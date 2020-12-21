Петергоф, Эрмитаж и Мариинский театр вошли в список самых посещаемых учреждений культуры 2020 года

Министр культуры Ольга Любимова подвела итоги 2020 года. В список самых посещаемых учреждений культуры России вошли музей-заповедник «Петергоф», Государственный Эрмитаж и Мариинский театр.
-
Kirk Fisher / Shutterstock.com
В семерку самых посещаемых музеев в 2020 году вошли Петергоф, Русский музей, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Царское село, музей-заповедник «Павловск» и Пушкинский музей.
Среди самы посещаемых театров 2020 года — Мариинский театр, Новосибирский театр оперы и балета, Малый театр России, театр имени Вахтангова, Большой театр, МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького.
По словам министра культуры России Ольги Любимовой, на фоне пандемии «не сбавляли рабочий ритм» и филармонии. «Буквально на днях мне сообщил генеральный директор Московской филармонии, что за этот календарный год там было 903 живых концерта, в которых выступили 800 российских и зарубежных солистов для 317 тысяч слушателей. А мы помним, что в этом году 366 дней и была изоляция», — приводит ТАСС слова министра.
«Это невероятная гордость в первую очередь за наши творческие коллективы, которые несмотря ни на что, включая шахматную рассадку и другие ограничения и правила, собрались, вышли и дали такой результат», — резюмировала Любимова.
Напомним, ранее составители Оксфордского словаря не смогли выбрать главное слово 2020 года. В этот раз их несколько и сразу пять — о коронавирусе. Google также назвал самые популярные поисковые запросы 2020 года в России. Наблюдал весь мир, в том числе и россияне, за пандемией новой коронавирусной инфекции, выборами в США и другими событиями. Три главных слова 2020 года также назвал «Яндекс». А еще главные поисковые запросы начиная с 2011 года.
Apple Music и Shazam подвели музыкальные итоги 2020 года в России. Самым популярным артистом стримингового сервиса стал Скриптонит, а самым прослушиваемым треком — «Комета» исполнителя JONY. Видеохостинг YouTube назвал самые популярные видео 2020 года в России — это Дудь, Моргенштерн и опарыши. Музыкальные итоги также подвела «ВКонтакте». Артистом уходящего года стал Моргенштерн — его альбом «Легендарная пыль», записанный за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считанные дни.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.