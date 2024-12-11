18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

Каких художников (и за сколько!) покупают на Cosmoscow и других ярмарках совриска? Подводим арт-итоги года с петербургскими галереями

Каждый год в разных городах России проходят важные ярмарки современного искусства: от столичной Cosmoscow и петербургских «1703» и Port Art Fair до нижегородского «Контура». Мы попросили галереи города рассказать об их опыте участия в главных из них в 2024-м: какие художники и работы оказались наиболее востребованными и на какой ценник ориентироваться тем, кто хочет начать собственную арт-коллекцию. Обо всем этом с коллегами пообщался куратор и искусствовед Илья Крончев-Иванов.

Александра Гарт «Думай позитивно», 2024.
Изображение предоставлено Собака.ru Anna Nova Gallery

Александра Гарт «Думай позитивно», 2024.

 

Илья Федотов-Федоров «Семейный портрет с двумя ногами», 2022.
Изображение предоставлено Собака.ru Anna Nova Gallery

Илья Федотов-Федоров «Семейный портрет с двумя ногами», 2022.

 

Денис Патракеев «Сотворение принципа», 2024.
Изображение предоставлено Собака.ru Anna Nova Gallery

Денис Патракеев «Сотворение принципа», 2024.

 

Anna Nova Gallery

В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали? 

  • Hybrid (Мадрид), художник: Анна Андржиевская;
  • |catalog| (Москва), художники: Денис Патракеев, Илья Федотов-Федоров, Aljoscha, Петр Дьяков, Саша Кокачева, Ольга Гротова; 
  • «Контур» (Нижний Новгород), художники: Александра Гарт, Андрей Кузькин; 
  • Cosmoscow (Москва), художники: Дмитрий Марков, Александра Гарт. 

Самые дорогие работы были проданы на весеннем выпуске ярмарки |catalog| — Дениса Патракеева «Почерк (Ручей)» (2024) за 1 миллион 100 тысяч рублей и «Сотворение принципа» (2024) за 1 миллион 800 тысяч рублей. А также Ильи Федотова-Федорова «Семейный портрет с двумя ногами» (2022) и «Без названия» (2023), обе за 1 миллион 455 тысяч рублей. 

На Cosmoscow-2024 особой популярностью пользовались работы художницы года по версии фонда арт-ярмарки Александры Гарт. Одной из самых дорогих стала графическая работа на холсте  «Думай позитивно» (2024) — ее приобрели за 700 тысяч рублей. 

Петр Швецов, работа из серии «Болота» (диптих), 2023.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Петр Швецов, работа из серии «Болота» (диптих), 2023.

Константин фон Рибен «Без названия», 2024.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Константин фон Рибен «Без названия», 2024.

Борис Казаков «В разрезе» (часть диптиха), 2018.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Борис Казаков «В разрезе» (часть диптиха), 2018.

Marina Gisich Gallery 

В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали? 

  • |catalog| (Москва), художники: Керим Рагимов, Дмитрий Грецкий и Евгений Кац, Александр Цикаришвили, Ян Гинзбург, Владимир Кустов; 
  • «Контур» (Нижний Новгород), художники: Борис Казаков;
  • «1703» (Петербург), художники: Петр Швецов, Константин фон Рибен, Иван Горшков, Никита Пирумов;
  • Cosmoscow (Москва), художники: Виталий Пушницкий, Евгений Юфит, Мария Кошенкова, Иван Карпов. 

Самыми дорогими работами стали живопись Керима Рагимова «Эпизод #77» из серии «Человеческий проект» (5 миллионов рублей) и Петра Швецова из серии «Болота» (1 миллион 120 тысяч рублей), а также скульптура нового автора Marina Gisich Gallery Константина фон Рибена (900 тысяч рублей), чей проект «Fuzzy sets» открылся в галерее 7 декабря и картины Виталия Пушницкого из серии «Студия. Остров» — 3 миллиона 600 тысяч рублей.

