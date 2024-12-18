16 лучших выставок, ради которых стоит приехать в Петербург на зимних каникулах

Собака.ru составила маршрутный лист для всех, кто на праздниках планирует совершить путешествие по музеям и галереям Петербурга. В программе — сразу несколько блокбастеров: от живописи сказочника Виктора Васнецова и авангардиста Кузьмы Петрова-Водкина и эзотерика Николая Рериха. А еще масштабный оммаж реформатору российского театра Всеволоду Мейерхольду, редкая графика маньеризма и Возрождения и очень (!) много совриска.
Карл Брюллов «Последний день Помпеи»
«Великий Карл», Михайловский дворец Русского музея (6+)
Мегаломанская выставка, приуроченная к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова, включает более 300 работ живописца из собрания Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, а также частных коллекций.
Несомненный хедлайнер — знаменитая картина «Последний день Помпеи», прошедшая скрупулезную реставрацию. В пандан к ней идут портреты, жанровые сцены, исторические и религиозные композиции, крупные полотна и небольшие (редкие!) акварели.
До 12 мая 2025-го
Милена Стрелкова, фрагмент росписи
«Побег», MYTH Gallery (18+)
Персональная выставка художницы Милены Стрелковой — путешествие главного героя по мрачной вечной мерзлоте. В экспозиции представлены работы из стекла, металла и стеклянной крошки, витражи в негативе и занавес из стали.
Куратор проекта — Михаил Першко.
До 26 января 2025-го
Катерина Алимова «Контактная импровизация», 2024
«Художники встали в позы», DiDi Gallery (18+)
Проект художницы Катерины Алимовой — оммаж одновременно российскому акционизму 1990-х, перформансам 1970-х и древнейшим мистериальным практикам.
Одним из главных материалов выставки стала универсальная глина — Алимова обращается к концепции Ролана Барта «нулевая степень письма» (возвращение к основам) и связывает глину с историей тела, доисторическими ритуалами и перформативными действиями.
До 26 января 2025-го
Маркантонио Раймонди (?), по оригиналу Рафаэля «Избиение младенцев», 1511-1512 (гравюра)
«Disegno. Итальянские гравюры и рисунки эпохи Ренессанса и маньеризма», Эрмитаж (галерея графики) (18+)
В собрании Эрмитажа множество гравюр и рисунков, которые из-за хрупкости экспонировались не так часто. Но с лета прошлого года в Зимнем дворце заработала Галерея графики — выставочное пространство, где лучшие образцы из запасников музея сменяют друг на друга. Здесь уже показывали работы Дюрера, Рубенса, Рембрандта, Гойи и других, а до начала февраля 2025-го в центре внимания — итальянский рисунок и гравюра Ренессанса и маньеризма.
Выставка Disegno (в переводе с итальянского как раз «рисунок») в том числе мемориальная — посвящена памяти научного сотрудника Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Аркадия Ипполитова: у экспонатов размещены цитаты из его текстов. А в самой экспозиции — работы Андреа Мантеньи, Филиппино Липпи, Джулио Романо, Маркантонио Раймонди, Франческо Пармиджанино, Баччо Бандинелли, Джованни Беллини, Паоло Веронезе и Якопо Тинторетто.
До 2 февраля 2025-го
Каспар Давид Фридрих «На паруснике»,1818–1819
«Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия», Эрмитаж (6+)
Выставку-блокбастер открыли к 250-летию со дня рождения пионера меланхолического пейзажа и главного немецкого романтика Каспара Давида Фридриха. В экспозиции — 200 работ (из них 11 картин и 16 рисунков самого Фридриха), среди которых графика и живопись, архивные документы и мемориальные артефакты из 15 российских музеев.
Художественный вид проекта разработал архитектор Максим Атаянц.
До 30 марта 2025-го
Михаил Шемякин «Мухомор: трансформация с работы Г. Габлера», 2024
«Книга не для чтения», Центр Михаила Шемякина (6+)
Выставка-исследование феномена книги как арт-объекта. Среди хайлайтов экспозиции — произведения современных художников, редкие издания из коллекции Михаила Шемякина и цифровая коллаборация с Университетом ИТМО.
До 28 февраля 2025-го
И.К. Макаров «Императрица Мария Александровна», 1850-е. Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой
«Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья», Михайловский замок (6+)
Экспозиция, приуроченная к 200-летию супруги Александра II, рассказывает о жизни правительницы, ее благотворительности и вкладе в развитие женского образования и Российского Красного Креста.
На выставке представлены редкие портреты, архивы и артефакты из музеев, включая Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» и «Царское Село», а также частных коллекций.
