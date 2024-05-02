Как импрессионизм стал революцией в искусстве? Объясняет куратор Эрмитажа Ольга Леонтьева

Кто тогда всем заправлял на арт-сцене?

Главным экспозиционным пространством того времени был Дворец промышленности, где ежегодно устраивались выставки Салона. Нигде в мире не существовало ничего близкого по масштабу. Картины заполняли стены от пола до потолка в несколько ярусов, а счет произведений шел на тысячи. При этом в Салон допускалось всего несколько работ одного художника, а отбирало их пристрастное жюри, которое предпочитало реалистические картины и околоакадемическое искусство.

Часть будущих импрессионистов все же выставлялись в Салонах. Их работы не всегда, но принимали. Например, полотна Огюста Ренуара показывались 12 раз. Он отмечал: «Во всем Париже едва ли наберется пятнадцать любителей, способных оценить художника без помощи Салона, и тысяч 80 человек, которые не купят даже квадратного сантиметра холста, если художник не допущен в Салон».

Это был один из немногих путей к широкому зрителю и покупателю. Поэтому когда Салон почти прекратил брать картины импрессионистов, художники решили попробовать изменить ход вещей, создав альтернативную независимую площадку.

Как появилось название новой школы?

27 декабря 1873 года был утвержден устав «Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов и граверов». Название специально выбрали таким, чтобы нельзя было сказать о каких-то единых тенденциях в искусстве новой группы. Импрессионизм не обладал очерченной программой, был абсолютно аполитичным, отказывался от отражения общественных событий и чуть ли не сюжета как такового. У художников даже не было своего манифеста. Но вместе с тем они создали одно из самых влиятельных направлений в истории мировой живописи.

Вскоре максимально длинное и абстрактное название заменилось на меткое и запоминающееся слово «импрессионисты», которое теперь знакомо каждому. Произошло это случайно. Клода Моне спросили о названии картины, которая позже приобретет мировую известность. Она не была похожа на вид Гавра, поэтому Моне ответил: «Поставьте "Впечатление"».

Критик Луи Леруа, написавший большую статью для сатирической газеты «Шаривари», не только неоднократно использовал это слово, но и образовал от него новое, назвав материал «L’Exposition des impressionnistes» («Выставка впечатленцев, импрессионистов»). Заметка представляла диалог двух посетителей: один из них пытался найти положительные стороны в новом искусстве, другого эта живопись настолько возмущала и шокировала, что он окончательно терял рассудок и принимал охранника за картину.

Слово «импрессионист», сначала ругательное, быстро прижилось и стало настолько расхожим, что сами художники также со временем начали его использовать.