Петр Кирюша «Без названия», 2023 (продана во время ярмарки Art Busan).
изображения предоставлены Myth Gallery

Петр Кирюша «Без названия», 2023 (продана во время ярмарки Art Busan).

Егор Федоричев, объект из серии «Лебединое озеро», 2024 (продана во время ярмарки «1703», самая дорогая проданная работа).
изображения предоставлены Myth Gallery

Егор Федоричев, объект из серии «Лебединое озеро», 2024 (продана во время ярмарки «1703», самая дорогая проданная работа).

Никита Селезнев, объект из проекта «НОРМА», 2024 (продана во время ярмарки Cosmoscow).
изображения предоставлены Myth Gallery

Никита Селезнев, объект из проекта «НОРМА», 2024 (продана во время ярмарки Cosmoscow).

Myth Gallery

В каких ярмарках принимали участие?

  • |catalog| (Москва), художники: Анна Афонина, Алина Глазун, Катя Исаева, Ульяна Подкорытова;
  • Art Busan (Пусан), художники: Петр Кирюша;
  • «1703» (Петербург), художник: Егор Федоричев; 
  • Cosmoscow (Москва), художники: Алина Глазун, Милена Стрелкова, Никита Селезнев, Петр Кирюша. 

«2024 год получился очень плодотворным и финансово успешным для галереи. Мы приняли участие в достаточно большом количестве ярмарок. Кроме того, мы начали продвижение на новый рынок — корейский.

Во время ярмарок коллекционеры и зрители сталкиваются с большим потоком информации. Чтобы захватить и удержать их внимание, мы используем нестандартные концептуальные и архитектурные решения на  наших стендах. Так, на ярмарке "1703" Егор Федоричев создал тотальную инсталляцию, в которую были включены его холсты и скульптуры — как следствие, вся живопись была продана.
Для Cosmoscow дизайн стенда разработали наши партнеры — студия Designic, которые помогли нам справиться с невыполнимой задачей: соединить в одном пространстве четырех совсем разных авторов», — рассказывают в галерее. 

Родион Китаев «Я невидимка. Привет!», 2024.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Name Gallery

Родион Китаев «Я невидимка. Привет!», 2024.

 

Name Gallery 

В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?

  • «1703» (Петербург), художники: Максим Свищев, Галя Фадеева;
  • Cosmoscow (Москва), художники: Дима Королев aka самуилл маршак, Родион Китаев,  Елена Фигурина. 

Особое внимание коллекционеров на «1703» привлекла графика Гали Фадеевой, а также ее новый опыт работы с крупноформатной живописью. Художница презентовала мифологическую историю о волшебном подземелье с кротами — часть ее сольного проекта, который будет представлен в галерее в декабре этого года.

На Cosmoscow у зрителей и коллекционеров популярны были живопись и вышивки Родиона Китаева, а также скульптуры Елены Фигуриной. 

Андрей Семенов «Соседка», 2022.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Nikolay Evdokimov Gallery 

Андрей Семенов «Соседка», 2022.

Дмитрий Сироткин «Эмитаж», 2024.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Nikolay Evdokimov Gallery 

Дмитрий Сироткин «Эмитаж», 2024.

Nikolay Evdokimov Gallery 

В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?

  • Номе Fair (Петербург), художники: Дмитрий Сироткин, Руслан Ермолаев, Света Исаева и другие; 
  • Port Art Fair (Петербург), художники: Андрей Семенов, Дмитрий Сиротки, Андрей Помулев, Света Исаева, София Грин и другие; 
  • Cosmoscow (Москва), художники: Дмитрий Сироткин, Денис Ичитовкин, Андрей Семенов. 

Самые дорогие проданные работы: Андрей Рудьев «Новые горизонты» (2023, дерево, бумага, коллаж 87 х 68 см) за 100 тысяч рублей, Андрей Семенов за 280 тысяч рублей. Лидером по количеству продаж был Дмитрий Сироткин с тиражной фотографией и знаменитыми серебряными брошами-спичками. А на Cosmoscow сет из его работ из серии «Новая капелла Микеланджело» купили за 1 миллион 215 тысяч рублей. 

matiush first «Без названия,» 2024.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Jessica 

matiush first «Без названия,» 2024.

