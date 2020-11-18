В Главном штабе Эрмитажа пройдет выставка работ фэшн-фотографа Сесила Битона, он снимал Марлен Дитрих, Одри Хепберн и Твигги

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Одри Хепберн на съемках фильма «Моя прекрасная леди» в костюме по дизайну Сесила Битона, 1964 год
Ретроспективная выставка знаменитого фотографа, сценографа, дизайнера по костюмам Сесила Битона — событие грандиозное (да, мы не побоимся такого слова), ведь она пройдет в России впервые. Среди свидетельств масштабности и экспозиция, состоящая из ста работ Битона разных лет, архивов студии фотографа, музея Виктории и Альберта, журналов Vogue и Vanity Fair, серий контрольных отпечатков с авторскими пометками, коллажей, снимков со следами ретуши. Бонус для патриотов — раздел, посвященный снимкам «Русских балетов».
Сесил Битон снимал не только культовых моделей, танцовщиков балета и голливудских звезд, но и богемных художников — завсегдатаев лондонского Сохо, а также таких дизайнеров, как Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, Кристобаль Баленсиага, Ив Сен-Лоран, и их творения. Например, Уоллис Симпсон в «Платье с лобстером» от Скиапарелли и принцессу Маргарет в платье Dior (1949 год), ставшем символом возврата к мирной жизни после войны.
Кроме того, Битон и сам за свою пятидесятилетнюю карьеру удостоился звания иконы стиля и все благодаря его выдержанным, лаконичным образам. Он балансировал между двумя модными мирами: миром старой аристократии, с балами дебютанток и сезонными нарядами, и динамичным миром молодежи 60-х с клубными вечеринками, блестками и пестрыми нарядами. После Второй мировой войны Сесил Битон стал официальным фотографом британского королевского двора, в 1964 году получил «Оскар» за работу над фильмом «Моя прекрасная леди», а в 1972 году был удостоен титула «сэр».
«Сесил Битон и культ звезд», 9 декабря — 14 марта, Белый зал Главного штаба Государственного Эрмитажа
Выставка пройдет в ежегодные Дни Эрмитажа, она подготовлена Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, куратор — Дарья Панайотти, генеральный партнер — ДЛТ.
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