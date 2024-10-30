В Эрмитаже покажут ключевые работы итальянского Ренессанса на выставке «Disegno»

Это очередная глава в истории сменной Галереи графики. Ранее до этого в рамках временных проектов исследовали взаимосвязь между графикой и рисунком, показывали почти страдающее Средневековье в эстампах мастеров старонидерландской гравюры и лучшие работы современников Дюрера. Рассказываем, что ожидать следующим.
Как рассказали Собака.ru в пресс-службе Эрмитажа, выставка «Disegno. Итальянские гравюры и рисунки Возрождения и маньеризма», которая откроется 6 ноября в Галерее графики, посвящена памяти искусствоведа и хранителя итальянской гравюры Аркадия Ипполитова. Визуальный ряд экспозиции представит живую картину развития итальянского искусство кватроченто, зрелого Ренессанса и маньеризма — нарратив раскроют цитаты из текстов Ипполитова. Всего покажут около 150 гравюр — от редчайших миниатюр конца XIV века и беглых набросков с натуры мастеров маньеризма до монументальных цветных ксилографий в технике кьяроскуро и строгих резцовых гравюр. Среди ключевых игроков той эпохи покажут работы Андреа Мантеньи, Филиппино Липпи, Джулио Романо, Маркантонио Раймонди, Франческо Пармиджанино, Баччо Бандинелли, Джованни Беллини, Паоло Веронезе и Якопо Тинторетто. Многое удалось переатрибутировать, а некоторое и вовсе будет представлено широкому кругу впервые. Кураторами проекта выступили научные сотрудники Отдела западноевропейского изобразительного искусства Василий Успенский и Любава Чистова.
Генеральный директор Эрмитажа:
Сменная галерея графики Эрмитажа стала пиром, наслаждением для гурманов и великим пособием для студентов. Эпоха Высокого Возрождения, увенчавшаяся маньеризмом — благодатный материал для любования и рассуждения о глубинной «кухне» искусства. Эту выставку создали трое. Одного мы недавно потеряли, но его коллеги нашли способ сделать его живым соавтором.
«Disegno. Итальянские гравюры и рисунки Возрождения и маньеризма» состоит из пяти разделов, построенных по хронологическому и географическому принципам. В первом из них речь пойдет о рисовальщиках и граверах XV столетия на примере рисунков Луки Синьорелли, Франческо Франчи, Филиппино Липпи и гравюр Андреа Мантеньи. Во втором — о мастерах круга Рафаэля и Микеланджело. Среди хайлайтов выделяют ключевые образы строгого классицистического Возрождения: копии гравюр «Избиение младенцев», «Галатея», «Парнас» Маркантонио Раймонди, созданные по оригиналам Урбинца, а также подготовительные эскизы к росписи лоджий Ватикана. В рамках «XVI век. Маньеризм от Рима до Флоренции» ключевыми работами станут рисунки мастера, превратившего рисунок в самодостаточное искусство, Франческо Пармиджанино, и «Диоген» Уго да Карпи. Последний раздел выставки представит графику венецианской школы, разительно отличающейся от других региональных традиций. Здесь интерес привлекут гравюры и рисунки Джованни Беллини, Паоло Веронезе и Якопо Тинторетто.
Выставка «Disegno. Итальянские гравюры и рисунки Возрождения и маньеризма» открыта с 6 ноября 2024 года по 2 февраля 2025 года в Галерее графики Зимнего дворца Эрмитажа на Дворцовой площади, 2.
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