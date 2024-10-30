В Эрмитаже покажут ключевые работы итальянского Ренессанса на выставке «Disegno»

«Disegno. Итальянские гравюры и рисунки Возрождения и маньеризма» состоит из пяти разделов, построенных по хронологическому и географическому принципам. В первом из них речь пойдет о рисовальщиках и граверах XV столетия на примере рисунков Луки Синьорелли, Франческо Франчи, Филиппино Липпи и гравюр Андреа Мантеньи. Во втором — о мастерах круга Рафаэля и Микеланджело. Среди хайлайтов выделяют ключевые образы строгого классицистического Возрождения: копии гравюр «Избиение младенцев», «Галатея», «Парнас» Маркантонио Раймонди, созданные по оригиналам Урбинца, а также подготовительные эскизы к росписи лоджий Ватикана. В рамках «XVI век. Маньеризм от Рима до Флоренции» ключевыми работами станут рисунки мастера, превратившего рисунок в самодостаточное искусство, Франческо Пармиджанино, и «Диоген» Уго да Карпи. Последний раздел выставки представит графику венецианской школы, разительно отличающейся от других региональных традиций. Здесь интерес привлекут гравюры и рисунки Джованни Беллини, Паоло Веронезе и Якопо Тинторетто.