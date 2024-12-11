Каких художников (и за сколько!) покупают на Cosmoscow и других ярмарках совриска? Подводим арт-итоги года с петербургскими галереями

Каждый год в разных городах России проходят важные ярмарки современного искусства: от столичной Cosmoscow и петербургских «1703» и Port Art Fair до нижегородского «Контура». Мы попросили галереи города рассказать об их опыте участия в главных из них в 2024-м: какие художники и работы оказались наиболее востребованными и на какой ценник ориентироваться тем, кто хочет начать собственную арт-коллекцию. Обо всем этом с коллегами пообщался куратор и искусствовед Илья Крончев-Иванов.
Anna Nova Gallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- Hybrid (Мадрид), художник: Анна Андржиевская;
- |catalog| (Москва), художники: Денис Патракеев, Илья Федотов-Федоров, Aljoscha, Петр Дьяков, Саша Кокачева, Ольга Гротова;
- «Контур» (Нижний Новгород), художники: Александра Гарт, Андрей Кузькин;
- Cosmoscow (Москва), художники: Дмитрий Марков, Александра Гарт.
Самые дорогие работы были проданы на весеннем выпуске ярмарки |catalog| — Дениса Патракеева «Почерк (Ручей)» (2024) за 1 миллион 100 тысяч рублей и «Сотворение принципа» (2024) за 1 миллион 800 тысяч рублей. А также Ильи Федотова-Федорова «Семейный портрет с двумя ногами» (2022) и «Без названия» (2023), обе за 1 миллион 455 тысяч рублей.
На Cosmoscow-2024 особой популярностью пользовались работы художницы года по версии фонда арт-ярмарки Александры Гарт. Одной из самых дорогих стала графическая работа на холсте «Думай позитивно» (2024) — ее приобрели за 700 тысяч рублей.
Marina Gisich Gallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- |catalog| (Москва), художники: Керим Рагимов, Дмитрий Грецкий и Евгений Кац, Александр Цикаришвили, Ян Гинзбург, Владимир Кустов;
- «Контур» (Нижний Новгород), художники: Борис Казаков;
- «1703» (Петербург), художники: Петр Швецов, Константин фон Рибен, Иван Горшков, Никита Пирумов;
- Cosmoscow (Москва), художники: Виталий Пушницкий, Евгений Юфит, Мария Кошенкова, Иван Карпов.
Самыми дорогими работами стали живопись Керима Рагимова «Эпизод #77» из серии «Человеческий проект» (5 миллионов рублей) и Петра Швецова из серии «Болота» (1 миллион 120 тысяч рублей), а также скульптура нового автора Marina Gisich Gallery Константина фон Рибена (900 тысяч рублей), чей проект «Fuzzy sets» открылся в галерее 7 декабря и картины Виталия Пушницкого из серии «Студия. Остров» — 3 миллиона 600 тысяч рублей.
Myth Gallery
В каких ярмарках принимали участие?
- |catalog| (Москва), художники: Анна Афонина, Алина Глазун, Катя Исаева, Ульяна Подкорытова;
- Art Busan (Пусан), художники: Петр Кирюша;
- «1703» (Петербург), художник: Егор Федоричев;
- Cosmoscow (Москва), художники: Алина Глазун, Милена Стрелкова, Никита Селезнев, Петр Кирюша.
«2024 год получился очень плодотворным и финансово успешным для галереи. Мы приняли участие в достаточно большом количестве ярмарок. Кроме того, мы начали продвижение на новый рынок — корейский.
Во время ярмарок коллекционеры и зрители сталкиваются с большим потоком информации. Чтобы захватить и удержать их внимание, мы используем нестандартные концептуальные и архитектурные решения на наших стендах. Так, на ярмарке "1703" Егор Федоричев создал тотальную инсталляцию, в которую были включены его холсты и скульптуры — как следствие, вся живопись была продана.
Для Cosmoscow дизайн стенда разработали наши партнеры — студия Designic, которые помогли нам справиться с невыполнимой задачей: соединить в одном пространстве четырех совсем разных авторов», — рассказывают в галерее.
Родион Китаев «Я невидимка. Привет!», 2024.
Name Gallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- «1703» (Петербург), художники: Максим Свищев, Галя Фадеева;
- Cosmoscow (Москва), художники: Дима Королев aka самуилл маршак, Родион Китаев, Елена Фигурина.