До 10 марта 2025-го
Тюленев Виталий «Заря» (из триптиха «Весеннее утро»), 1975
«Анималистика. И в шутку, и всерьез», Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (6+)
Искренняя и трогательная выставка (для всей семьи!), посвященная миру животных, включает в себя более 150 работ и рассказывает об эволюции жанра анималистики.
Самые ожидаемые работы — «Собака» Кузьмы Петрова-Водкина, «Молчание» Святослава Рериха и «Чаепитие» Александра Бучкури.
До 9 марта 2025-го
«Гербарий», L.E.Gallery (18+)
Групповая выставка с работами, исследующими память, время и трансформацию человечества через личные и общие переживания. Название проекта — метафора, проводящая параллель между гербарием, который сохраняет растение в первозданном виде, и искусством, фиксирующим более эфемерные эмоции и смыслы.
Среди авторов — Леонид Тяптин, Андрей Рылов, Анастасия Вакорина, Эдгар Инвокер, Екатерина Малахова и Алексей Грачев.
До 31 января 2025-го
Николай Рерих «Древний город», начало XX века Государственный Эрмитаж.
«Твердыня пламенная», Эрмитаж (6+)
Еще одна крупная выставка, приуроченная к круглым датам — 150-летию Николая Рериха. Кураторы объединили экспонаты из музеев России, Монголии, Индии и других стран. Среди них — работы «Гонец. "Восста род на род"», «Натурщик» и «Отдых охотника».
Живопись также дополнили объекты из археологической коллекции (в фондах Эрмитажа более 26 тысяч таких предметов!) семьи Рерихов, включая личные находки художника, его супруги и младшего брата.
До 2 марта 2025-го
Дмитрий Жуков «Welcome»
«Спят усталые игрушки», IRNBY Art Room (18+)
Выставка Дмитрия Жукова, посвященная ностальгии по 1990-м и нулевым, открыта в экспериментальном пространстве бренда Анастасии Мироновой. Художник через ироничные и трогательные образы пересобирает воспоминания о культуре эпохи — его работы оживляют героев рекламы, мультфильмов, телешоу и городской моды. Аллюзии на массовую культуру исследуют связь детских фантазий с реальностью взрослой жизни.
До 31 января 2025-го
Кузьма Петров-Водкин «Автопортрет», 1907. Собрание KGallery, Санкт-Петербург
«Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 145-летию со дня рождения», KGallery (16+)
Выставка, посвященная Петрову-Водкину, открылась в KGallery в конце ноября и моментально стала одной из самых обсуждаемых в Петербурге. В экспозиции — редко выставляемая живопись и графика, а также фарфор, книги и документы из частных коллекций. Последним днем работы значится 31 декабря, но, надеемся, проект будет продлен на все время новогодних каникул.
Подробнее об экспозиции читайте в гиде Собака.ru.
До 31 декабря
Работа Константина фон Рибена
Fuzzy sets, Marina Gisich Projects (18+)
Выставка художника Константина фон Рибена исследует состояние неопределенности и утраты привычного порядка. Среди работ — экспонаты из стекла и камня, контрастные текстуры, объединенные темой распада и мутации.
Куратором проекта выступила Лиза Цикаришвили — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
До 18 февраля 2025-го
Галя Фадеева «Зарождение»
«Крепость кротовьих лапок», NameGallery (18+)
Выставка художницы и независимого куратора Гали Фадеевой посвящена подземному миру и идее«подземного же зрения. Главные герои работ — кроты, символизирующие эмпатию и иную форму восприятия через осязание.
Фадеева работает в жанрах живописи, графики, инсталляции и керамики, ее проекты выставлялись в Anna Nova, на ярмарках Third Place и SAM Fair, а работы хранятся в частных коллекциях в России, Франции и США.
До 20 февраля 2025
Виктор Васнецов «Бой скифов со славянами», 1881
«Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения», Русский музей (0+)
Первая за 30 (!) лет ретроспектива художника Виктора Васнецова. Кроме самых знаменитых его картин со сказочным нарративом вроде «Богатырей», «Аленушки», «Ивана-Царевича на сером волке», «Витязя на распутье» и «Царевны-лягушки» будут также представлены архитектурные проекты, театральные декорации и эскизы росписей храмов.
Всего в экспозиции будет 120 работ.
С 21 декабря по 13 мая 2025 года
Вид экспозиции «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда»
«Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда», Театральный музей (12+)
Выставка-спектакль (или пазл!) посвящена жизни и карьере одного из главных реформаторов русского театра — Всеволода Мейерхольда. Среди экспонатов — эскизы декораций, архивные фотографии из собраний Бахрушинского театрального музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Мозаичной мастерской Российской академии художеств.
Просмотр выставки сопровождается вольным переплетением реплик героев «Ревизора» и хроники жизни Гоголя и Мейерхольда.
До 6 апреля 2025-го
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