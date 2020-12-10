Что россияне искали в интернете чаще всего? Google назвал самые популярные поисковые запросы 2020 года

Главное событие 2020 года — пандемия коронавируса, за которой наблюдал (и продолжает наблюдать) весь мир. Среди других масштабных событий — взрыв в Бейруте, события в Беларуси и Нагорном Карабахе. Не остались без внимания российских пользователей голосование за поправки в Конституцию и обращение президента к гражданам в связи с коронавирусом. В рейтинг «Событий года» также вошли два крупных спортивных мероприятия — бой Хабиба Нурмагомедова, в котором он заявил о завершении карьеры, и матч Сербия-Россия.

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Россияне следили за предвыборной гонкой Джо Байдена и Дональда Трампа, интересовались Алексеем Навальным, Эллен/Эллиот Пейдж, Михаилом Ефремовым, Ким Чен Ыном, Александром Лукашенко и скорбели — по Борису Клюеву, Михаилу Жванецкому, Ирине Антоновой, Армену Джигарханяну, Шону Коннери, Диего Марадоне и другим. Также во многих поисковых категориях встречаются темы, связанные с COVID-19 — например, что такое пандемия и коронавирус или как сшить маску и получить пропуск.