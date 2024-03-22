Каким был Сергей Параджанов? Узнаем о мифе и быте режиссера на выставке в «Росфото»

В «Росфото» открылась выставка «Рядом с Параджановым» в честь 100-летия режиссера. Это фото с бытописанием будней создателя удивительного визуального киноязыка, снятые Юрием Мечитовым и Еленой Карусаар. Миф о том, как жил, чудил и трудился автор «Цвета граната» и «Теней забытых предков», в гости к которому приезжали актер Марчелло Мастроянни и поэт-битник Аллен Гинзберг.
Сергей Параджанов. Фото Юрия Мечитова. 1980
Как устроена выставка?
Проект приурочен к 100-летнему юбилею режиссера Сергея Параджанова (1924–1990) — мастера поэтического кино, сценариста и художника, автора таких картин, как «Тени забытых предков» и «Цвет граната». Его друзьями были Андрей Тарковский, Юрий Никулин и Лиля Брик, а в гости в Тбилиси к Параджанову приезжали Марчелло Мастроянни, Майя Плисецкая и Владимир Высоцкий (многие из знаменитостей — на снимках).
Экспозиция опирается на архивы двух фотографов и состоит из портретов режиссера и рабочих моментов со съемок. Свой небольшой, но важный вклад внесли московский Музей кино, предоставивший афиши, и Музей Сергея Параджанова в Ереване, поделившийся рисунками режиссера, которые можно посмотреть на планшете.
Выставка разместилась в двух залах. В первом — работы Юрия Мечитова, который запечатлел Параджанова в его родном доме на улице Котэ Месхи в Тбилиси. В 1980-х это было место притяжения деятелей культуры со всего СССР. Художник предстает один и в шумных компаниях, во время прогулок по улицам грузинской столицы, а также на съемках фильмов «Легенда о Сурамской крепости» и «Арабески на тему Пиросмани».
Познакомившись с Параджановым в 28 лет, Мечитов стал его фотохроникером и другом. Большой и подробный цикл фотографий охватывает 12 лет — с 1978 по 1990 год. Как говорит куратор Василий Гусак, это по-настоящему уникальная ситуация — настолько подробное и протяженное во времени свидетельство о жизни и творчестве режиссера такого уровня. Сложно вспомнить что-то подобное в истории фотографии и кино. Ко многим снимкам Юрий сразу же оставлял дневниковый комментарий (все они позже вошли в альбом «Сергей Параджанов. Хроники диалога»). Часть из этих воспоминаний приведены на выставке.
Юрий Мечитов
Фотограф
«Параджанов — человек колоссальной, чудовищной, почти животной энергии, силовое поле которого заманивало и не отпускало многих. Он рисовал, кроил, шил, готовил еду, мыл посуду с изяществом фокусника. Страшно не терпел, когда кто-то не мог забить гвоздь, завязать узел, повесить картину. Он жил и творил ежечасно, ежеминутно, в любое время, в любых условиях: за столом, на съемочной площадке, в тюремной камере. Он впитывал жизнь, он жаждал жить с какой-то дикой неистовостью. Параджанов создавал свою единственную, неповторимую, не связанную с какими-либо канонами красоту из совершенно неподходящих вещей — кефирных крышек, старых гребешков и поломанных игрушек».
Во втором зале — серия фотографий Елены Карусаар (1946– 2021), художника-фотографа киностудии «Ленфильм», которая работала вместе с Ильей Авербахом и Динарой Асановой. Ее кадры рассказывают, как создавалась последняя завершенная картина Параджанова — «Ашик-Кериб» по сказке Михаила Лермонтова (съемки проходили в 1987-1988 годах, фильм сделан совместно с режиссером Давидом Абашидзе). Лента отсылает к национальным культурам Азербайджана, Персии и Турции.
Черно-белые отпечатки (что создает контраст с очень ярким, цветным миром Параджанова!) сделаны по заказу «Грузия-фильм» для рекламы и продвижения фильма в прокате. Здесь многочисленные портреты режиссера, исполнителей главных ролей в костюмах и гриме, рабочие моменты. Они передают атмосферу создание параджановской картины — с фактурой из тканей, украшений и орнаментов, сцена за сценой отслеживая сложный рукотворный процесс. Получается почти что раскадровка.
Елизавета Воробьева, начальник отдела международных программ и экспозиционно-выставочной деятельности «Росфото», отмечает, что разные взгляды двух фотографов помогают лучше понять Параджанова: «На снимках Мечитова мы видим неуемную, сложную, очень яркую и живую фигуру, а на кадрах Карусаар — то, с каким сосредоточением он делал свои фильмы как кинорежиссер, и из чего рождалась его визуальная поэзия».
