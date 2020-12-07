Дудь, Моргенштерн и опарыши: YouTube назвал самые популярные видео 2020 года в России

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные видео 2020 года в России. В этом году россияне предпочитали развлекательный контент — ведь, как считают в Google Россия, «юмор как никогда был нужен людям». Поэтому на первых строчках рейтинга обосновались «Что было дальше?» с Дудем и Лолитой, Моргенштерн на Вечернем Урганте и опарыши, поедающие бургер (и не только).