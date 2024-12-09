Юра Борисов, «Бруталист» с Эдрианом Броуди и «Эмилия Перес» Жака Одиара: названы номинанты на «Золотой глобус»-2025

Лучший мини-сериал, сериал-антология или кинофильм, снятый для телевидения

«Олененок»

«Дисклеймер»

«Монстры: история Лайла и Эрика Мендез»

«Пингвин»

«Рипли»

«Настоящий детектив: страна ночи»

Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения

Кейт Бланшет, «Дисклеймер»

Джоди Фостер, «Настоящий детектив: страна ночи»

Кристин Милиоти, «Пингвин»

София Вергара, «Гризельда»

Наоми Уоттс, «Вражда»

Кейт Уинслет, «Режим»

Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения

Колин Фаррел, «Пингвин»

Ричард Гадд, «Олененок»

Кевин Клайн, «Дисклеймер»

Купер Кох, «Монстры: История история Лайла и Эрика Мендез»

Юэн Макгрегор, «Джентельмен в Москве»

Эндрю Скотт, «Рипли»

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения

Лиза Колон-Зайас, «Медведь»

Ханна Эйнбиндер, «Хитрости»

Дакота Фаннинг, «Рипли»

Джессика Ганнинг, «Олененок»

Эллисон Дженни, «Дипломат»

Кали Реис, «Настоящий детектив: страна ночи»

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения