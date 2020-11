Выставка Ли Бул в «Манеже»: зеркальный дирижабль и работы Малевича в декорациях стимпанка

Говоря об утопиях, Ли Бул на самом деле ухватывает невозможность разговора о будущем, нашу неспособность помыслить его: об этом в свое время писал музыкальный критик и исследователь хонтологии Саймон Рейнольдс, в уже ставшей культовой в десятые годы книге «Ретромания: Поп-культура в плену собственного прошлого». После смелых фантазий модернизма, после космической гонки шестидесятых годов, стремительной череды научных открытий мы погрузились в интеллектуальную апатию, где образ будущего не может будоражить сознание, а интерес к нему и вовсе угас. «The future is not what it used to be» – будущее уже не то, что прежде; нам обещали реактивные ранцы и колонизацию Марса, а оказалось, что в будущем нас ждало все то же самое, только больше. О «ностальгии по будущему» писали Айзек Азимов и Жан Бодрийяр, и это то чувство, которое зритель ощущает, едва войдя в выставочный зал «Утопии спасенной».