Сатира от Шнурова, переполненные полигоны и рост тарифов в Петербурге. Что изменила мусорная реформа за год?

Мусорная реформа в Петербурге идет полтора года. Это время горожане запомнили сходом мусорной лавины на полигоне «Новый Свет — Эко», переполненными баками и нашествием крыс, включением платы за вывоз мусора в комуслуги и новыми контейнерами для вторсырья во дворах. Вскоре город ожидает новые нормативы для расчета тарифов за услугу ЖКХ, что может повысить стоимость. Насколько нововведения эффективны и поможет ли это массово внедрить раздельный сбор — в материале «Собака.ru».
Мусорная реформа в городе стартовала в прошлом году. По ней за 10 лет хотят ликвидировать свалки и внедрить раздельный сбор отходов. Однако пока успехи изменений не очевидны. Так, Гульнара Борисова, президент Санкт-Петербургской Ассоциации собственников жилья и их объединений, в разговоре с «Собака.ru», сетует, что в Петербурге благородные цели реформы пока «ушли на второй план». В первый год самым явным изменением для петербуржцев стало включение платы за вывоз мусора в комуслуги.
На рынке обращения отходов исчезла конкуренция. Раньше за вывоз мусора отвечали разные частные организации — управляющие компании многоквартирных домов (УК) самостоятельно выбирали, кому из них платить за вывоз мусора и раздельно собранного сырья. Благодаря конкуренции качество услуг постепенно становилось лучше, а цены росли не так сильно. Теперь за обращение с отходами ответственен монополист «Невский экологический оператор» (НЭО). Он заключил договоры с подрядчиками, которые вывозят мусор: «Эко Лэнд», «Автопарк № 1 Спецтранс», «Ресурс АТЭ» и «ПетроВаст». Эти компании могут заключать договоры субподряда с другими исполнителями.
До реформы весь мусор по умолчанию кидали в один бак (хотя нередко рядом с ним устанавливали отдельные контейнеры для раздельного сбора). После старта изменений в городе официально действуют две системы сбора — двухпоточная и межфракционная. Первая отделяет сухие отходы от мокрых. Вторая предполагает раздельный сбор стекла, пластика и макулатуры. Часть собранных отходов отправляют на переработку, остальное вывозят на полигоны в Ленобласть. В 2022 году, по данным НЭО, удалось отобрать из общей массы всего 8% вторсырья. Комитет по природопользованию заявляет более высокий процент — 44,1%. По словам НЭО, «итоги [эффективности какой-либо из систем] пока подводить рано, необходимо оценить статистику собираемости и экономику процесса».
Через два года город обещает внедрить систему комплексов «глубокой переработки отходов» (КПО). Предполагается, что она позволит очистить мусор от опасных примесей, выделить органику и полезные фракции, подлежащие переработке, сообщили в НЭО редакции. В декабре прошлого года уже запустили первую очередь КПО «Волхонка». Он должен перерабатывать 200 тысяч тонн отходов в год. В 2023-м планируют увеличить показатель в три раза. Когда предприятие заработает в полную мощность, НЭО ожидает сокращения неперерабатываемых хвостов до 25%. В 2023–2024 годах обещают построить еще три мусороперерабатывающих комплекса в Ленобласти и один в городе. Таким образом к 2030 году планируют достичь «100% показателя сортировки отходов и сокращение объемов отходов на полигонах не менее чем в 2 раза от общей массы», по словам НЭО.
Экоактивист Максим Дронов отмечает: пока в проектах Ленобласти комплексов «глубокой переработки отходов» фактически не существует. «Есть только комплексы по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов, то есть захоронению на полигонах. Получается, что приоритеты мусорной реформы соблюдаем мы только на словах, рядом с новой помойкой ставим комплекс с ручной сортировкой и переименовываем в комплекс по переработке отходов», — отмечает экоактивист Максим Дронов в разговоре с «Собака.ru».
«Как "Титаник", который торжественно шел на свой айсберг»
Старт реформы город запомнил проблемами с вывозом мусора уже в январе 2022 года. Жители разных районов города жаловались на переполненные баки и нашествие крыс. Ситуация стала не только поводом для возбуждения административных дел, но и публичного спора между губернатором Александром Бегловым и музыкантом Сергеем Шнуровым. Последний снял серию сатирических клипов, посвященных мусорному коллапсу.
В НЭО признают: в январе прошлого года «не все прошло по плану» — проблемы возникли в основном в густонаселенных северных районах. На ситуацию повлияла и смена компаний, отвечающих за вывоз мусора. «В результате этого и на фоне традиционного для новогодних каникул увеличения объемов отходов количество ТКО, требующих вывоза, на многих адресах существенно превысило ожидаемый уровень. В некоторых случаях в 1,5–2 раза. Жители стали складировать мусор прямо на контейнерных площадках, что затруднило возможность его вывоза штатными мусоровозами, рассчитанными на механическую погрузку», — сообщили редакции в НЭО.
Впрочем, управляющие компании смотрят на ситуацию иначе. Они полагают: ответственность за проблемы переходного периода лежит как раз на регоператоре. «Организация была выставлена безобразно, — вспоминает Гульнара Борисова из Ассоциации собственников жилья и их объединений, — договоры [о вывозе мусора] направлял НЭО [для заключения] в конце декабря [2021 года]. Условия были настолько невыгодными для управляющих организаций и ТСЖ, что естественно большинство из товариществ [собственников жилья] ушли в суды для регулирования условий договора».
