Тимур Новиков и его последователи активно привлекали в своих работах альтернативные фотографические методы, такие как калотипия (первый метод печати, позволяющий тиражировать позитивы с исходного негатива с помощью пропитанной серебром бумаги) гуммиарабиковая печать (с помощью смеси гуммиарабика получается живописная фотография), бромойль и техники ван Эйка (эксперименты с многослойной печатью). Эти техники, известные как «благородные процессы», позволяли авторам подчеркивать эстетическую сторону фотографии, создавая изображения с живописной текстурой и тоном. Такой подход сближал фотографию с искусством, отождествлял фотографа с художником. В экспозиции представлены работы Тимура Новикова, Андрея Медведева, Дениса Егельского, Станислава Макарова и Егора Острова из постоянных коллекций «Росфото», Музея Новой академии изящных искусств и частных собраний.