Как Русский музей подготовил выставку-хит Василия Сурикова (посетило 334 тысячи человек!) и впервые за 200 лет начала открытую реставрацию «Последний день Помпеи»

Реставрация одного из главных хитов коллекции Русского музея — «Последнего дня Помпеи» Карла Брюллова (впервые!) проходит в форме открытой лаборатории в Корпусе Бенуа. Как зрители реагируют на невиданный (разве что в Рейксмузеуме, где публично реставрировали рембрандтовский «Ночной дозор») арт-аттракцион?

В проекте принимают участие 13 ведущих реставраторов Русского музея: 5 специалистов занимаются картиной и 8 — ​уникальной исторической рамой. Это первая почти за 200 лет комплексная научная реставрация самой знаменитой картины. Мы планируем показать великий шедевр и историческую раму во всем их великолепии на юбилейной выставке Карла Брюллова, которая пройдет в конце 2024 года. И посетители музея буквально не могут оторваться от процесса реставрации в Корпусе Бенуа, ведь работа ведется над всемирно известным полотном — и впервые в открытой для глаз лаборатории: установлен специальный стеклянный экран, через который и можно за всем наблюдать. Кроме того, за всеми этапами можно следить онлайн. Помимо открытой реставрации фиксируем всё новые приемы в битве за музейного посетителя: от переосмысления выставочной архитектоники до дополнения экспозиционной реальности.

Какие проекты Русского музея стали самыми кассовыми за год?

Самой популярной выставкой, безусловно, стала юбилейная экспозиция Василия Сурикова, первая за 90 лет. На сегодня ее посетили более 300 тысяч человек — ​ это абсолютный рекорд Русского музея (не забудем об ограниченности наших выставочных пространств). Такая популярность подтверждает высокий класс, исключительный масштаб и новаторство экспозиции, включая дизайнерские решения. Важно, что молодежь может посетить экспозицию по Пушкинской карте. Также у нас предусмотрена система льгот для разных категорий посетителей. В «Ночь музеев» мы даже организовали ночные сеансы, а последнюю неделю выставка будет работать до 23:00.