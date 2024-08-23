Вдохновленные классикой художники создавали новые методы фотопечати, воспроизводили старинную оптику и интриговали новыми способами художественного выражения.
Как рассказали Собака.ru кураторы Росфото, «О. Н. И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова» посвящена исследованиям и творческим экспериментам в области старинных фотографических техник, которыми интересовались в 1990-х годах участники Новой Академии Изящных Искусств. Сфера интересов школы фиксировалась на движении неоакадемизма, а художники стремились вернуть классические традиции в искусство под современным углом зрения. Этим занимался специально созданный научный отдел академии.
Тимур Новиков и его последователи активно привлекали в своих работах альтернативные фотографические методы, такие как калотипия (первый метод печати, позволяющий тиражировать позитивы с исходного негатива с помощью пропитанной серебром бумаги) гуммиарабиковая печать (с помощью смеси гуммиарабика получается живописная фотография), бромойль и техники ван Эйка (эксперименты с многослойной печатью). Эти техники, известные как «благородные процессы», позволяли авторам подчеркивать эстетическую сторону фотографии, создавая изображения с живописной текстурой и тоном. Такой подход сближал фотографию с искусством, отождествлял фотографа с художником. В экспозиции представлены работы Тимура Новикова, Андрея Медведева, Дениса Егельского, Станислава Макарова и Егора Острова из постоянных коллекций «Росфото», Музея Новой академии изящных искусств и частных собраний.
Выставка «О. Н. И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова» открыта с 23 августа по 4 ноября 2024 года в «Росфото» на Большой Морской улице, 35.
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