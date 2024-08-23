Куратор Анна Журба покажет работы AES+F, Лизы Бобковой и Кати Исаевой в рамках групповой выставки «Скрытое» в «Третьем месте»

30 лет российского искусства в именах разноплановых художников, многое из творческого арсенала которых будет показано впервые.
Как рассказали Собака.ru в пресс-службе «Третьего места», выставка «Скрытое», которая откроется 20 сентября в культурном пространстве под кураторством историка искусства Анны Журбы, вдохновлена одноименной экзистенциальной кинопритчей 2005 года Михаэля Ханеке и поднимает вопросы личного, психологического и социального характера. Экспозиция предлагает по-новому осмыслить темы, затронутые в фильме: страх перед другим, моральный выбор и признание собственных ошибок. Проект представляет собой диалог между произведениями искусства, фильмом и самим пространством «Третьего места», находящегося в интерьерах исторического особняка Гурьевых-Нарышкиных.
Свои работы представят одна из самых успешных арт-групп страны AES+F, не раз представлявшая Россию на Венецианской биеннале и проводившая более 100 персональных выставок по всему миру, а также междисциплинарная художница Лиза Бобкова, работающая на стыке металлической скульптуры и графики, напоминающей архитектурные отмывки. Также будут представлены работы медиа-артиста и независимого режиссера Евгения Гранильщикова, Кати Исаевой, изучающей механизмы психики и памяти в концептуальных арт-объектах; перформера, акциониста и скульптора Андрея Кузькина; мультимедийной художницы Олеси Лавриненко, исследующей взаимосвязь физического тела с цифровым миром; куратора и сооснователя независимой площадки Центр «Красный» в Москве Ивана Новикова; Мики Плутицкой, переосмысляющей советское искусство с современной точки зрения; художника-оккультиста Руслана Поланина; Владимира Потапова, экспериментирующего с академизмом; Сергея Прокофьева; Игоря Самолета; певца отчуждения Хаима Сокола и Анастасии Цайдер.
Руслан Поланин, «Призраки эмиграции», 2024 год
Основатель и идеолог культурного пространства Third Place и ярмарки современного искусства Third Place Art Fair:
Современное искусство позволяет художнику комментировать окружающую культуру. Это может включать в себя отражение в прямом или переносном смысле своих взглядов на все. Искусство становится визуальным историческим отчетом жизни. Это запись, содержащая не только факты, такие как даты и имена, но и чувства, которые испытывали люди в то время. Есть причина, по которой искусство так часто тщательно сохраняют: оно дает уникальную возможность взглянуть на прошлое, о котором невозможно просто прочитать в учебниках по истории.
Групповая выставка «Скрытое» открыта с 20 сентября по 8 декабря в «Третьем месте» на Литейном проспекте, 62.
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