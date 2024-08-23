Куратор Анна Журба покажет работы AES+F, Лизы Бобковой и Кати Исаевой в рамках групповой выставки «Скрытое» в «Третьем месте»

Ольга Звагольская

Основатель и идеолог культурного пространства Third Place и ярмарки современного искусства Third Place Art Fair:

Современное искусство позволяет художнику комментировать окружающую культуру. Это может включать в себя отражение в прямом или переносном смысле своих взглядов на все. Искусство становится визуальным историческим отчетом жизни. Это запись, содержащая не только факты, такие как даты и имена, но и чувства, которые испытывали люди в то время. Есть причина, по которой искусство так часто тщательно сохраняют: оно дает уникальную возможность взглянуть на прошлое, о котором невозможно просто прочитать в учебниках по истории.