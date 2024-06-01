Как Русский музей подготовил выставку-хит Василия Сурикова (посетило 334 тысячи человек!) и впервые за 200 лет начала открытую реставрацию «Последний день Помпеи»

Первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства в свои почтенные 125 лет взял новый курс на выставки-блокбастеры. Самую масштабную экспозицию живописца-историка (более 120 произведений) «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» в Корпусе Бенуа посетило 334 тысячи человек — абсолютный рекорд! А в декабре 2023 года случилась и вовсе мировая сенсация: впервые за 200 лет начался грандиозный комплексный процесс открытой реставрации шедевра мастера позднего романтизма Карла Брюллова «Последний день Помпеи» — захватывающий art & science-аттракцион, за которым можно наблюдать как в открытой лаборатории (зал № 86 Корпуса Бенуа), так и онлайн. Уже в октябре радикально омоложенную картину покажут на ретроспективе «Великий Карл». От постграффити до инклюзивных проектов, от ресоциализации подростков до долгожданной выставки автора «Богатырей» и «Аленушки» Виктора Васнецова: лауреаты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Культурная институция», команда Русского музея, строит экосистему, в которой стрит-артисты могут встретиться с Репиным, а петербуржцы — прийти на квест в Летний сад или на арт-терапию.
Команда Русского музея сфотографирована в зале № 86 Корпуса Бенуа, где проходит первая комплексная реставрация шедевра Брюллова (впервые за 200 лет!)
Слева направо: Денис Селянин, Алла Бережная, Александр Боровский, Алла Манилова, Ольга Бабина, Анна Цветкова, Григорий Голдовский
Анна Манилова
Генеральный директор Русского музея
Реставрация одного из главных хитов коллекции Русского музея — «Последнего дня Помпеи» Карла Брюллова (впервые!) проходит в форме открытой лаборатории в Корпусе Бенуа. Как зрители реагируют на невиданный (разве что в Рейксмузеуме, где публично реставрировали рембрандтовский «Ночной дозор») арт-аттракцион?
В проекте принимают участие 13 ведущих реставраторов Русского музея: 5 специалистов занимаются картиной и 8 — уникальной исторической рамой. Это первая почти за 200 лет комплексная научная реставрация самой знаменитой картины. Мы планируем показать великий шедевр и историческую раму во всем их великолепии на юбилейной выставке Карла Брюллова, которая пройдет в конце 2024 года. И посетители музея буквально не могут оторваться от процесса реставрации в Корпусе Бенуа, ведь работа ведется над всемирно известным полотном — и впервые в открытой для глаз лаборатории: установлен специальный стеклянный экран, через который и можно за всем наблюдать. Кроме того, за всеми этапами можно следить онлайн. Помимо открытой реставрации фиксируем всё новые приемы в битве за музейного посетителя: от переосмысления выставочной архитектоники до дополнения экспозиционной реальности.
Какие проекты Русского музея стали самыми кассовыми за год?
Самой популярной выставкой, безусловно, стала юбилейная экспозиция Василия Сурикова, первая за 90 лет. На сегодня ее посетили более 300 тысяч человек — это абсолютный рекорд Русского музея (не забудем об ограниченности наших выставочных пространств). Такая популярность подтверждает высокий класс, исключительный масштаб и новаторство экспозиции, включая дизайнерские решения. Важно, что молодежь может посетить экспозицию по Пушкинской карте. Также у нас предусмотрена система льгот для разных категорий посетителей. В «Ночь музеев» мы даже организовали ночные сеансы, а последнюю неделю выставка будет работать до 23:00.
Музей — пространство бесконечной каталогизации, консервации и реставрации, смысловой эпицентр борьбы с энтропией. И эти процессы теперь — зона живого публичного интереса. За что возьметесь после Брюллова?
Ежегодно специалисты Русского музея реставрируют более 2300 предметов. Из глобальных планов — нам предстоит провести реставрацию двух большемерных картин Григория Угрюмова для Воскресенского зала Михайловского замка. Фигура Угрюмова невероятно значима для русского искусства: он был крупнейшим представителем классицистической школы русской исторической живописи. Художник писал в том числе для императорского двора — Павел I заказывал ему картины на тему судьбоносных событий отечественной истории для интерьеров Михайловского замка и лично утверждал сюжеты картин. Тогда живописец создал полотна «Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года» и «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года». Именно за эти монументальные произведения Угрюмов получил в 1800 году звание профессора. Сейчас бесценные полотна требуют реставрации. Наши действительно уникальные специалисты проведут ее в лучших традициях школы реставрации Русского музея, которой уже более 100 лет.
Есть ли у вас любимый зал и произведения из собрания Русского музея? Места, куда вы направляетесь не только по работе, но и потому, что не можете пройти мимо?
