Юра Борисов, «Бруталист» с Эдрианом Броуди и «Эмилия Перес» Жака Одиара: названы номинанты на «Золотой глобус»-2025

Кавербой Собака.ru поборется в категории «Лучшая роль второго плана в драматическом фильме», а лента «Анора», за которую Борисов получил номинацию, — как «Лучший мюзикл или комедия» (и «Субстанция», кстати, тоже!). Публикуем полный список претендентов на статуэтку.
Лучший фильм — драма
- «Бруталист»
- «Дюна: Часть 2»
- «Конклав»
- «Мальчишки из "Никеля"»
- «Никому не известный»
- «Пятое сентября»
Лучшая драматическая актриса
- Памела Андерсон, «Шоугерл»
- Анджелина Джоли, «Мария»
- Николь Кидман, «Плохая девочка»
- Тильда Суинтон, «Комната по соседству»
- Фернанда Торрес, «Я все еще здесь»
- Кейт Уинслет, «Великая»
Лучший драматический актер
- Эдриан Броуди, «Бруталист»
- Колман Доминго, «Синг-Синг»
- Дэниэл Крэйг, «Квир»
- Себастиан Стэн, «Ученик. Восхождение Трампа»
- Рэйф Файнс, «Конклав»
- Тимоти Шаламе, «Совершенный незнакомец»
Лучший фильм — мюзикл или комедия
- «Анора»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Настоящая боль»
- «Претенденты»
- «Субстанция»
- «Эмилия Перес»
Лучшая женская роль в мюзикле или комедии
- Эми Адамс, «Ночная сука»
- Карла София Гаскон, «Эмилия Перес»
- Зендея, «Претенденты»
- Деми Мур, «Субстанция»
- Майки Мэдисон, «Анора»
- Синтия Эриво, «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии
- Джесси Айзенберг, «Настоящая боль»
- Хью Грант, «Еретик»
- Габриэль ЛаБелль, «Субботний вечер»
- Лиза Колон-Заяс, «Медведь»
- Джесси Племонс, «Виды доброты»
- Глен Пауэлл, «Я не киллер»
- Себастьян Стэн, «Другой человек»
"Претенденты"
Лучший фильм — анимация
- «Течение» (Латвия, Бельгия, Франция)
- «Головоломка 2» (США)
- «Мемуары улитки» (Австралия)
- «Моана 2» (США, Канада)
- «Дикий робот» (США, Япония)
Лучший фильм не на английском языке
- «Все, что нам кажется светом» (Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Швейцария, США, Бельгия)
- «Эмилия Перес» (Франция, Бельгия)
- «Девушка с иглой» (Дания, Польша, Швеция)
- «Я все еще здесь» (Бразилия, Франция)
- «Семя священного инжира» (Германия, Франция)
Лучшая женская роль второго плана в любом фильме
- Селена Гомез, «Эмилия Перес»
- Ариана Гранде, «Злая»
- Фелисити Джонс, «Бруталист»
- Маргарет Куолли, «Субстранция»
- Изабелла Росселини, «Конклав»
- Зои Солдана, «Эмилия Перес»
Лучшая мужская роль второго плана в любом фильме
- Юра Борисов, «Анора»
- Киран Калкин, «Настоящая боль»
- Эдвард Нортон, «Полный неизвестный»
- Гай Пирс, «Бруталист»
- Джереми Стронг, «Ученик»
- Дензел Вашингтон, «Гладиатор 2»
Лучший режиссер
- Жак Одиар, «Эмилия Перес»
- Шон Бейкер, «Анора»
- Эдвард Бергер, «Конклав»
- Брэйди Корбет, «Бруталист»
- Корали Фаржа, «Субстанция»
- Паял Кападиа, «Все, что нам кажется светом»
Лучший сценарий
- Жак Одиар, «Эмилия Перес»
- Шон Бейкер, «Анора»
- Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче, «Бруталист»
- Джесси Айзенберг, «Настоящая боль»
- Корали Фаржа, «Субстанция»
- Питер Строан, Роберт Харрис, «Конклав»
Кинематографические достижения и кассовые сборы
- «Чужой: Ромул»
- «Битлджус-битлджус»
- «Дедпул и Рассомаха»
- «Гладиатор 2»
- «Головоломка 2»
- «Смерч 2»
- «Злая»
- «Дикий робот»
Лучший сериал — драма
- «День Шакала»
- «Дипломатка»
- «Мистер и миссис Смит»
- «Сегун»
- «Медленные лошади»
- «Игра в кальмара»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Кэти Бейтс, «Мэтлок»
- Майя Эрскин, «Мистер и миссис Смит»
- Кира Найтли, «Черные голуби»
- Кери Рассел, «Дипломат»
- Эмма Д'Арси, «Дом Дракона»
- Анна Савай, «Сегун»
Лучший актер в драматическом сериале
- Дональд Гловер, «Мистер и миссис Смит»
- Джейк Джилленхол, «Презумпция невиновности»
- Гэри Олдман, «Медленные лошади»
- Эдди Редмэйн, «День Шакала»
- Хироюки Санада, «Сегун»
- Билли Боб Торнтон, «Землевладелец»
Лучший сериал — мюзикл или комедия
- «Начальная школа Эбботт»
- «Медведь»
- «Джентельмены»
- «Хитрости»
- «Никто этого не хочет»
- «Убийства в одном здании»
Лучшая актриса в комедийном или музыкальном сериале
- Айо Эдебири, «Медведь»
- Кристен Белл, «Никто этого не хочет»
- Джин Смарт, «Хитрости»
- Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботт»
- Наташа Лионн, «Покерфейс»
- Селена Гомес, «Убийства в одном здании»
- Кэтрин Хан, «Это все Агата»
Лучший актер в комедийном или музыкальном сериале
- Адам Броди, «Никто этого не хочет»
- Тед Дэнсон, «Человек внутри»
- Стив Мартин, «Убийства в одном здании»
- Джейсон Сигел, «Уменьшение»
- Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
- Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
"Сегун"
Лучший мини-сериал, сериал-антология или кинофильм, снятый для телевидения
- «Олененок»
- «Дисклеймер»
- «Монстры: история Лайла и Эрика Мендез»
- «Пингвин»
- «Рипли»
- «Настоящий детектив: страна ночи»
Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения
- Кейт Бланшет, «Дисклеймер»
- Джоди Фостер, «Настоящий детектив: страна ночи»
- Кристин Милиоти, «Пингвин»
- София Вергара, «Гризельда»
- Наоми Уоттс, «Вражда»
- Кейт Уинслет, «Режим»
Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения
- Колин Фаррел, «Пингвин»
- Ричард Гадд, «Олененок»
- Кевин Клайн, «Дисклеймер»
- Купер Кох, «Монстры: История история Лайла и Эрика Мендез»
- Юэн Макгрегор, «Джентельмен в Москве»
- Эндрю Скотт, «Рипли»
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения
- Лиза Колон-Зайас, «Медведь»
- Ханна Эйнбиндер, «Хитрости»
- Дакота Фаннинг, «Рипли»
- Джессика Ганнинг, «Олененок»
- Эллисон Дженни, «Дипломат»
- Кали Реис, «Настоящий детектив: страна ночи»
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения
- Таданобу Асано, «Сегун»
- Хавьер Бардем, «Монстры: История история Лайла и Эрика Мендез»
- Харрисон Форд, «Терапия»
- Джек Лауден, «Медленные лошади»
- Диего Луна, «Машина»
- Эбон Мосс-Бакрак, «Медведь»
Комментарии (0)