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«ВКонтакте» подвела музыкальные итоги года. Артист 2020-го — Моргенштерн

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги 2020 года в России. Артистом уходящего стал Моргенштерн — его альбом «Легендарная пыль», записанный за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считанные дни.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Всего за год аудитория «ВКонтакте» провела за прослушиванием музыки 548 177 лет. Чаще всего в свои клипы пользователи добавляли трек Cadillac Моргенштерна — поэтому в копилке Алишера, который стал артистом года, не только звание главного альбома 2020-го, но и «Хит года в Клипах».

Треком года стала песня «Луна не знает пути» от «Тайпан» и Agunda. Трек влетел в чарты, а заодно принес творческому союзу еще и победу в номинации «Фит года». «Прорыв года» — битмейкер Моргенштерна Slava Marlow.

Новой номинацией этого года — «Саундтрек самоизоляции». Во время весеннего локдауна пользователи соцсети чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz. Еще россияне скучали по близким — поэтому, как считают во «ВКонтакте», им отзывались романтичные строки «Я выбрал тебя, а остальным sorry» и «Ты не представляешь, как мне тебя не хватало».

«Плейлистом года» стала подборка «Русские хиты» с поп-композициями отечественной сцены. Также пользователи стали чаще слушать подкасты — главным из них стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.

10 главных треков 2020 года:

  1. Тайпан & Agunda — «Луна не знает пути»
  2. MORGENSHTERN & Витя АК — «РАТАТАТАТА
  3. MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac
  4. Ramil' — «Сияй»
  5. The Limba & Andro — X.O
  6. Miyagi & Andy Panda — Kosandra
  7. Artik & Asti — «Девочка танцуй»
  8. HENSY — «Поболело и прошло»
  9. Raim — «Двигаться»
  10. Dabro — «Юность»

10 главных альбомов 2020 года:

  1. «ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ» — MORGENSHTERN
  2. YAMAKASI — Miyagi & Andy Panda
  3. 7 (Part 2) — Artik & Asti
  4. «2004» — Скриптонит
  5. Vinyl #1 — Zivert
  6. Buster Keaton — Miyagi
  7. «Всем привет!» — Мэвл
  8. «58» — Егор Крид
  9. «Список твоих мыслей» — JONY
  10. «Правило» — PHARAOH

10 главных артистов 2020 года:

  1. MORGENSHTERN
  2. Artik & Asti
  3. GAYAZOV$ BROTHER$
  4. Miyagi & Andy Panda
  5. Скриптонит
  6. HammAli & Navai
  7. JONY
  8. Макс Корж
  9. Егор Крид
  10. Элджей

Топ-5 подкастов 2020 года:

  1. ВПШ
  2. Жизнь человека
  3. StopGame
  4. Это поправимо
  5. ГОВОРИТ ВАФИН

Напомним, Apple Music и Shazam подвели музыкальные итоги 2020 года в России. Самым популярным артистом стримингового сервиса стал Скриптонит, а самым прослушиваемым треком — «Комета» исполнителя JONY. Видеохостинг YouTube назвал самые популярные видео 2020 года в России — это Дудь, Моргенштерн и опарыши. А о том, что россияне искали в интернете чаще всего, рассказал Google, назвав самые популярные поисковые запросы 2020 года.

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