От Рафаэля до Бенуа: 14 главных выставок декабря

«Линия Рафаэля», Эрмитаж

Рафаэль — не только хедлайнер Высокого Возрождения, но и один из самых сложных для экспонирования художников. Ренессансный блокбастер года стартовал в Николаевском, Концертном и Аванзале Зимнего Дворца с 10 декабря. Любовь к «принцу искусства» — одна из главных скреп Эрмитажа, и в этот раз он подошел к делу максимально смело: «Мадонна с Младенцем и святым Иоанном» из Лувра выставлена вместе с совершенно разными художниками, от Пармиджанино до Пикассо и «Галы, моей Сикстинской Мадонны» Дали. Подробнее о выставке здесь.

С 10 декабря по 28 марта