallery (18+)
Рубен Монахов — гений места, которому принесли известность пейзажи залитых солнцем петербургских улиц. В новой серии Аfterparty художник представит покосившиеся натюрморты-оммажи Кузьме Петрову-Водкину. В них угадываются похмельные размышление о том, что же остается после вечеринки? И «А был ли праздник»?
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С 12 марта по 1 мая
Леонид Райхельгауз «Рисунок Иорданской лестницы», 2004 год
«Аналитический рисунок. Авторский курс Леонида Райхельгауза», Академия художеств (12+)
Выставка объединила техничные и детализированные архитектурные зарисовки студентов Академии художеств. В их работах легко угадываются многочисленные достопримечательности города — мосты, памятники и здания Петербурга. Хедлайнер — гравюра XVII века из коллекции Максима Атаянца.
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С 18 марта по 1 апреля
Выставка «Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века», 2025 год
«Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века», Эрмитаж (12+)
На этот раз в эрмитажной галерее графики покажут работы французских мастеров — рисунки Жана Фуке, Франсуа Клуэ, Пьера Дюмустье Старшего, а также представителей школы Фонтенбло. Это как листы Россо Фьорентино, Франческо Приматиччо, Луки Пенни, Леонара Тири, так и созданные на их основе гравюры Антонио Фантуцци, Леона Давена, Пьера Милана, Рене Буавена, Жака Андруэ Дюсерсо и других.
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С 19 марта по 13 июля
Работа Аристарха Чернышева
«Моей матерью был компьютер», «Цифергауз» (18+)
Куратор выставки «HYDRA» в «Севкабель Порту» и лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ольга Вад вместе с диджитал-художниками (Julia Cyberflora! ha:ar! Kami Usu! Ириной Задорожной! Иваном Карповым!) размышляет, как искусственный интеллект меняет мир. Через инсталляции, интерактивные объекты и видеоработы зритель проходит все стадии принятия технологий: от страха — к интересу и выстраиванию диалога.
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С 20 марта по 20 июня
Фаянсовая посуда британской фирмы William Davenport, середина XIX века
«Гидрокосмос», ГМЗ «Петергоф» (Большая оранжерея) (12+)
Центр подводных исследований объединит археологию и совриск (самый неожиданный мэтч сезона!). Экспозицию разместят на импровизированном судне, на борту которого окажутся артефакты с затонувших в Финском заливе кораблей: от китайского фаянса — до шелковых платков и париков. Их сопровождает графическая серия про водолазов художника Леонида Тишкова. Для полного погружения в романтику подводной археологии в оформлении также используются аквариумы, а на стенах транслируются видео с вайбом советского «Капитан Немо».
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С 20 марта по 26 июня
Максим Има
Фестиваль «Здесь тепло», «Остров фортов», Кронштадт (12+)
В программе выставка, экскурсии, паблик-токи и медиации. Покажут шесть скульптур и инсталляций, которые исследуют ландшафт и архитектуру Кронштадта. Среди авторов Владимир Абих (!), Дмитрий Мульков (!), Максим Има (!) и другие стрит-артисты.
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С 22 марта по 23 апреля
Выставочный проект Марии Кулагиной «В одной лодке», 2017 год
«Автопортрет. Во времени и в пространстве», МИСП (0+)
Наследница конструктивиста Густав Клуциса, одного из родоначальников фотомонтажа, Мария Кулагина смело и экспрессивно экспериментирует с материалами, ритмом и формой. Плоскость она сочетает с трехмерными объектами. Холст и масло — с кусками проволоки, гипса и картона.
Брутальные фигуры и острые образы — это ее язык в сложном разговоре о бытовом драматизме.
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С 25 марта по 25 мая
Саша Кокачева «День рождения у Антона», 2024 год
«Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда», Anna Nova Gallery (18+)
Черный вигвам + бисквитные мадленки равно новый персональный проект Саши Кокачевой! Ученица Леонида Цхэ в Академии художеств, чьи работы появлялись в ютьюб-шоу «Позавчерашние новости» Маши Миногаровой, в похожих на дагерротипы или выцветшие фото портретах по-линчевски и прустовски сохраняет время и память — как личную, так и коллективную.
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С 28 марта по 18 мая
Выставка «Просыпайся! Ты вырос», 2025 год
«Просыпайся! Ты вырос», Abramova gallery (18+)
Интимное размышление о том, как тяжело выходить из детской зоны комфорта и погружаться в уязвимое взрослое состояние. В тревожной живописи, графике и керамике переплетаются личные истории художниц Веры Латышевой, Александры Бурмистровой, Анастасии Криулиной, Леры Лыба (и их внутренних детей!).
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С 28 марта по 24 мая
Выставка про блокаду «Город-герой Ленинград», 2024 год
«Великая страна — Великая Победа. 1941-1945», «Манеж» (12+)
В прошлом году петербургский «Манеж» показал масштабную блокадную выставку. В этом темой выбраны победа в Великой Отечественной и подвиг тыла. Впечатляет разнообразием разделов: от медицинской помощи раненым и организации труда в годы войны до мобилизации промышленности.
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C конца марта
Марк Шагал. Эскиз к витражной серии 12 колен Израилевых. "Неффалим"
Выставка «Марк Шагал. La Bible», арт-центр «Брусницын» (12+)
Библейские сюжеты в 84 (!) литографиях авангардиста Марка Шагала и витражах современных авторов: Александра Демидова, Евгения Панина и Ирины Бричагиной — преподавателей и выпускницы Академии им. Штиглица.
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До 27 июня
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