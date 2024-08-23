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Искусство

В «Росфото» открылась выставка «О. Н. И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова»

Вдохновленные классикой художники создавали новые методы фотопечати, воспроизводили старинную оптику и интриговали новыми способами художественного выражения.

rosphoto.org / «Росфото»
rosphoto.org / «Росфото»

Как рассказали Собака.ru кураторы Росфото, «О. Н. И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова» посвящена исследованиям и творческим экспериментам в области старинных фотографических техник, которыми интересовались в 1990-х годах участники Новой Академии Изящных Искусств. Сфера интересов школы фиксировалась на движении неоакадемизма, а художники стремились вернуть классические традиции в искусство под современным углом зрения. Этим занимался специально созданный научный отдел академии. 

Андрей Медведев, "Фонтан", 2002 год
rosphoto.org / «Росфото»

Андрей Медведев, "Фонтан", 2002 год

Тимур Новиков, "Прекрасный принц", 1997 год
rosphoto.org / «Росфото»

Тимур Новиков, "Прекрасный принц", 1997 год

Тимур Новиков и его последователи активно привлекали в своих работах альтернативные фотографические методы, такие как калотипия (первый метод печати, позволяющий тиражировать позитивы с исходного негатива с помощью пропитанной серебром бумаги) гуммиарабиковая печать (с помощью смеси гуммиарабика получается живописная фотография), бромойль и техники ван Эйка (эксперименты с многослойной печатью). Эти техники, известные как «благородные процессы», позволяли авторам подчеркивать эстетическую сторону фотографии, создавая изображения с живописной текстурой и тоном. Такой подход сближал фотографию с искусством, отождествлял фотографа с художником. В экспозиции представлены работы Тимура Новикова, Андрея Медведева, Дениса Егельского, Станислава Макарова и Егора Острова из постоянных коллекций «Росфото», Музея Новой академии изящных искусств и частных собраний.

Станислав Макаров, "Ганимед с орлом", 1998 год
rosphoto.org / «Росфото»

Станислав Макаров, "Ганимед с орлом", 1998 год

Денис Егельский, "Портрет Станислава Макарова"
rosphoto.org / «Росфото»

Денис Егельский, "Портрет Станислава Макарова"

Выставка «О. Н. И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова» открыта с 23 августа по 4 ноября 2024 года в «Росфото» на Большой Морской улице, 35.

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