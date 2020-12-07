18+
  • Город
  • Интернет

Дудь, Моргенштерн и опарыши: YouTube назвал самые популярные видео 2020 года в России

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные видео 2020 года в России. В этом году россияне предпочитали развлекательный контент — ведь, как считают в Google Россия, «юмор как никогда был нужен людям». Поэтому на первых строчках рейтинга обосновались «Что было дальше?» с Дудем и Лолитой, Моргенштерн на Вечернем Урганте и опарыши, поедающие бургер (и не только). 

Самые популярные видео в России в 2020 году:

  1. Labelcom: Юрий Дудь х Лолита | Что было дальше?
  2. вДудь: Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь
  3. Вечерний Ургант: Видеоблогер и музыкант Моргенштерн о пути к успеху
  4. Mamix: За сколько минут опарыши съедят бургер?
  5. Влад A4: Вернулись в школу на один день челлендж!
  6. Литвин: Гори-гори ясно!
  7. Телеканал ТНТ: Камеди клаб. Харламов, Скороход «Голосовые»
  8. FixPlay — Майнкрафт: Фикс — Кожаные штаны
  9. KTV: «Непосредственно суд» 8 серия 5 сезона
  10. Евгений Ткачев: Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2

Самые популярные музыкальные видео в России в 2020 году:

  1. Little Big — Uno
  2. Little Big — Hypnodancer
  3. Клава Кока & Niletto — «Краш»
  4. Клава Кока — «Покинула чат»
  5. Mia Boyka & Егор Шип — «Пикачу»
  6. Моргенштерн & Элджей — Cadillac
  7. Моргеншттерн & Тимати — El Problema
  8. Dabro — «Юность»
  9. Little Big — Tacos
  10. Мэвл — «Холодок»

Самые популярные авторы в России в 2020 году:

  1. A4
  2. ГЛЕНТ
  3. Mamix?
  4. ЕГОРИК
  5. EdisonPts
  6. Marmok
  7. MORGENSHTERN
  8. LABELCOM
  9. HiMan
  10. Dream Team House

Топ-10 прорывов среди российских авторов YouTube в 2020 году:

  1. ГЛЕНТ
  2. Mamix?
  3. Dream Team House
  4. Лапенко
  5. Lesha Maisak
  6. FixPlay - Майнкрафт
  7. Бустер
  8. Дима Евтушенко
  9. SLAVA MARLOW
  10. ЧЁ КАВО
Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты