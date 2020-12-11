От Рафаэля до Бенуа: 14 главных выставок декабря

На новогодних каникулах побывать в музеях Петербурга не удастся, но «Собака.ru» выбрала 14 главных выставок, которые непременно нужно увидеть в предпраздничной суете — Рафаэль, Бенуа, Сесил Битон!
«Линия Рафаэля», Эрмитаж
Рафаэль — не только хедлайнер Высокого Возрождения, но и один из самых сложных для экспонирования художников. Ренессансный блокбастер года стартовал в Николаевском, Концертном и Аванзале Зимнего Дворца с 10 декабря. Любовь к «принцу искусства» — одна из главных скреп Эрмитажа, и в этот раз он подошел к делу максимально смело: «Мадонна с Младенцем и святым Иоанном» из Лувра выставлена вместе с совершенно разными художниками, от Пармиджанино до Пикассо и «Галы, моей Сикстинской Мадонны» Дали. Подробнее о выставке здесь.
С 10 декабря по 28 марта
«К 150-летию Александра Бенуа», Михайловский замок Русского музея
Главный декабрьский маст си Русского музея — выставка мирискусника и теоретика искусства Александра Бенуа в Михайловском замке. Привозных работ нет — из-за коронавирусных ограничений обошлись собственной коллекцией, благо она у Русского музея впечатляющая. Это и живопись, и редкие акварели, и эскизы к балетам с книжными иллюстрациями.
С 9 декабря по 9 марта
«Сесил Битон и культ звезд», Главный штаб Эрмитажа
Ретроспективная выставка знаменитого фотографа, сценографа, дизайнера по костюмам («Оскар» за «Моя прекрасную леди»!) Сесила Битона пройдет в России впервые. Это более ста снимков, в том числе Марлен Дитрих, Одри Хепберн и Твигги из архивов его студии, музея Виктории и Альберта, журналов Vogue и Vanity Fair. Бонус для патриотов — раздел, посвященный снимкам «Русских балетов».
С 9 декабря по 14 марта
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фото: Василий Буланов
Выставка Ли Бул «Утопия Спасенная», «Манеж»
В «Манеже» идет долгожданный блокбастер «Утопия Спасенная» южнокорейской художницы Ли Бул — международной звезды, которая переплавляет идеи Томаса Компанеллы, немецкого модерниста Бруно Таута, русских архитекторов-конструктивистов и собственные размышления об устройстве человеческого общества. В фокус ее проекта для Петербурга — визуализация «диалога» между Ли Бул и представителями русского авангарда.
До 31 января
«Коллекционеры. ХХ век», KGallery
На экспозиции в KGallery — работы Михаила Врубеля, Александра Бенуа, Валентина Серова, Владимира Татлина и многих других, но настоящие протагонисты на самом деле даже не эти любимцы широкой аудитории, а сами коллекционеры — советские (и не только) профессоры и инженеры, бережно собиравшие искусство для себя, а не перепродажи на арт-рынке. Их истории представлены одновременно как захватывающий фильм и грустный рекап минувшего века.
До 17 января
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На фото слева направо: Галина Леонтьева, Марина Гисич, Яна и Саша Гисич
HUB, Marina Gisich Gallery
Старейшая contemporary art галерея города Marina Gisich gallery празднует 20-летие фестивалем перфомансов HUB. Каждый день весь декабрь в пространстве на Фонтанке, 121 художники от Виталия Пушницкого и Аси Маракулиной до Александра Шишкина-Хокусая и Тани Ахметгалиевой показывают, как и с чем они работают. За расписанием и стримами можно следить здесь.
До 31 декабря
«Маэстро Филип Трейси», Эрарта
Сорок шесть работ дизайнера Филипа Трейси — почти полную ретроспективу творчества главного шляпника планеты — показывают в честь десятилетия Эрарты. Его выставка несколько лет назад стала одной из самых посещаемых за всю историю музея. В новой версии она дополнена моделями, никогда не выставлявшимися в России. Это почти все: и фантастические головные уборы для дома Alexander McQueen, и гигантский корабль для Изабеллы Блоу, и работы из недавних клипов Леди Гаги Mаrry The Night и Stupid Love.
До 21 марта
Выставка «Вещи», Anna Nova Gallery
Anna Nova Gallery осмысляет феномен собирания искусства в выставке из двух частных коллекций: Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне. Экспозиция объединяет более 50 работ современных художников. Среди них — Влад Кульков, Александр Цикаришвили, Илья Федотов-Федоров, Егор Крафт, Александр Дашевский, Лиза Бобкова, Никита Селезнев и многие другие.
C 8 декабря по 6 февраля
Выставка Тани Рауш «ЭКО», Новый музей
В Новом музее Аслана Чехоева показывают работы петербургской художницы и исследовательницы иконописи, восстанавливавшей барочную живопись Чесменской церкви, Тани Рауш. Главные герои «ЭКО» — дети, при этом все портреты написаны по фото (какие-то снимки сделала сама Рауш, другие — она нашла в интернете).
С 11 декабря до 17 января
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фото: Галерея Zerno
Выставка Сергея Максимишина, Галерея Zerno
Галерея Zerno поддерживает выход дополненного издания книги фотографа Сергея Максимишина «100 фотографий» экспозицией его работ — покажут как раз 100 снимков двукратного лауреата конкурса World Press Photo.
С 12 декабря до 15 января
«Быль/Небыль», «Блуждающая галерея»
В «Севкабель Порту» кураторы Лиза Савина и Андрей Паршиков запускают цикл выставок «Стадия зеркала» в так называемой «Блуждающей галерее» (это отсылка к этапу развития ребенка по Лакану и буквальное прочтение будущих арт-прогулок по помещениям кластера: галерея будет в разных его локациях). Основная концепция — парная экспозиция уже известных художников с молодыми авторами. Начнут с поиска общих интонации в работах Владимира Дубосарского и Мики Плутицкой.
С 18 декабря по 15 февраля
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Фото: Марина Белова, Мастерская Аникушина
«Здесь могло быть ваше название», Мастерская Аникушина
Выставка-эксперимент из 30 работ позволит каждому зрителю побыть арт-куратором: не только придумать, что же объединяет металлических детей Антонины Фатхуллиной и прозрачные скульптуры Романа Тугая, но и, например, поменять подсветку или цвета подиумов.
С 23 декабря по ноябрь 2021-го
Инсталляции Arrival, «Севкабель Порт»
Дуэт медиахудожников 404.zero (Кристина Карпышева и Александр Лециус) покажет в «Севкабель Порту» тотальную инсталляцию (в 3 000 квадратных метров!) Arrival. Ее премьера прошла год назад в Нью-Йорке. Первую ассоциацию с фильмом Дени Вильнева гнать от себя не стоит, авторы формулируют смысл работы как «погружение в ничто и растворение во всем, что существует в космосе».
С 24 декабря по 24 января
«Индустриальная Италия, 1920–1960», Росфото
Великой красотой итальянского классицизма уже сложно удивить, в отличие от индустриального неореализма. По крайней мере, через него это пробуют сделать в Росфото, показывая работы из архива Джироламо Бомбелли. Фотограф снимал, в основном, по заказу коллекционеров и аукционных домов, но замысловатые шестеренки и механизмы — внутреннее содержимое заводов и фабрик — на его изображениях тоже есть. И они рассказывают об Италии первой половины ХХ века намного больше, чем открыточные виды.
До 24 января
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