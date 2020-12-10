Что россияне искали в интернете чаще всего? Google назвал самые популярные поисковые запросы 2020 года

Google назвал самые популярные поисковые запросы 2020 года в России. Наблюдал весь мир, в том числе и россияне, за пандемией новой коронавирусной инфекции, выборами в США и другими событиями. Рассказываем, что гуглили в уходящем чаще всего.
Главное событие 2020 года — пандемия коронавируса, за которой наблюдал (и продолжает наблюдать) весь мир. Среди других масштабных событий — взрыв в Бейруте, события в Беларуси и Нагорном Карабахе. Не остались без внимания российских пользователей голосование за поправки в Конституцию и обращение президента к гражданам в связи с коронавирусом. В рейтинг «Событий года» также вошли два крупных спортивных мероприятия — бой Хабиба Нурмагомедова, в котором он заявил о завершении карьеры, и матч Сербия-Россия.
10 самых быстрорастущих запросов в категории «События года»:
- Коронавирус
- Выборы в США
- Поправки в Конституцию РФ
- Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи
- События в Беларуси
- Взрув в Бейруте
- Обращение Владимира Путина
- Бубонная чума
- События в Нагорном Карабахе
- Матч Сербия-Россия, Лига Наций УЕФА
Россияне следили за предвыборной гонкой Джо Байдена и Дональда Трампа, интересовались Алексеем Навальным, Эллен/Эллиот Пейдж, Михаилом Ефремовым, Ким Чен Ыном, Александром Лукашенко и скорбели — по Борису Клюеву, Михаилу Жванецкому, Ирине Антоновой, Армену Джигарханяну, Шону Коннери, Диего Марадоне и другим. Также во многих поисковых категориях встречаются темы, связанные с COVID-19 — например, что такое пандемия и коронавирус или как сшить маску и получить пропуск.
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Фото: Shutterstock.com
10 самых быстрорастущих запросов в категории «Что такое…»:
- Пандемия
- Коронавирус
- Конституция
- Гражданская война
- Деноминация
- Девальвация
- Самоизоляция
- Расизм
- Локдаун
- Вайб
10 самых быстрорастущих запросов в категории «Как…»:
- Сажать картошку
- Сшить маску
- Получить пропуск
- Встать на биржу труда
- Вернуть обоняне
- Получить пособие по безработице
- Получить выплату на ребенка
- Записаться в МФЦ
- Освятить кулич дома
- Играть в Amoug Us
10 самых быстрорастущих запросов в категории «В домашних условиях…»:
- Антисептик
- Вино из винограда
- Маска
- Майонез
- Чистка серебра
- Шугаринг
- Томатный сок
- Томатная паста
- Снятие нарощенных ресниц
- Ламинрование волос
10 самых быстрорастущих запросов в категории «Что посмотреть в…»:
- Сочи
- Тула
- Тверь
- Калининград
- Нижний Новгород
- Анапа
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Адлер
- Казань
«В этом году мы стали больше времени проводить дома и учиться новым вещам, о которых раньше даже не задумывались. В этом году границы были закрыты, и это стало возможностью заново открыть для себя Россию. Мы узнали, достопримечательности в каких городах искали наши пользователи чаще всего. Этот год подходит к концу. Он научил нас многому — ценить живое общение и друг друга, радоваться мелочам и видеть красоту рядом. Каким бы тяжелым этот год ни был, пусть в конечном счете он сделает нас немного лучше», — говорят в Google.
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