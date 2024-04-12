В Эрмитаже показали «Красный вагон» Ильи Кабакова — впервые после реставрации!

В Главном штабе завершилась реставрация масштабной инсталляции и одной из важнейших работ искусства XX века. Илья и Эмилия Кабаковы впервые показали «Красный вагон» в 1991 году в Дюссельдорфе. А в 1993 году инсталляция была удостоена главного приза в рамках биеннале в Венеции — это первый и единственный раз, когда приз достался российскому художнику. В Эрмитаже представлена вторая версия работы, которая была создана в 2008 году для большой ретроспективы художников в московском «Гараже», а затем утопия-метафора СССР была передана в дар музею.
«Красный вагон» — это символическая гласная метафора советской эпохи, симулякр реальности, состоящей из трех частей: конструктивистской лестницы в небо, товарного вагона и груды мусора. С места вагон сдвинуться не может в красноречивом отсутствии колес. Утопические надежды, хранимые в первые годы «вечного советского сталинского рая» от провозглашения социалистического реализма до «Хрущёвской оттепели». Оптимистичный саундтрек, в дополнение к соцреалистическими пейзажами (символами живописи-как-лжи), как часть экспозиции, дополняют пафосную героику прошлого и впечатление остановки времени. В заключительной части инсталляции — выход через полуразрушенное крыльцо к горе строительного мусора, в которой застрял вагон. Последняя часть символично воплощает эпоху упадка Советского союза в 1960-1980-е годы. Сам Кабаков в разговоре с Борисом Гройсом нарекал «Красный вагон» «бесконечным преодолением сегодняшней минуты».
«В момент постройки этой работы, о ней нечего было сказать, потому что она была рассчитана на эффект физиологического восприятия, то есть человек в удивлении смотрел на вагон, потом раздавалась музыка, музыка становилась все громче по мере приближения к задней части вагона, и он вылезал в задний проход, где он оказывался окруженным наподобие сомнамбулы медитативными воспоминаниями о прошлом, звуки музыки тридцатых годов обвивали его...», — отмечал художник в диалогах с Борисом Гройсом.
По словам руководителя лаборатории научной реставрации мебели Государственного Эрмитажа Владимира Градова, который курировал восстановление «Красного вагона», специалисты «вмешивались по-минимуму»: обновили лестницу, и сваи, на которых стоит арт-объект. «Теперь конструкция прошита насквозь в трех местах. Лет 50 еще простоит», — заверил Градов. Живопись внутри инсталляции реставрировать не пришлось, тогда как декоративные панно с авторской тонировкой, изначально выполненные в технике цифровой печати, решили копировать — из-за нестабильного температурно-влажностного режима в атриуме Главного штаба изображения «поплыли».
Реставраторы Государственного Эрмитажа завершили реконструкцию сегодня, 12 апреля — 13 апреля она будет доступна всем посетителям музея.
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