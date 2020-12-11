«ВКонтакте» подвела музыкальные итоги года. Артист 2020-го — Моргенштерн

Всего за год аудитория «ВКонтакте» провела за прослушиванием музыки 548 177 лет. Чаще всего в свои клипы пользователи добавляли трек Cadillac Моргенштерна — поэтому в копилке Алишера, который стал артистом года, не только звание главного альбома 2020-го, но и «Хит года в Клипах».

Треком года стала песня «Луна не знает пути» от «Тайпан» и Agunda. Трек влетел в чарты, а заодно принес творческому союзу еще и победу в номинации «Фит года». «Прорыв года» — битмейкер Моргенштерна Slava Marlow.

Новой номинацией этого года — «Саундтрек самоизоляции». Во время весеннего локдауна пользователи соцсети чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz. Еще россияне скучали по близким — поэтому, как считают во «ВКонтакте», им отзывались романтичные строки «Я выбрал тебя, а остальным sorry» и «Ты не представляешь, как мне тебя не хватало».

«Плейлистом года» стала подборка «Русские хиты» с поп-композициями отечественной сцены. Также пользователи стали чаще слушать подкасты — главным из них стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.