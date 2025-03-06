От литографий Марка Шагала до костюмов Эдиты Пьехи: 18 главных выставок марта в Петербурге

«Парад / В будущем», «Росфото» (12+)

Безошибочно узнаваемый визуальный стиль китайского фотохудожника Алмонда Чу — скопление выстроившихся в шеренги людей. Шутка в том, что это коллажи из автопортретов, на каждый из которых у него уходит до двух месяцев.

Также на выставке в «Росфото» покажут его проект про постапокалипсис: главная героиня — многократно «клонированная» загадочная женщина в ковидной маске.

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C 1 марта