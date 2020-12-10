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Что россияне искали в интернете чаще всего? Google назвал самые популярные поисковые запросы 2020 года

Google назвал самые популярные поисковые запросы 2020 года в России. Наблюдал весь мир, в том числе и россияне, за пандемией новой коронавирусной инфекции, выборами в США и другими событиями. Рассказываем, что гуглили в уходящем чаще всего. 

Главное событие 2020 года — пандемия коронавируса, за которой наблюдал (и продолжает наблюдать) весь мир. Среди других масштабных событий — взрыв в Бейруте, события в Беларуси и Нагорном Карабахе. Не остались без внимания российских пользователей голосование за поправки в Конституцию и обращение президента к гражданам в связи с коронавирусом. В рейтинг «Событий года» также вошли два крупных спортивных мероприятия — бой Хабиба Нурмагомедова, в котором он заявил о завершении карьеры, и матч Сербия-Россия.

10 самых быстрорастущих запросов в категории «События года»:

  1. Коронавирус
  2. Выборы в США
  3. Поправки в Конституцию РФ
  4. Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи
  5. События в Беларуси
  6. Взрув в Бейруте
  7. Обращение Владимира Путина
  8. Бубонная чума
  9. События в Нагорном Карабахе
  10. Матч Сербия-Россия, Лига Наций УЕФА

Россияне следили за предвыборной гонкой Джо Байдена и Дональда Трампа, интересовались Алексеем Навальным, Эллен/Эллиот Пейдж, Михаилом Ефремовым, Ким Чен Ыном, Александром Лукашенко и скорбели — по Борису Клюеву, Михаилу Жванецкому, Ирине Антоновой, Армену Джигарханяну, Шону Коннери, Диего Марадоне и другим. Также во многих поисковых категориях встречаются темы, связанные с COVID-19 — например, что такое пандемия и коронавирус или как сшить маску и получить пропуск.

  • Фото: Shutterstock.com

     

10 самых быстрорастущих запросов в категории «Что такое…»:

  1. Пандемия
  2. Коронавирус
  3. Конституция
  4. Гражданская война
  5. Деноминация
  6. Девальвация
  7. Самоизоляция
  8. Расизм
  9. Локдаун
  10. Вайб

10 самых быстрорастущих запросов в категории «Как…»:

  1. Сажать картошку
  2. Сшить маску
  3. Получить пропуск
  4. Встать на биржу труда
  5. Вернуть обоняне
  6. Получить пособие по безработице
  7. Получить выплату на ребенка
  8. Записаться в МФЦ
  9. Освятить кулич дома
  10. Играть в Amoug Us

10 самых быстрорастущих запросов в категории «В домашних условиях…»:

  1. Антисептик
  2. Вино из винограда
  3. Маска
  4. Майонез
  5. Чистка серебра
  6. Шугаринг
  7. Томатный сок
  8. Томатная паста
  9. Снятие нарощенных ресниц
  10. Ламинрование волос

10 самых быстрорастущих запросов в категории «Что посмотреть в…»:

  1. Сочи
  2. Тула
  3. Тверь
  4. Калининград
  5. Нижний Новгород
  6. Анапа
  7. Санкт-Петербург
  8. Екатеринбург
  9. Адлер
  10. Казань

«В этом году мы стали больше времени проводить дома и учиться новым вещам, о которых раньше даже не задумывались. В этом году границы были закрыты, и это стало возможностью заново открыть для себя Россию. Мы узнали, достопримечательности в каких городах искали наши пользователи чаще всего. Этот год подходит к концу. Он научил нас многому — ценить живое общение и друг друга, радоваться мелочам и видеть красоту рядом. Каким бы тяжелым этот год ни был, пусть в конечном счете он сделает нас немного лучше», — говорят в Google.

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