Каких художников (и за сколько!) покупают на Cosmoscow и других ярмарках совриска? Подводим арт-итоги года с петербургскими галереями

Anna Nova Gallery

В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?

Hybrid (Мадрид), художник: Анна Андржиевская;

(Мадрид), художник: Анна Андржиевская; | catalog| (Москва), художники: Денис Патракеев, Илья Федотов-Федоров, Aljoscha, Петр Дьяков, Саша Кокачева, Ольга Гротова;

(Москва), художники: Денис Патракеев, Илья Федотов-Федоров, Aljoscha, Петр Дьяков, Саша Кокачева, Ольга Гротова; «Контур» (Нижний Новгород), художники: Александра Гарт, Андрей Кузькин;

(Нижний Новгород), художники: Александра Гарт, Андрей Кузькин; Cosmoscow (Москва), художники: Дмитрий Марков, Александра Гарт.

Самые дорогие работы были проданы на весеннем выпуске ярмарки |catalog| — Дениса Патракеева «Почерк (Ручей)» (2024) за 1 миллион 100 тысяч рублей и «Сотворение принципа» (2024) за 1 миллион 800 тысяч рублей. А также Ильи Федотова-Федорова «Семейный портрет с двумя ногами» (2022) и «Без названия» (2023), обе за 1 миллион 455 тысяч рублей.

На Cosmoscow-2024 особой популярностью пользовались работы художницы года по версии фонда арт-ярмарки Александры Гарт. Одной из самых дорогих стала графическая работа на холсте «Думай позитивно» (2024) — ее приобрели за 700 тысяч рублей.