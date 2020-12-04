Татлин, Врубель, Бенуа: Почему нужно увидеть выставку «Коллекционеры. ХХ век» в KGallery?

На петербургской арт-карте KGallery занимает особое место и вполне открыто заявляет о своей миссии: не только показывать искусство (хотя и тут они нашли свою нишу), но и поддерживать и продвигать феномен частного коллекционирования. Периодически галерея продает живопись и графику XX века в рамках проекта #изпрофессорскойквартиры. «Помните то время, когда в хороших домах было принято собирать искусство? Художественные произведения собирали академики и профессоры, врачи и физики, артисты и директоры крупных магазинов. Сегодня мы возрождаем традиции домашнего коллекционирования!» – под таким слоганом KGallery продвигали свою idée fixe. Однако галерея не просто старается сделать частные собрания модным – хотя и начала это задолго до карантина и фейсбук-группы «Шар и крест». Можно сказать, что феномен коллекционирования в принципе является объектом их научного интереса: так или иначе эта тема, а также фигуры самих коллекционеров освещаются почти на каждой выставке.

«Коллекционеры. ХХ век» приурочена к недавнему выходу двухтомного издания «Коллекционеры Петербурга-Петрограда-Ленинграда-Санкт-Петербурга» со статьями об истоках, вехах и особенностях собирательства искусства в России, а также воспоминаниях о знаковых коллекционерах. На экспозиции можно увидеть работы Михаила Врубеля, Александра Бенуа, Валентина Серова, Владимира Татлина и многих других, но настоящие протагонисты на самом деле даже не эти любимцы широкой аудитории, а сами коллекционеры. Их истории представлены одновременно как захватывающий фильм и грустный рекап минувшего века.