Попытка в последний момент заключить невыгодные договоры, по ее словам, стала одним из факторов, предопределивших мусорный коллапс. Однако на этом проблемы не закончились. Она рассказывает, что ранее в городе действовало несколько компаний, которые вывозили отходы и «все работало как по часам». «С приходом НЭО все перевозчики остались, потому что у НЭО нет такого количества мусоровозов. Регоператор взял старых перевозчиков на подряд, но полностью перекроил их зоны работы, что тоже привело к бардаку в начале 2022 года».
Главной причиной мусорного коллапса в начале реформы все же остается старт с первого дня нового года, праздника. По словам юриста Санкт-Петербургской Ассоциации собственников жилья и их объединений Кирилла Захаряна, общественность предлагала отложить изменения в обращении с отходами до лета, когда мусора в два-три раза меньше, но к ней не прислушались. «Самое страшное для любого коммунальщика что-то начинать с 1 января, потому что это пиковые нагрузки. Мы это предполагали, получили то, что получили. Прямо как "Титаник", который торжественно шел на свой айсберг», — заключает Захарян.
«Жители города продолжают платить "за воздух"»
За первые полтора года реформы проблему своевременного вывоза мусора в основном удалось решить. Хотя и здесь между НЭО управляющими компаниями и ТСЖ есть трения. «Раньше мы понимали, что машина условно приедет с 17 до 18 часов. Люди освобождали подъезд к [мусорной] площадке. Сегодня никакого графика нам не дают. Мы надеялись, что за год этот вопрос решат, но нет», — объясняет Кирилл Захарян из Ассоциации собственников жилья.
Однако основной проблемой, по мнению большинства собеседников редакции, стал расчет стоимости вывоза. Горожане платят не за фактический объем отходов, а по нормативу. В Петербурге он составляет 0,0792 кубометра в год на каждый жилой кв.метр. То есть квартира в 30 кв.м. должна производить 2,5 кубических метра мусора. За этот объем собственники платят и неважно, живет кто-то в помещении или нет. «Это полный абсурд, к которому прибавляется регулярный рост тарифов», — поделилась своим мнением с редакцией доцент РАНХиГС САнкт-Петербург Дарья Щербакова. Она отмечает, что жильцы отдельных домов (в том числе ТСЖ «Большая Охта») смогли вернуть оплату «по факту», а не по нормативу, как было до реформы. «Остальные петербуржцы продолжают платить "за воздух" по завышенным тарифам городскому монополисту», — добавляет она.
Раздельный сбор отходов и вовсе пропал из некоторых районов города, по словам председателя Комиссии по экологии Совета ТПП РФ по экономике замкнутого цикла Натальи Беляевой. Баки установить не так просто: «Чтобы ТСЖ перешел на раздельный сбор, у дома должна быть своя контейнерная площадка в собственности. В реальности исполнить требование могут единицы», — отмечает президент Санкт-Петербургской Ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова.
Наконец, есть еще одна проблема — мусорные полигоны. За последний год СМИ неоднократно писали о крупных пожарах на областных свалках. В 2023 году тушение пожара на полигоне в Вырице Гатчинского района заняло более двух недель. По словам экоактивиста Максима Дронова, пожары — свидетельство неправильной эксплуатации, а также того, что полигоны элементарно переполнены.
Он утверждает: за последние годы были заново открыты два полигона в Ленобласти (возле деревни Лепсари Всеволожского района и Мшинского сельского поселения). Например, еще в 2019 году был закрыт по решению суда Мшинский полигон, так как «в грунтовых водах были обнаружены тяжелые металлы». «Теперь свалки в Мшинском и Лепсари работают вновь, но использовать их стали не для отходов области в связи с острой необходимостью Ленинградской области (Приказ №303 Минприроды от 14.05.2019, статья 10), а для Петербурга другого субъекта России. Это доказательство того, что возить отходы из города больше некуда», — заключает Дронов.
«Площадь, занимаемая полигонами, покроет каждый сотый метр России»
Опрошенные редакцией эксперты считают мусорную реформу провальной. «Основная задача — переработка мусора — зависла. Причина — вопросы к строительству трех из пяти мусороперерабатывающих заводов. Без них достичь 100% переработки отходов к 2030 году нереально», — отмечает Дарья Щербакова. Вызывает недовольство и монополия оператора по обращению с отходами не только на региональном, но и на федеральном уровне. При этом возможно наладить вывоз и сортировку отходов, если вернуть конкуренцию хотя бы среди перевозчиков, подчеркивает Гульнара Борисова.
«Пока картина по стране [с мусорной реформой] общая. Есть единичные частные случаи удачной утилизации, новых технологий переработки мусора, работы с облегченными упаковочными материалами, но общей тенденции нет», — отмечает Дарья Щербакова. «В идеале реформу нужно просто отменить», — добавляет Кирилл Захарян, хотя оговаривается, что в сложившихся условиях это нереально.
С этим согласен и Максим Дронов: «Раздельный сбор держится пока только на инициативе граждан и частных организациях, а должен быть закреплен на законодательном уровне». Тем не менее Наталья Беляева считает: у реформы есть шансы быть эффективной. «Это возможно, если производители упаковки будут брать на себя ответственность за ее утилизацию; изменят схему работы регоператоров и переориентируют их на участников рынка, не эксплуатирующих полигоны», — говорит она. «Если отходы не перерабатывать, площадь, занимаемая полигонами, покроет каждый сотый метр России», — заключает Дарья Щербакова.
Текст: Константин Крылов, Мария Агафонова.
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