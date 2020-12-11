«ВКонтакте» подвела музыкальные итоги года. Артист 2020-го — Моргенштерн

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги 2020 года в России. Артистом уходящего стал Моргенштерн — его альбом «Легендарная пыль», записанный за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считанные дни.
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Фото: Shutterstock.com
Всего за год аудитория «ВКонтакте» провела за прослушиванием музыки 548 177 лет. Чаще всего в свои клипы пользователи добавляли трек Cadillac Моргенштерна — поэтому в копилке Алишера, который стал артистом года, не только звание главного альбома 2020-го, но и «Хит года в Клипах».
Треком года стала песня «Луна не знает пути» от «Тайпан» и Agunda. Трек влетел в чарты, а заодно принес творческому союзу еще и победу в номинации «Фит года». «Прорыв года» — битмейкер Моргенштерна Slava Marlow.
Новой номинацией этого года — «Саундтрек самоизоляции». Во время весеннего локдауна пользователи соцсети чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz. Еще россияне скучали по близким — поэтому, как считают во «ВКонтакте», им отзывались романтичные строки «Я выбрал тебя, а остальным sorry» и «Ты не представляешь, как мне тебя не хватало».
«Плейлистом года» стала подборка «Русские хиты» с поп-композициями отечественной сцены. Также пользователи стали чаще слушать подкасты — главным из них стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.
10 главных треков 2020 года:
- Тайпан & Agunda — «Луна не знает пути»
- MORGENSHTERN & Витя АК — «РАТАТАТАТА
- MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac
- Ramil' — «Сияй»
- The Limba & Andro — X.O
- Miyagi & Andy Panda — Kosandra
- Artik & Asti — «Девочка танцуй»
- HENSY — «Поболело и прошло»
- Raim — «Двигаться»
- Dabro — «Юность»
10 главных альбомов 2020 года:
- «ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ» — MORGENSHTERN
- YAMAKASI — Miyagi & Andy Panda
- 7 (Part 2) — Artik & Asti
- «2004» — Скриптонит
- Vinyl #1 — Zivert
- Buster Keaton — Miyagi
- «Всем привет!» — Мэвл
- «58» — Егор Крид
- «Список твоих мыслей» — JONY
- «Правило» — PHARAOH
10 главных артистов 2020 года:
- MORGENSHTERN
- Artik & Asti
- GAYAZOV$ BROTHER$
- Miyagi & Andy Panda
- Скриптонит
- HammAli & Navai
- JONY
- Макс Корж
- Егор Крид
- Элджей
Топ-5 подкастов 2020 года:
- ВПШ
- Жизнь человека
- StopGame
- Это поправимо
- ГОВОРИТ ВАФИН
Напомним, Apple Music и Shazam подвели музыкальные итоги 2020 года в России. Самым популярным артистом стримингового сервиса стал Скриптонит, а самым прослушиваемым треком — «Комета» исполнителя JONY. Видеохостинг YouTube назвал самые популярные видео 2020 года в России — это Дудь, Моргенштерн и опарыши. А о том, что россияне искали в интернете чаще всего, рассказал Google, назвав самые популярные поисковые запросы 2020 года.
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