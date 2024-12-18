16 лучших выставок, ради которых стоит приехать в Петербург на зимних каникулах

«Великий Карл», Михайловский дворец Русского музея (6+)

Мегаломанская выставка, приуроченная к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова, включает более 300 работ живописца из собрания Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, а также частных коллекций.

Несомненный хедлайнер — знаменитая картина «Последний день Помпеи», прошедшая скрупулезную реставрацию. В пандан к ней идут портреты, жанровые сцены, исторические и религиозные композиции, крупные полотна и небольшие (редкие!) акварели.

До 12 мая 2025-го