Особое внимание коллекционеров на «1703» привлекла графика Гали Фадеевой, а также ее новый опыт работы с крупноформатной живописью. Художница презентовала мифологическую историю о волшебном подземелье с кротами — часть ее сольного проекта, который будет представлен в галерее в декабре этого года.
На Cosmoscow у зрителей и коллекционеров популярны были живопись и вышивки Родиона Китаева, а также скульптуры Елены Фигуриной.
Nikolay Evdokimov Gallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- Номе Fair (Петербург), художники: Дмитрий Сироткин, Руслан Ермолаев, Света Исаева и другие;
- Port Art Fair (Петербург), художники: Андрей Семенов, Дмитрий Сиротки, Андрей Помулев, Света Исаева, София Грин и другие;
- Cosmoscow (Москва), художники: Дмитрий Сироткин, Денис Ичитовкин, Андрей Семенов.
Самые дорогие проданные работы: Андрей Рудьев «Новые горизонты» (2023, дерево, бумага, коллаж 87 х 68 см) за 100 тысяч рублей, Андрей Семенов за 280 тысяч рублей. Лидером по количеству продаж был Дмитрий Сироткин с тиражной фотографией и знаменитыми серебряными брошами-спичками. А на Cosmoscow сет из его работ из серии «Новая капелла Микеланджело» купили за 1 миллион 215 тысяч рублей.
Jessica
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- |catalog| (Москва), художники: Иван Чемакин, Вера Светлова, matiush first;
- «Контур» (Нижний Новгород), художники: Грехт, Вера Светлова, Илья Гришаев, matiush first;
- «1703» (Петербург), художники: Илья Гришаев, Иван Чемакин, Нестор Энгельке, Вера Светлова;
- Cosmoscow (Москва), художники: Иван Чемакин, Илья Гришаев, Вера Светлова, Нестор Энгельке, Грехт.
«Каждый, кто связался с Джессикой, заработал денег пропорционально его кармическому хвосту», – отмечают в галерее. На вопрос о ценах в галерее заявляют, что «искусство бесценно». Стенд галереи Jessica на Cosmoscow был признан лучшим.
Галерея Luda
Luda
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- Cosmoscow (Москва), художники: Игорь Яновский, Катя Жилина, Мстислав Павлов, Михаил Крест.
«Наша специализация — новые имена, маргинальные авторы. В целом, продали неплохо, несмотря на то, что показывали художников пока находящихся в тени и рынку почти не известных. В новых условиях наша задача — найти баланс между вульгарным желанием продать и проектами кураторского толка. Мы ориентированы на образованного коллекционера, инвестирующего в потенциал художника», — отмечает основатель и куратор галереи Петр Белый.
Вильгений Мельников «Золотые лучники», 2024.
Pop-up
В каких ярмарках принимали участие?
- Port Art Fair (Петербург);
- «1703» (Петербург);
- Cosmoscow (Москва).
«Любая ярмарка — это лотерея, но лотерея праздничная! Очень люблю, когда продается каждый из представленных на стенде художников, и пока это у нас получается. Лучше всего в этом году покупали работы Юстины Комиссаровой — считаю, это отличный результат нашего тандема. Самая дорогая работа из проданных на ярмарках — «Купидон» Вильгения Мельникова за 580 тысяч рублей», — рассказывает основательница и куратор галереи Катя Попова.
DIDI Gallery
В каких ярмарках принимали участие?
- «1703» (Петербург), художники: Вика Бодрова, Саша Браулов, Данил Дэге, Артем Максимов, Влад Муханов и Павел Плетнев;
- Cosmoscow (Москва), художники: Павел Плетнев, Артем Максимов, Евгений Михнов-Войтенко.
На ярмарке «1703» галерея продала работы каждого из представленных авторов примерно в равных пропорциях. Особенный интерес со стороны коллекционеров был к Данилу Дэге, Саше Браулову и Артему Максимову. Всего у галереи купили около 45 работ в диапазоне от 50 до 700 тысяч рублей. Самая дорогая покупка — скульптура Влада Муханова «Солнечный заяц», которую приобрели за 700 тысяч рублей.
На Cosmoscow галерея продала также около 50 работ в диапазоне от 100 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Топ продажи — творения Евгения Михнова-Войтенко (как раз за 1 миллион 200 тысяч и 1 миллион рублей), а среди современных авторов — работы Павла Плетнева: «Арчимбольдо» за 1 миллион и «Каменная рука» за 880 тысяч рублей.
Текст: Илья Крончев-Иванов
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