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Юра Борисов, «Бруталист» с Эдрианом Броуди и «Эмилия Перес» Жака Одиара: названы номинанты на «Золотой глобус»-2025

Кавербой Собака.ru поборется в категории «Лучшая роль второго плана в драматическом фильме», а лента «Анора», за которую Борисов получил номинацию, — как «Лучший мюзикл или комедия» (и «Субстанция», кстати, тоже!). Публикуем полный список претендентов на статуэтку.

Юра Борисов
Фото: Константин Сорокин для Собака.ru
Юра Борисов

Лучший фильм — драма

  • «Бруталист»
  • «Дюна: Часть 2»
  • «Конклав»
  • «Мальчишки из "Никеля"»
  • «Никому не известный»
  • «Пятое сентября»

Лучшая драматическая актриса

  • Памела Андерсон, «Шоугерл»
  • Анджелина Джоли, «Мария»
  • Николь Кидман, «Плохая девочка»
  • Тильда Суинтон, «Комната по соседству»
  • Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»
  • Кейт Уинслет, «Великая»

Лучший драматический актер

  • Эдриан Броуди, «Бруталист»
  • Колман Доминго, «Синг-Синг»
  • Дэниэл Крэйг, «Квир»
  • Себастиан Стэн, «Ученик. Восхождение Трампа»
  • Рэйф Файнс, «Конклав»
  • Тимоти Шаламе, «Совершенный незнакомец»

Лучший фильм — мюзикл или комедия

  • «Анора»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Настоящая боль»
  • «Претенденты»
  • «Субстанция»
  • «Эмилия Перес»

Лучшая женская роль в мюзикле или комедии

  • Эми Адамс, «Ночная сука»
  • Карла София Гаскон, «Эмилия Перес»
  • Зендея, «Претенденты»
  • Деми Мур, «Субстанция»
  • Майки Мэдисон, «Анора»
  • Синтия Эриво, «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии

  • Джесси Айзенберг, «Настоящая боль»
  • Хью Грант, «Еретик»
  • Габриэль ЛаБелль, «Субботний вечер»
  • Лиза Колон-Заяс, «Медведь»
  • Джесси Племонс, «Виды доброты»
  • Глен Пауэлл, «Я не киллер»
  • Себастьян Стэн, «Другой человек»
"Претенденты"
Frenesy Film Company /Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) /Pascal Pictures /Why Are You Acting Productions

"Претенденты"

Лучший фильм — анимация

  • «Течение» (Латвия, Бельгия, Франция)
  • «Головоломка 2» (США)
  • «Мемуары улитки» (Австралия)
  • «Моана 2» (США, Канада)
  • «Дикий робот» (США, Япония)

Лучший фильм не на английском языке

  • «Все, что нам кажется светом» (Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Швейцария, США, Бельгия)
  • «Эмилия Перес» (Франция, Бельгия)
  • «Девушка с иглой» (Дания, Польша, Швеция)
  • «Я все еще здесь» (Бразилия, Франция)
  • «Семя священного инжира» (Германия, Франция)

Лучшая женская роль второго плана в любом фильме

  • Селена Гомез, «Эмилия Перес»
  • Ариана Гранде, «Злая»
  • Фелисити Джонс, «Бруталист»
  • Маргарет Куолли, «Субстранция»
  • Изабелла Росселини, «Конклав»
  • Зои Солдана, «Эмилия Перес»

Лучшая мужская роль второго плана в любом фильме

  • Юра Борисов, «Анора»
  • Киран Калкин, «Настоящая боль»
  • Эдвард Нортон, «Полный неизвестный»
  • Гай Пирс, «Бруталист»
  • Джереми Стронг, «Ученик»
  • Дензел Вашингтон, «Гладиатор 2»

Лучший режиссер

  • Жак Одиар, «Эмилия Перес»
  • Шон Бейкер, «Анора»
  • Эдвард Бергер, «Конклав»
  • Брэйди Корбет, «Бруталист»
  • Корали Фаржа, «Субстанция»
  • Паял Кападиа, «Все, что нам кажется светом»

