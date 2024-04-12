В Эрмитаже показали «Красный вагон» Ильи Кабакова — впервые после реставрации!

По словам руководителя лаборатории научной реставрации мебели Государственного Эрмитажа Владимира Градова, который курировал восстановление «Красного вагона», специалисты «вмешивались по-минимуму»: обновили лестницу, и сваи, на которых стоит арт-объект. «Теперь конструкция прошита насквозь в трех местах. Лет 50 еще простоит», — заверил Градов. Живопись внутри инсталляции реставрировать не пришлось, тогда как декоративные панно с авторской тонировкой, изначально выполненные в технике цифровой печати, решили копировать — из-за нестабильного температурно-влажностного режима в атриуме Главного штаба изображения «поплыли».

Реставраторы Государственного Эрмитажа завершили реконструкцию сегодня, 12 апреля — 13 апреля она будет доступна всем посетителям музея.