Как вы знаете, Русский музей обладает самой большой коллекцией русского искусства в мире. Выбрать что‑то одно из 450 000 бесценных предметов, конечно, непросто — все они по -своему прекрасны. Но особый трепет и восхищение я испытываю по отношению к произведениям из академических залов Михайловского дворца, где мы с вами можем видеть бессмертные шедевры наших классиков — Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Федора Бруни. Эти произведения вдохновляют и служат лучшим напоминанием о том, какой фантастический вклад внесла отечественная культура не только в мировой художественный процесс, но и в целом в мировую цивилизацию.
Какие задачи стоят у директора легендарного музея? Какие амбиции у главного музея русского искусства страны?
Формировать в стране спрос на русское искусство, наши национальные художественные, нравственные и эстетические ценности. И удовлетворять этот спрос так, как это может и должен делать истинно великий музей, главная сокровищница русского искусства в стране и в мире.
Вид экспозиции «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» в Корпусе Бенуа. 2023–2024
Григорий Голдовский
Заместитель генерального директора Русского музея по научной работе
Карл Павлович Брюллов — единственный русский художник, награжденный при жизни бриллиантовым перстнем, а позже и лавровым венком императором Николаем I. Будут ли сенсации на выставке «Великий Карл»?
Стоит сказать, что по творческой активности, увлеченности собственным делом, личностной свободе и по своду взглядов Брюллов был своего рода Пушкиным русской живописи. Кстати, Карл Павлович и Александр Сергеевич были знакомы, и Пушкин считал Брюллова «настоящим художником и добрым малым». Да, главная сенсация — встреча с великим шедевром «Последний день Помпеи» после его реставрации. Но мы покажем более 400 произведений из собрания Русского музея, Третьяковской галереи и ведущих российских музеев, не столь известные работы из частных коллекций, которые ранее считались исчезнувшими. Еще одной программной сенсацией точно станет живописное полотно «Христос во гробе», оно будет впервые показано широкой аудитории!
Реставрация картины «Последний день Помпеи» — историческое событие и великий выставочный проект. Великий Карл! Каким мы увидим произведение по окончании всех работ?
К этому процессу привлечено всеобщее внимание (он проходит в открытой для зрителей форме в Корпусе Бенуа), и реставраторы Русского музея действуют предельно аккуратно, используя известный принцип «не навреди». В любом музейном собрании у картин происходят утраты и травмы: при перемещении из одного зала в другой, в процессе старения пигментов и лака. И эти дефекты требуют ювелирного вмешательства. Наши реставраторы имеют огромный опыт работы, но всегда консультируются и с реставрационным советом, и с другими специалистами. Главный вау-эффект будет в первоначальной колористике картины, скрытой под лаком разных времен, — все-таки полотну больше 200 лет. Лак имеет свойство темнеть, кристаллизоваться, становиться непрозрачной пленкой, скрывая истинную цветовую структуру произведения. Так произошло и с «Последним днем Помпеи», в котором Брюллов на самом деле использовал максимально яркие цветовые решения, о которых в свое время писали, что краски «бросаются в глаза».
Ольга Бабина
Заместитель генерального директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей
Как устроена система хранения в Русском музее? Поразите нас цифрами!
Собрание Русского музея в цифрах — это чуть более 446тысяч единиц хранения. Предметы разделяются по направлениям: живопись, скульптура, графика, пред - меты декоративно-прикладного и народного искусства, нумизматика, фотография и другие. В музее 52 хранителя обеспечивают сохранность 100 фондовых коллекций, и 41 хранитель принимает экспонаты на временные выставки. Пожалуй, это самая регламентируемая правилами часть музейной деятельности. Любые перемещения и операции с экспонатами сопровождаются различными актами, в музее их около сотни. Строгий учет коллекции ведет служба Государственного учета предметов музейного фонда. Важно сказать, что одна из главных задач для хранения — сделать фонды доступными для широкой аудитории, и мы оцифровываем и размещаем коллекцию на портале «Виртуальный Русский музей». На сегодняшний день оцифровано 70% собрания основного фонда.
Реставрация картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи»
Анна Цветкова
Заместитель генерального директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятелеьности
Русский музей не только устраивает выставки-хиты, но еще и обучает детей и взрослых в Центре арт-педагогики?
Русский музей открыт для посетителей всех возрастов, и к каждой группе мы подходим с заботой. Мастер-классы, абонементы, выставки-лаборатории, квесты, игровые мероприятия в Летнем саду: центр музейной педагогики и творческих инициатив уже более 30 лет работает с детьми и тинейджерами. А для педагогов и музейных работников — курсы повышения квалификации, вебинары и научно-практические конференции. Между прочим, Русскому музею принадлежит уникальная коллекция детских рисунков, начало которой было положено еще в 1959 году. В фонде более 4 000 произведений детей от 2 до 17 лет из разных стран мира.
