10 арт-подарков, которые понравятся всем: клатч-книга, гобелен и лимитированные снежинки-украшения

Платок для кинослез

Определенный мастхэв для тонко устроенных синефилов и им сочувствующих. Мягкое и добротное льняное полотно придет на помощь, если в рождественской кинопрограмме у вас голливудская черно-белая классика или ромком «Дневник Бриджит Джонс».

А еще платок окажется неплохой поддержкой в ночь церемонии премии «Золотой глобус»: будем все вместе переживать за Юру Борисова, номинированного за роль в фильме «Анора».

Где купить: магазин «Порядок слов»

Сколько стоит: 1 590 рублей