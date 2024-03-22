Каким был Сергей Параджанов? Узнаем о мифе и быте режиссера на выставке в «Росфото»

Что можно увидеть?

В первую очередь, пленяют живые сценки — спонтанные проявления гения, вовремя пойманные фотографом. Вот, например, они шли по проспекту Руставели. Параджанов увидел женщину-курдянку, которая подметала улицу (в Тбилиси есть целый анклав курдов — когда-то они участвовали в строительстве города). И режиссер, который трепетно к ним относился, выхватывает метлу и начинает подметать улицу сам.

На другом снимке декабрь 1985 года: американский поэт и идеолог хиппи Аллен Гинзберг гостит у режиссера. Хозяин квартиры решил задекорировать его цветами и накидкой. Как вспоминает фотограф, Гинзберг играл на маленьком клавишном инструменте, а Параджанов ему подпевал.

Уже на вернисаже в Петербурге режиссер Дмитрий Месхиев назвал Параджанова гениальным интерпретатором — он превращал в искусство все, чем занимался. Даже когда во дворе доме сервировал стол для гостей, то расставлял все с особенной идеей — преобразовывал пространство до художественно-орнаментального состояния, что видно на фотографиях, если их подробно рассматривать.

Один из иконографических сюжетов для Параджанова — снимки за решетками. Художника преследовали за диссидентские взгляды — он провел в лагерях больше четырех лет. Как рассказывает Мечитов в коротком документальном фильме «Параджанов — это я», который можно посмотреть в «Росфото», они буквально не могли пройти мимо металлической сетки или зарешеченного окна, не сделав кадр. Это был внутренний сюжет, связанный с тяжелым опытом.

Кураторы хотят, чтобы любой мог побыть рядом с Параджановым — встретиться с ним, а также с мифом о нем. Это возможно благодаря фотографии, даже если вы не смотрели все его фильмы. Но конечно, перед посещением выставки лучше подготовиться — пересмотреть самые известные шедевры, и особенно последнюю картину — «Ашик-Кериб».