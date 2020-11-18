Выставка Ли Бул в «Манеже»: зеркальный дирижабль и работы Малевича в декорациях стимпанка

Именно в «Городе Солнца», центральной инсталляции выставки, мы яснее всего наблюдаем столкновение двух направлений футурологии. Окруженная дирижаблями Ли Бул, Купцова, Циолковского, воздушными шарами и прочими радостно-утопическими образами, она идеально схватывает наше сегодняшнее конвенциональное представление о будущем как об очень мрачном месте – тут можно вспомнить эстетику «Чужого» или «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта: темно и бесконечно капает конденсат. Как иронично отметил критик Саймон Рейнольдс, «они запускают сверхбыстрые корабли между солнечными системами, но не могут позволить себе несколько лишних лампочек».

Второй этаж экспозиции отсылает нас к Балларду – писателю-антиутописту, оказавшемуся пока что ближе всего к правде в своих предсказаниях. Его в качестве референса упоминает сама Ли Бул, так как свой метод работы над серией «Желание быть уязвимым» художница называет «crashing» (в честь его романа). В отличие от зачастую перенасыщенного объектами пространства, на этой выставке зрителю предлагается побродить между руинами, напоминающими оставленный цирк или ярмарку. Тут ностальгия по будущему оказывается ностальгией по модернизму.