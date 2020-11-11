В Петербург возвращается выставка-блокбастер кутюрных шляп Филипа Трейси

Сорок шесть работ дизайнера Филипа Трейси — почти полную ретроспективу творчества главного шляпника планеты — покажут на десятилетии «Эрарты». Одна из самых посещаемых выставок за всю историю музея дополнена новыми моделями и работами, ранее никогда не выставлявшимися в России. Будет все: и фантастические головные уборы для дома Alexander McQueen, и гигантский корабль, созданный для Изабеллы Блоу, и шляпы из недавних клипов Леди Гаги Mаrry The Night и Stupid Love.
Не доедут только сокровища Елизаветы II и ее родственников, но мы-то знаем, что на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Philip Treacy замечены 36 представителей королевской семьи.
«Маэстро Филип Трейси», музей современного искусства «Эрарта», с 20 ноября
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