В Петербург возвращается выставка-блокбастер кутюрных шляп Филипа Трейси

Сорок шесть работ дизайнера Филипа Трейси — почти полную ретроспективу творчества главного шляпника планеты — покажут на десятилетии «Эрарты». Одна из самых посещаемых выставок за всю историю музея дополнена новыми моделями и работами, ранее никогда не выставлявшимися в России. Будет все: и фантастические головные уборы для дома Alexander McQueen, и гигантский корабль, созданный для Изабеллы Блоу, и шляпы из недавних клипов Леди Гаги Mаrry The Night и Stupid Love.