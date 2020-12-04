Татлин, Врубель, Бенуа: Почему нужно увидеть выставку «Коллекционеры. ХХ век» в KGallery?

В KGallery открылась выставка «Коллекционеры. ХХ век». В экспозиции — работы Татлина, Бенуа, Школьника, Врубеля из 30 частных петербургских собраний. Почему здесь важны не только сами произведения, но и те, кто их собирал, объясняет сотрудник Молодежного центра Эрмитажа Анна Тыренко.
На петербургской арт-карте KGallery занимает особое место и вполне открыто заявляет о своей миссии: не только показывать искусство (хотя и тут они нашли свою нишу), но и поддерживать и продвигать феномен частного коллекционирования. Периодически галерея продает живопись и графику XX века в рамках проекта #изпрофессорскойквартиры. «Помните то время, когда в хороших домах было принято собирать искусство? Художественные произведения собирали академики и профессоры, врачи и физики, артисты и директоры крупных магазинов. Сегодня мы возрождаем традиции домашнего коллекционирования!» – под таким слоганом KGallery продвигали свою idée fixe. Однако галерея не просто старается сделать частные собрания модным – хотя и начала это задолго до карантина и фейсбук-группы «Шар и крест». Можно сказать, что феномен коллекционирования в принципе является объектом их научного интереса: так или иначе эта тема, а также фигуры самих коллекционеров освещаются почти на каждой выставке.
«Коллекционеры. ХХ век» приурочена к недавнему выходу двухтомного издания «Коллекционеры Петербурга-Петрограда-Ленинграда-Санкт-Петербурга» со статьями об истоках, вехах и особенностях собирательства искусства в России, а также воспоминаниях о знаковых коллекционерах. На экспозиции можно увидеть работы Михаила Врубеля, Александра Бенуа, Валентина Серова, Владимира Татлина и многих других, но настоящие протагонисты на самом деле даже не эти любимцы широкой аудитории, а сами коллекционеры. Их истории представлены одновременно как захватывающий фильм и грустный рекап минувшего века.
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Л.Т. Чупятов. Автопортрет. 1925 (_). Холст, масло. 71,7х60,5. Собрание семьи Палеевых, Санкт-Петербург. Ранее_ собрание И.И. Палеева, Ленинград
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В.П. Калужнин. Городской пейзаж. 1930. Бумага, масло, гуашь. 53 х 74. Собрание семьи Ласкиных, Ленинград-Санкт-Петербург. Ранее_ собрание С.Б. Ласкина, Ленинград
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К.А. Коровин. Цветы и фрукты. 1919. Картон, масло.61,5х52. Собрание семьи Палеевых, Санкт-Петербург. Ранее_ собрание И.И. Палеева, Ленингр
Как обычно мы представляем себе фигуру коллекционера искусства? Это либо киношный дореволюционный магнат наподобие Саввы Мамонтова, либо карикатурный капиталист Чарльз Саатчи. Выставка KGallery в этом смысле поражает – из биографий коллекционеров, работы из чьих собраний представлены, вырастает совершенно другой образ.
Из 2020 года кажется, что коммунистический строй и коллекционирование — вещи несовместные. Однако парадоксальным образом необходимое для развития искусства при любом режиме меценатство берут на себя неожиданные герои: ленинградские профессоры физики и химии, инженеры и врачи. Зритель, не погруженный в историю советского коллекционирования, откроет для себя целый мир, во многом имеющий черты Политехнического университета и той среды, где один и тот же человек днем преподает какую-нибудь гидроаэродинамику, а вечером, в кругу таких же единомышленников, читает лекции об искусстве начала двадцатого века. Правда, на выставке встречаются и более знакомые имена. Например, можно увидеть осколок знаменитой коллекции Левкия Жевержеева — основателя Музея театрального искусства — эскизы Татлина и Школьника к спектаклям.
Что интересовало людей, которые не могли зарабатывать на своей коллекции, перепродавать ее и экспонировать? Судя по произведениям на выставке, своя советская атлантида, которую они собирали по крупицам и хранили у себя. Большую часть собраний, как и в принципе главный интерес для профессорской интеллигенции, составляли работы объединения «Мир искусства», куда входили Бенуа, Бакст, Дягилев, Сомов, Серов. Из этой эстетики «страны, которую мы потеряли» и состоит этот оберегаемый от политики партии мир. Потом за некоторые из этих собраний соревновались Русский музей и Эрмитаж. «Портрет Ивана Щукина» кисти Сарьяна точно бы логически вписался в коллекцию последнего.
Жемчужинами экспозиции являются, конечно, вот эти неочевидные — «спасенные» — работы известных всем мастеров: когда выбираешь для себя, а не чтобы подержать и перепродать на следующем витке рынка. «Испания» Коровина, графика Врубеля, иллюстрации к Пушкину Бенуа – все это примеры того, как действительно можно любить искусство, но не заниматься им профессионально.
Выставка «Коллекционеры. ХХ век» в KGallery до 17 января. Из-за короновирусных ограничений даты могут измениться, рекомендуем уточнить информацию перед визитом.
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