Василий Гусак
Куратор выставки, заместитель главного хранителя «Росфото»
«Темперамент, артистизм, творческое воображение Параджанова привлекали друзей, коллег, случайных свидетелей его „безумств“, а также фотографов-профессионалов. Оставаясь художником в любых условиях, он занимался режиссурой не только создавая фильмы, но и в повседневной жизни, становясь героем и вдохновителем большого количества фотографических изображений. Сейчас, спустя время, именно фотографии наиболее точно выражают парадоксальную цельность беспокойной личности Параджанова, предлагают увидеть особый экзистенциальный опыт человека, неспособного не творить».
Что можно увидеть?
В первую очередь, пленяют живые сценки — спонтанные проявления гения, вовремя пойманные фотографом. Вот, например, они шли по проспекту Руставели. Параджанов увидел женщину-курдянку, которая подметала улицу (в Тбилиси есть целый анклав курдов — когда-то они участвовали в строительстве города). И режиссер, который трепетно к ним относился, выхватывает метлу и начинает подметать улицу сам.
На другом снимке декабрь 1985 года: американский поэт и идеолог хиппи Аллен Гинзберг гостит у режиссера. Хозяин квартиры решил задекорировать его цветами и накидкой. Как вспоминает фотограф, Гинзберг играл на маленьком клавишном инструменте, а Параджанов ему подпевал.
Уже на вернисаже в Петербурге режиссер Дмитрий Месхиев назвал Параджанова гениальным интерпретатором — он превращал в искусство все, чем занимался. Даже когда во дворе доме сервировал стол для гостей, то расставлял все с особенной идеей — преобразовывал пространство до художественно-орнаментального состояния, что видно на фотографиях, если их подробно рассматривать.
Один из иконографических сюжетов для Параджанова — снимки за решетками. Художника преследовали за диссидентские взгляды — он провел в лагерях больше четырех лет. Как рассказывает Мечитов в коротком документальном фильме «Параджанов — это я», который можно посмотреть в «Росфото», они буквально не могли пройти мимо металлической сетки или зарешеченного окна, не сделав кадр. Это был внутренний сюжет, связанный с тяжелым опытом.
Кураторы хотят, чтобы любой мог побыть рядом с Параджановым — встретиться с ним, а также с мифом о нем. Это возможно благодаря фотографии, даже если вы не смотрели все его фильмы. Но конечно, перед посещением выставки лучше подготовиться — пересмотреть самые известные шедевры, и особенно последнюю картину — «Ашик-Кериб».
«Полет черного ворона». Фото Юрия Мечитова. 1981
«Полет черного ворона»
Самая знаменитая фотография Мечитова, в отличие от остальных, имеет авторское название — «Полет черного ворона» (1981). На ее основе создан памятник, который установили в Тбилиси в 2004 году, к 80-летию со дня рождения Параджанова. Как рассказывает Мечитов, у режиссера гостили две сотрудницы «Ленфильма». Все вместе они отправились к улице Арсена и завернули на Тхинвальскую: «Сегодня я думаю, что Параджанов давно вынашивал этот замысел. „Вот отсюда самый лучший вид на святую гору Мтацминду, и будет прекрасный кадр“, — произнес маэстро и указал мне место, откуда я должен был снимать будущий шедевр. Сергей расставил поодаль цветоустановщиц, нашел и себе место и велел снимать. Я приготовился, фотографировал я тогда простеньким „Зенитом“, и вдруг неожиданно Сергей с удивительной для него легкостью подпрыгнул, потом второй раз, третий... Именно третий дубль получился наиболее удачным. Параджанов назвал его „Кадром века“».
Публичная программа
К выставке «Рядом с Параджановым» подготовили публичную программу. Так, 28 марта пройдет лекция писателя Льва Наумова «Жест в поэтическом кинематографе Параджанова», а 11 апреля — киноведа Дмитрия Бакирова «Сергей Параджанов в поисках стиля, или Обратная сторона кино». Также в расписании интенсив по фотографии и кино для подростков и мастер-классы по коллажу.
Выставка «Рядом с Параджановым. Фотографии Юрия Мечитова и Елены Карусаар» в «Росфото» работает до 19 мая.
Куратор — Василий Гусак.
На превью: Давид Абашидзе и Сергей Параджанов на съемках фильма «Легенда о Сурамской крепости». Фото Юрия Мечитова. 1983
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