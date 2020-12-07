Дудь, Моргенштерн и опарыши: YouTube назвал самые популярные видео 2020 года в России

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные видео 2020 года в России. В этом году россияне предпочитали развлекательный контент — ведь, как считают в Google Россия, «юмор как никогда был нужен людям». Поэтому на первых строчках рейтинга обосновались «Что было дальше?» с Дудем и Лолитой, Моргенштерн на Вечернем Урганте и опарыши, поедающие бургер (и не только).
Самые популярные видео в России в 2020 году:
- Labelcom: Юрий Дудь х Лолита | Что было дальше?
- вДудь: Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь
- Вечерний Ургант: Видеоблогер и музыкант Моргенштерн о пути к успеху
- Mamix: За сколько минут опарыши съедят бургер?
- Влад A4: Вернулись в школу на один день челлендж!
- Литвин: Гори-гори ясно!
- Телеканал ТНТ: Камеди клаб. Харламов, Скороход «Голосовые»
- FixPlay — Майнкрафт: Фикс — Кожаные штаны
- KTV: «Непосредственно суд» 8 серия 5 сезона
- Евгений Ткачев: Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2
Самые популярные музыкальные видео в России в 2020 году:
- Little Big — Uno
- Little Big — Hypnodancer
- Клава Кока & Niletto — «Краш»
- Клава Кока — «Покинула чат»
- Mia Boyka & Егор Шип — «Пикачу»
- Моргенштерн & Элджей — Cadillac
- Моргеншттерн & Тимати — El Problema
- Dabro — «Юность»
- Little Big — Tacos
- Мэвл — «Холодок»
Самые популярные авторы в России в 2020 году:
- A4
- ГЛЕНТ
- Mamix?
- ЕГОРИК
- EdisonPts
- Marmok
- MORGENSHTERN
- LABELCOM
- HiMan
- Dream Team House
Топ-10 прорывов среди российских авторов YouTube в 2020 году:
- ГЛЕНТ
- Mamix?
- Dream Team House
- Лапенко
- Lesha Maisak
- FixPlay - Майнкрафт
- Бустер
- Дима Евтушенко
- SLAVA MARLOW
- ЧЁ КАВО
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