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Каким был Сергей Параджанов? Узнаем о мифе и быте режиссера на выставке в «Росфото»

В «Росфото» открылась выставка «Рядом с Параджановым» в честь 100-летия режиссера. Это фото с бытописанием будней создателя удивительного визуального киноязыка, снятые Юрием Мечитовым и Еленой Карусаар. Миф о том, как жил, чудил и трудился автор «Цвета граната» и «Теней забытых предков», в гости к которому приезжали актер Марчелло Мастроянни и поэт-битник Аллен Гинзберг.

Сергей Параджанов. Фото Юрия Мечитова. 1980
Фото: Юрий Мечитов. Предоставлено пресс-службой «Росфото»

Сергей Параджанов. Фото Юрия Мечитова. 1980

Как устроена выставка? 

Проект приурочен к 100-летнему юбилею режиссера Сергея Параджанова (1924–1990) — мастера поэтического кино, сценариста и художника, автора таких картин, как «Тени забытых предков» и «Цвет граната». Его друзьями были Андрей Тарковский, Юрий Никулин и Лиля Брик, а в гости в Тбилиси к Параджанову приезжали Марчелло Мастроянни, Майя Плисецкая и Владимир Высоцкий (многие из знаменитостей — на снимках). 

Экспозиция опирается на архивы двух фотографов и состоит из портретов режиссера и рабочих моментов со съемок. Свой небольшой, но важный вклад внесли московский Музей кино, предоставивший афиши, и Музей Сергея Параджанова в Ереване, поделившийся рисунками режиссера, которые можно посмотреть на планшете.

Фото: Ирина Терешкова. Предоставлено пресс-службой «Росфото»
«Собака.ru»
Фото: Ирина Терешкова. Предоставлено пресс-службой «Росфото»

Выставка разместилась в двух залах. В первом — работы Юрия Мечитова, который запечатлел Параджанова в его родном доме на улице Котэ Месхи в Тбилиси. В 1980-х это было место притяжения деятелей культуры со всего СССР. Художник предстает один и в шумных компаниях, во время прогулок по улицам грузинской столицы, а также на съемках фильмов «Легенда о Сурамской крепости» и «Арабески на тему Пиросмани».

Познакомившись с Параджановым в 28 лет, Мечитов стал его фотохроникером и другом. Большой и подробный цикл фотографий охватывает 12 лет — с 1978 по 1990 год. Как говорит куратор Василий Гусак, это по-настоящему уникальная ситуация — настолько подробное и протяженное во времени свидетельство о жизни и творчестве режиссера такого уровня. Сложно вспомнить что-то подобное в истории фотографии и кино. Ко многим снимкам Юрий сразу же оставлял дневниковый комментарий (все они позже вошли в альбом «Сергей Параджанов. Хроники диалога»). Часть из этих воспоминаний приведены на выставке.

Юрий Мечитов

Фотограф

«Параджанов — человек колоссальной, чудовищной, почти животной энергии, силовое поле которого заманивало и не отпускало многих. Он рисовал, кроил, шил, готовил еду, мыл посуду с изяществом фокусника. Страшно не терпел, когда кто-то не мог забить гвоздь, завязать узел, повесить картину. Он жил и творил ежечасно, ежеминутно, в любое время, в любых условиях: за столом, на съемочной площадке, в тюремной камере. Он впитывал жизнь, он жаждал жить с какой-то дикой неистовостью. Параджанов создавал свою единственную, неповторимую, не связанную с какими-либо канонами красоту из совершенно неподходящих вещей — кефирных крышек, старых гребешков и поломанных игрушек».

Сергей Параджанов и актер Рамаз Чхиквадзе на съемках «Ашик-Кериб». Фото Елены Карусаар. 1988
Фото: Елена Карусаар. Предоставлено пресс-службой «Росфото»

Сергей Параджанов и актер Рамаз Чхиквадзе на съемках «Ашик-Кериб». Фото Елены Карусаар. 1988

Актер Юрий Мгоян. Сцена из фильма «Ашик-Кериб». Фото Елены Карусаар. 1988
Фото: Елена Карусаар. Предоставлено пресс-службой «Росфото»

Актер Юрий Мгоян. Сцена из фильма «Ашик-Кериб». Фото Елены Карусаар. 1988

«Собака.ru»

Во втором зале — серия фотографий Елены Карусаар (1946– 2021), художника-фотографа киностудии «Ленфильм», которая работала вместе с Ильей Авербахом и Динарой Асановой. Ее кадры рассказывают, как создавалась последняя завершенная картина Параджанова — «Ашик-Кериб» по сказке Михаила Лермонтова (съемки проходили в 1987-1988 годах, фильм сделан совместно с режиссером Давидом Абашидзе). Лента отсылает к национальным культурам Азербайджана, Персии и Турции.

Черно-белые отпечатки (что создает контраст с очень ярким, цветным миром Параджанова!) сделаны по заказу «Грузия-фильм» для рекламы и продвижения фильма в прокате. Здесь многочисленные портреты режиссера, исполнителей главных ролей в костюмах и гриме, рабочие моменты. Они передают атмосферу создание параджановской картины — с фактурой из тканей, украшений и орнаментов, сцена за сценой отслеживая сложный рукотворный процесс. Получается почти что раскадровка. 

Елизавета Воробьева, начальник отдела международных программ и экспозиционно-выставочной деятельности «Росфото», отмечает, что разные взгляды двух фотографов помогают лучше понять Параджанова: «На снимках Мечитова мы видим неуемную, сложную, очень яркую и живую фигуру, а на кадрах Карусаар — то, с каким сосредоточением он делал свои фильмы как кинорежиссер, и из чего рождалась его визуальная поэзия». 

Василий Гусак

Куратор выставки, заместитель главного хранителя «Росфото»

«Темперамент, артистизм, творческое воображение Параджанова привлекали друзей, коллег, случайных свидетелей его „безумств“, а также фотографов-профессионалов. Оставаясь художником в любых условиях, он занимался режиссурой не только создавая фильмы, но и в повседневной жизни, становясь героем и вдохновителем большого количества фотографических изображений. Сейчас, спустя время, именно фотографии наиболее точно выражают парадоксальную цельность беспокойной личности Параджанова, предлагают увидеть особый экзистенциальный опыт человека, неспособного не творить».

На проспекте Руставели (Тбилиси). Фото Юрия Мечитова. 1979
«Собака.ru»

На проспекте Руставели (Тбилиси). Фото Юрия Мечитова. 1979

С Алленом Гинзбергом. Фото Юрия Мечитова. 1985
«Собака.ru»

С Алленом Гинзбергом. Фото Юрия Мечитова. 1985

Встреча артистов Театра на Таганке. Фото Юрия Мечитова. 1979
«Собака.ru»

Встреча артистов Театра на Таганке. Фото Юрия Мечитова. 1979

Что можно увидеть?

В первую очередь, пленяют живые сценки — спонтанные проявления гения, вовремя пойманные фотографом. Вот, например, они шли по проспекту Руставели. Параджанов увидел женщину-курдянку, которая подметала улицу (в Тбилиси есть целый анклав курдов — когда-то они участвовали в строительстве города). И режиссер, который трепетно к ним относился, выхватывает метлу и начинает подметать улицу сам. 

На другом снимке декабрь 1985 года: американский поэт и идеолог хиппи Аллен Гинзберг гостит у режиссера. Хозяин квартиры решил задекорировать его цветами и накидкой. Как вспоминает фотограф, Гинзберг играл на маленьком клавишном инструменте, а Параджанов ему подпевал. 

Уже на вернисаже в Петербурге режиссер Дмитрий Месхиев назвал Параджанова гениальным интерпретатором — он превращал в искусство все, чем занимался. Даже когда во дворе доме сервировал стол для гостей, то расставлял все с особенной идеей — преобразовывал пространство до художественно-орнаментального состояния, что видно на фотографиях, если их подробно рассматривать. 

Один из иконографических сюжетов для Параджанова — снимки за решетками. Художника преследовали за диссидентские взгляды — он провел в лагерях больше четырех лет. Как рассказывает Мечитов в коротком документальном фильме «Параджанов — это я», который можно посмотреть в «Росфото», они буквально не могли пройти мимо металлической сетки или зарешеченного окна, не сделав кадр. Это был внутренний сюжет, связанный с тяжелым опытом. 

Кураторы хотят, чтобы любой мог побыть рядом с Параджановым — встретиться с ним, а также с мифом о нем. Это возможно благодаря фотографии, даже если вы не смотрели все его фильмы. Но конечно, перед посещением выставки лучше подготовиться — пересмотреть самые известные шедевры, и особенно последнюю картину — «Ашик-Кериб».

«Полет черного ворона». Фото Юрия Мечитова. 1981
Фото: Юрий Мечитов. Предоставлено пресс-службой «Росфото»

«Полет черного ворона». Фото Юрия Мечитова. 1981

«Полет черного ворона» 

Самая знаменитая фотография Мечитова, в отличие от остальных, имеет авторское название — «Полет черного ворона» (1981). На ее основе создан памятник, который установили в Тбилиси в 2004 году, к 80-летию со дня рождения Параджанова. Как рассказывает Мечитов, у режиссера гостили две сотрудницы «Ленфильма». Все вместе они отправились к улице Арсена и завернули на Тхинвальскую: «Сегодня я думаю, что Параджанов давно вынашивал этот замысел. „Вот отсюда самый лучший вид на святую гору Мтацминду, и будет прекрасный кадр“, — произнес маэстро и указал мне место, откуда я должен был снимать будущий шедевр. Сергей расставил поодаль цветоустановщиц, нашел и себе место и велел снимать. Я приготовился, фотографировал я тогда простеньким „Зенитом“, и вдруг неожиданно Сергей с удивительной для него легкостью подпрыгнул, потом второй раз, третий... Именно третий дубль получился наиболее удачным. Параджанов назвал его „Кадром века“».

Публичная программа

К выставке «Рядом с Параджановым» подготовили публичную программу. Так, 28 марта пройдет лекция писателя Льва Наумова «Жест в поэтическом кинематографе Параджанова», а 11 апреля — киноведа Дмитрия Бакирова «Сергей Параджанов в поисках стиля, или Обратная сторона кино». Также в расписании интенсив по фотографии и кино для подростков и мастер-классы по коллажу. 

Выставка «Рядом с Параджановым. Фотографии Юрия Мечитова и Елены Карусаар» в «Росфото» работает до 19 мая.

Куратор — Василий Гусак.

На превью: Давид Абашидзе и Сергей Параджанов на съемках фильма «Легенда о Сурамской крепости». Фото Юрия Мечитова. 1983  

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