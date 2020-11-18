В Главном штабе Эрмитажа пройдет выставка работ фэшн-фотографа Сесила Битона, он снимал Марлен Дитрих, Одри Хепберн и Твигги

Кроме того, Битон и сам за свою пятидесятилетнюю карьеру удостоился звания иконы стиля и все благодаря его выдержанным, лаконичным образам. Он балансировал между двумя модными мирами: миром старой аристократии, с балами дебютанток и сезонными нарядами, и динамичным миром молодежи 60-х с клубными вечеринками, блестками и пестрыми нарядами. После Второй мировой войны Сесил Битон стал официальным фотографом британского королевского двора, в 1964 году получил «Оскар» за работу над фильмом «Моя прекрасная леди», а в 1972 году был удостоен титула «сэр».