Лучший сценарий

  • Жак Одиар, «Эмилия Перес»
  • Шон Бейкер, «Анора»
  • Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче, «Бруталист»
  • Джесси Айзенберг, «Настоящая боль»
  • Корали Фаржа, «Субстанция»
  • Питер Строан, Роберт Харрис, «Конклав»

Кинематографические достижения и кассовые сборы

  • «Чужой: Ромул»
  • «Битлджус-битлджус»
  • «Дедпул и Рассомаха»
  • «Гладиатор 2»
  • «Головоломка 2»
  • «Смерч 2»
  • «Злая»
  • «Дикий робот»
A Good Story /Blacksmith /Working Title Films

Лучший сериал — драма

  • «День Шакала»
  • «Дипломатка»
  • «Мистер и миссис Смит»
  • «Сегун»
  • «Медленные лошади»
  • «Игра в кальмара»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Кэти Бейтс, «Мэтлок» 
  • Майя Эрскин, «Мистер и миссис Смит» 
  • Кира Найтли, «Черные голуби» 
  • Кери Рассел, «Дипломат»
  • Эмма Д'Арси, «Дом Дракона»
  • Анна Савай, «Сегун»

Лучший актер в драматическом сериале

  • Дональд Гловер, «Мистер и миссис Смит»
  • Джейк Джилленхол, «Презумпция невиновности»
  • Гэри Олдман, «Медленные лошади»
  • Эдди Редмэйн, «День Шакала»
  • Хироюки Санада, «Сегун»
  • Билли Боб Торнтон, «Землевладелец»

Лучший сериал — мюзикл или комедия

  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Медведь»
  • «Джентельмены»
  • «Хитрости»
  • «Никто этого не хочет»
  • «Убийства в одном здании»

Лучшая актриса в комедийном или музыкальном сериале

  • Айо Эдебири, «Медведь»
  • Кристен Белл, «Никто этого не хочет»
  • Джин Смарт, «Хитрости»
  • Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботт»
  • Наташа Лионн, «Покерфейс»
  • Селена Гомес, «Убийства в одном здании»
  • Кэтрин Хан, «Это все Агата»

Лучший актер в комедийном или музыкальном сериале

  • Адам Броди, «Никто этого не хочет»
  • Тед Дэнсон, «Человек внутри»
  • Стив Мартин, «Убийства в одном здании»
  • Джейсон Сигел, «Уменьшение»
  • Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
  • Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
"Сегун"
DNA Films /FX Productions /Gate 34 Productions /Michael De Luca Productions

"Сегун"

Лучший мини-сериал, сериал-антология или кинофильм, снятый для телевидения

  • «Олененок»
  • «Дисклеймер»
  • «Монстры: история Лайла и Эрика Мендез»
  • «Пингвин»
  • «Рипли»
  • «Настоящий детектив: страна ночи»

Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения

  • Кейт Бланшет, «Дисклеймер»
  • Джоди Фостер, «Настоящий детектив: страна ночи»
  • Кристин Милиоти, «Пингвин»
  • София Вергара, «Гризельда»
  • Наоми Уоттс, «Вражда»
  • Кейт Уинслет, «Режим»

Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения

  • Колин Фаррел, «Пингвин»
  • Ричард Гадд, «Олененок»
  • Кевин Клайн, «Дисклеймер»
  • Купер Кох, «Монстры: История история Лайла и Эрика Мендез»
  • Юэн Макгрегор, «Джентельмен в Москве»
  • Эндрю Скотт, «Рипли»

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения

  • Лиза Колон-Зайас, «Медведь»
  • Ханна Эйнбиндер, «Хитрости»
  • Дакота Фаннинг, «Рипли»
  • Джессика Ганнинг, «Олененок»
  • Эллисон Дженни, «Дипломат»
  • Кали Реис, «Настоящий детектив: страна ночи»

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения

  • Таданобу Асано, «Сегун»
  • Хавьер Бардем, «Монстры: История история Лайла и Эрика Мендез»
  • Харрисон Форд, «Терапия»
  • Джек Лауден, «Медленные лошади»
  • Диего Луна, «Машина»
  • Эбон Мосс-Бакрак, «Медведь»
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Юра Борисов

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