У нас есть и Студенческий клуб Русского музея — культурное сообщество молодежи, интересующейся историей искусства, музееведением и историей Санкт-Петербурга. В рамках встреч клуба сотрудники музея проводят занятия на временных выставках и постоянных экспозициях, устраивают семинары и лекции («Эпохи и мастера» или «Быть модернистом»), встречи с художниками, кинопоказы и мастер-классы.
Русский музей — это и про социальные инициативы тоже. Как вы работаете с людьми, оказавшимися в трудных жизненных обстоятельствах?
Да, мы работаем с наиболее сложными и уязвимыми категориями населения. И для подростков, содержащихся в учреждениях ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), создали специальный просветительский проект. Наши сотрудники проводят занятия и знакомят ребят с произведениями русских авангардистов из собрания Русского музея: Михаила Ларионова, Казимира Малевича, Александра Родченко, Павла Филонова, Натальи Гончаровой. Результатом становится ресоциализация подростков.
Еще вы проводите экскурсии для слабовидящих художников, создаете трехмерные макеты сов в Михайловском саду со школами-интернатами и центрами реабилитации. Расскажите про ваши инклюзивные проекты.
Русский музей ведет работу по созданию действительно открытой и доступной инклюзивной культурной среды более 30 лет. Мы адаптируем музейное пространство и экскурсионные программы для людей с нарушением слуха и зрения, маломобильных посетителей, взрослых и детей с ментальными особенностями.
Ежегодно у нас проходит более 500 специальных экскурсий, в том числе регулярные экскурсии на русском жестовом языке (РЖЯ). Мы используем видеогиды на РЖЯ и тифлогиды по экспозиции Русского музея для незрячих и слабовидящих посетителей, проводим творческие занятия с использованием арт-терапевтических методов для взрослых людей и детей с расстройством аутического спектра. В ноябре 2021 года открыли постоянно действующую инклюзивную выставку, где предметы можно трогать руками (даже голову Петра I!) и все экспонаты сопровождены этикетками с шрифтом Брайля и аудиогидом, озвученным актером Никитой Ефремовым.
Денис Селянин
Заместитель генерального директора Русского музея по выставочной деятельности
В текущем сезоне в Русском музее готовится несколько выставок-блокбастеров: «Великий Карл», «Весть», «Империя после Петра» — чего ждать с максимальным нетерпением?
Лично я очень жду наши масштабные проекты: «Империя после Петра: от Екатерины I до Елизаветы Петровны» — более 20 музеев страны покажут порядка 400 произведений в разных жанрах. И также с нетерпением жду выставку «Он победил и время, и пространство...», посвященную 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в июне 2024-го: портреты Александра Сергеевича, иллюстрации к сочинениям, в общей сложности более 400 произведений из собрания Русского музея, в том числе работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова.
В августе запланирована выставка под кураторством Александра Боровского «Весть» в Корпусе Бенуа, новаторский проект об истории информации и коммуникации. В октябре открываем юбилейную ретроспективу ровесника Пушкина — Карла Брюллова, «Великий Карл» в Михайловском замке. Покажем более 160 живописных работ и 250 акварелей! И конечно, очень жду сольный проект непревзойденного мастера исторической и фольклорной живописи Виктора Васнецова в декабре. На нем мы представим не только всенародно известные произведения, но и покажем Васнецова как создателя архитектурных проектов, театральных декораций и росписей в храмах. Это будет первая монографическая выставка мастера в Русском музее.
Александр Боровский
Заведующий отделов новейших течений Русского музея, главный эксперт по творческим стратегиям
Отдел новейших течений в Русском музее с конца 1980-х годов занимается анализом современной российской арт-среды. Над чем вы работаете сейчас?
В августе откроется выставка «Весть» в двух крыльях Корпуса Бенуа. Это масштабный проект, посвященный движению информации и возможности коммуникации. Искусство — само есть информация, и мы покажем работы от иконописи до медиа и стрит-арта. Совершенно неожиданными в этом контексте прозвучат произведения Ильи Репина и Ивана Айвазовского, художников-авангардистов и концептуалистов, таких как Владимир Янкилевский, Дмитрий Пригов, и граффитистов — Максима Имы и других. Граффити — своеобразная информация о присутствии художника в этом мире, которая выплескивается на стену. Есть в этом что-то архаичное и в то же время актуальное, например, постграффити. Эта тема интересует меня и нескольких сотрудников в нашем отделе.
Главный нерв выставки «Весть» —дидактический. Долгое время мы были сосредоточены на узкой профессиональной аудитории. Сегодня Русский музей идет на формат крупных выставочных проектов, что не отменяет, конечно, камерные и научно-исследовательские.
У нас в отделе еще планируется (в конце этого или начале следующего года) выставка «Объект. Ассамбляж. Инсталляция», и она как раз будет более узконаправленная, расскажет об истории новых выразительных средств современного искусства.
Текст: Елена Юшина
Фото: Виктория Ривьер
Визаж и волосы: Лия Кибисова и Мария Евсеева
Свет: Владислав Скобелев / Skypoint
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