Вера Светлова «Синодический месяц», 2021.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Jessica 

Вера Светлова «Синодический месяц», 2021.

Jessica 

В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?

  • |catalog| (Москва), художники: Иван Чемакин, Вера Светлова, matiush first;
  • «Контур» (Нижний Новгород), художники: Грехт, Вера Светлова, Илья Гришаев, matiush first;
  • «1703» (Петербург), художники: Илья Гришаев, Иван Чемакин, Нестор Энгельке, Вера Светлова;
  • Cosmoscow (Москва), художники: Иван Чемакин, Илья Гришаев, Вера Светлова, Нестор Энгельке, Грехт.

«Каждый, кто связался с Джессикой, заработал денег пропорционально его кармическому хвосту», – отмечают в галерее. На вопрос о ценах в галерее заявляют, что «искусство бесценно». Стенд галереи Jessica на Cosmoscow был признан лучшим.

Галерея Luda
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой галереи Luda

Галерея Luda

Luda 

В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?

  • Cosmoscow (Москва), художники: Игорь Яновский, Катя Жилина, Мстислав Павлов, Михаил Крест. 

«Наша специализация — новые имена, маргинальные авторы. В целом, продали неплохо, несмотря на то, что показывали художников пока находящихся в тени и рынку почти не известных. В новых условиях наша задача — найти баланс между вульгарным желанием продать и проектами кураторского толка. Мы ориентированы на образованного коллекционера, инвестирующего в потенциал художника», — отмечает основатель и куратор галереи Петр Белый.   

Вильгений Мельников «Золотые лучники», 2024.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery

Вильгений Мельников «Золотые лучники», 2024.

 

Pop-up 

В каких ярмарках принимали участие?

  • Port Art Fair (Петербург);
  • «1703» (Петербург);
  • Cosmoscow (Москва).

«Любая ярмарка — это лотерея, но лотерея праздничная! Очень люблю, когда продается каждый из представленных на стенде художников, и пока это у нас получается. Лучше всего в этом году покупали работы Юстины Комиссаровой — считаю, это отличный результат нашего тандема. Самая дорогая работа из проданных на ярмарках — «Купидон» Вильгения Мельникова за 580 тысяч рублей», — рассказывает основательница и куратор галереи Катя Попова.   

Влад Муханов «Солнечный заяц», 2024.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DIDI Gallery

Влад Муханов «Солнечный заяц», 2024.

Павел Плетнев «Арчимбольдо», 2024.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DIDI Gallery

Павел Плетнев «Арчимбольдо», 2024.

DIDI Gallery

В каких ярмарках принимали участие?

  • «1703» (Петербург), художники: Вика Бодрова, Саша Браулов, Данил Дэге, Артем Максимов, Влад Муханов и Павел Плетнев;
  • Cosmoscow (Москва), художники: Павел Плетнев, Артем Максимов, Евгений Михнов-Войтенко.

На ярмарке «1703» галерея продала работы каждого из представленных авторов примерно в равных пропорциях. Особенный интерес со стороны коллекционеров был к Данилу Дэге, Саше Браулову и Артему Максимову. Всего у галереи купили около 45 работ в диапазоне от 50 до 700 тысяч рублей. Самая дорогая покупка — скульптура Влада Муханова «Солнечный заяц», которую приобрели за 700 тысяч рублей. 

На Cosmoscow галерея продала также около 50 работ в диапазоне от 100 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Топ продажи — творения Евгения Михнова-Войтенко (как раз за 1 миллион 200 тысяч и 1 миллион рублей), а среди современных авторов — работы Павла Плетнева: «Арчимбольдо» за 1 миллион и «Каменная рука» за 880 тысяч рублей.

Текст: Илья Крончев-Иванов

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: