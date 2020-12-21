Петергоф, Эрмитаж и Мариинский театр вошли в список самых посещаемых учреждений культуры 2020 года

В семерку самых посещаемых музеев в 2020 году вошли Петергоф, Русский музей, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Царское село, музей-заповедник «Павловск» и Пушкинский музей.

Среди самы посещаемых театров 2020 года — Мариинский театр, Новосибирский театр оперы и балета, Малый театр России, театр имени Вахтангова, Большой театр, МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, на фоне пандемии «не сбавляли рабочий ритм» и филармонии. «Буквально на днях мне сообщил генеральный директор Московской филармонии, что за этот календарный год там было 903 живых концерта, в которых выступили 800 российских и зарубежных солистов для 317 тысяч слушателей. А мы помним, что в этом году 366 дней и была изоляция», — приводит ТАСС слова министра.

«Это невероятная гордость в первую очередь за наши творческие коллективы, которые несмотря ни на что, включая шахматную рассадку и другие ограничения и правила, собрались, вышли и дали такой результат», — резюмировала Любимова.