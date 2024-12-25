10 арт-подарков, которые понравятся всем: клатч-книга, гобелен и лимитированные снежинки-украшения

В преддверии Нового года Собака.ru собрала арт-подарки на любой вкус и бюджет — платок для слез пригодится особо чувствующим синефилам, нескучная керамическая ваза — начинающим коллекционерам, а модникам и модницам точно понравится клатч-книга по мотивам иллюстраций современной художницы Анны Жандерович.
Маска для сна «Я буду отдыхать, а вы меня любите!»
Новогодний мерч фонда «Антон тут рядом» попадает в самое сердце. Из просто красивого (футболки «Надо иметь танцы»), трогательного (худи «Не могу потише, я — сердце), теплого (шарф из коллаборации с проектом «Страдающее Средневековье») выбираем самое полезное, чтобы уютно залечь на дно в праздничном хаосе. Кто осмелится потревожить, если вы отправляетесь в царство Морфея в подобном аутфите?
Где купить: магазин «Антон тут рядом»
Сколько стоит: 950 рублей
Платок для кинослез
Определенный мастхэв для тонко устроенных синефилов и им сочувствующих. Мягкое и добротное льняное полотно придет на помощь, если в рождественской кинопрограмме у вас голливудская черно-белая классика или ромком «Дневник Бриджит Джонс».
А еще платок окажется неплохой поддержкой в ночь церемонии премии «Золотой глобус»: будем все вместе переживать за Юру Борисова, номинированного за роль в фильме «Анора».
Где купить: магазин «Порядок слов»
Сколько стоит: 1 590 рублей
Клатч-книга Skazki
Сказка — ложь, да в ней намек вспомнить о детстве на арт-уровне. Для романтичных барышень и любительниц волшебного сеттинга мы нашли в лаконичный кожаный клатч с вышивкой по мотивам иллюстраций современной художницы Анны Жандерович. Практичная сумка-книга с несколькими отделениями и карабином для ключей может стать и оберегом от внеплановых рабочих дней: культурный код оформлен как надо.
Где купить: Pepfer
Сколько стоит: 25 000 рублей
Футболка с талонами на водку
Футболка выпущена в пару к пятитомнику-исследованию «Сеанса» «Кино и контекст. От Горбачева до Путина», чья кинолетопись причудливым образом становится и биографией страны, комментирует хронику позднесоветского и российского кинематографа, а шире — феномены искусства и повседневной жизни.
Талоны на водку — явление 1990-1991 года — остались в прошлом и фигурируют в канун 2025-го исключительно как постирония. Никаких излишеств.
Где купить: ИД Seance
Сколько стоит: 2 700 рублей
Кардиган с патчами. Анна Андржиевская и Befree
К Новому году соосновательница арт-группы «Север-7» Анна Андржиевская выпустила с программой Befree Co:Create уже вторую капсульную коллекцию. Вышивки и принты позаимствованы из сюрреалистичного мира художница. Собака с гипнотическими глазами, бабочка в сапогах и человек-облако — под такой охраной не страшно отправляться ни в таинственный лес парка Рускеала, ни в сны бессознательного Андре Бретона, подарившего миру сто лет назад манифест сюрреалистов.
Где купить: befree
Сколько стоит: 5 599 рублей
Ваза Game Over, Мария Софронова
Мастерица-керамист Мария Софронова в свободное от своего тактильного искусства время сеет разумное, доброе, вечное в СПбГУ как преподаватель, а свои нескучные вазы выпускает в формате коллекций: в мастерской они рождаются без эскизов.
Спонтанная эмоция передает настроение в лайв-режиме , поэтому автограф «игра окончена» в разноцветной абстракции под финал года не случайна: один цикл завершен, ждем следующий.
Где купить: Eggz Gallery, Маркет керамики (до 31 декабря)
Сколько стоит: 90 000 рублей
Кружка «Снегири»
Платформа со смыслом «Легко-легко» наполняет круговорот подарков и сувениров осознанным значением. Продажи поддерживают развитие инклюзивных мастерских и благотворительные фонды, а покупатель всегда видит, какому проекту будут распределяться вырученные средства.
Так, приобретая себе в коллекцию кружку «Снегири» из серии «Детские рисунки», мы помогаем фонду AdVita.
Где купить: «Легко-легко»
Сколько стоит: 480 рублей
Держатель для книг «Гигея»
Богиня здоровья будет отвечать дома не только за физический баланс, но и ментальное равновесие в библиотеке. Под ее зорким взглядом содержание книг обретет (наконец-то!) благородное спокойствие. Центральное же место займут Гомер и Эсхилл: пусть год начинается размеренно и в классической традиции.
Где купить: Hermitage Shop
Сколько стоит: 5370 рублей
Гобелен «Ты дарила мне розы», Катя Исаева
Ковер на стене, который нужен и зумеру, и бумеру, и нам! Лингвист-переводчик Катя Исаева интегрирует народный фольклор и межкультурные коммуникации в медиаскусство. Ее арт-объекты деконстурируют гуманитарное знание и устойчивые понятия нового времени, собирая редимейды на стыке разных исторических слоев. В гобелене «Ты дарила мне розы» с вышивкой и ручным шитьем художница помещает средневековые образы в культмассовый сектор (а мы подпеваем!).
Где купить: Myth Gallery
Цена по запросу
Снежинка «Оз», letter you x alekseixalësha
Название выставки в гостиной Masters на Левашовском Хлебозаводе «Это не то, чем кажется» можно сделать слоганом примерно каждого Нового года. Стальные объекты, выпущенные лимитированным тиражом в 25 экземпляров, напоминают о традиции детства вырезать из бумаги снежинки и обклеивать узорами морозные окна. Но теперь плоскостные образы стали объемными, превратившись в быструю инъекцию ностальгии, а также в напоминание о том, что смысл вещей может быть глубже, чем мы привыкли думать.
Где купить: Masters Bookstore
Цена: 4000 рублей
Текст: Ольга Угарова
Комментарии (0)