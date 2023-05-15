Сатира от Шнурова, переполненные полигоны и рост тарифов в Петербурге. Что изменила мусорная реформа за год?

Мусорная реформа в городе стартовала в прошлом году. По ней за 10 лет хотят ликвидировать свалки и внедрить раздельный сбор отходов. Однако пока успехи изменений не очевидны. Так, Гульнара Борисова, президент Санкт-Петербургской Ассоциации собственников жилья и их объединений, в разговоре с «Собака.ru», сетует, что в Петербурге благородные цели реформы пока «ушли на второй план». В первый год самым явным изменением для петербуржцев стало включение платы за вывоз мусора в комуслуги.

На рынке обращения отходов исчезла конкуренция. Раньше за вывоз мусора отвечали разные частные организации — управляющие компании многоквартирных домов (УК) самостоятельно выбирали, кому из них платить за вывоз мусора и раздельно собранного сырья. Благодаря конкуренции качество услуг постепенно становилось лучше, а цены росли не так сильно. Теперь за обращение с отходами ответственен монополист «Невский экологический оператор» (НЭО). Он заключил договоры с подрядчиками, которые вывозят мусор: «Эко Лэнд», «Автопарк № 1 Спецтранс», «Ресурс АТЭ» и «ПетроВаст». Эти компании могут заключать договоры субподряда с другими исполнителями.

До реформы весь мусор по умолчанию кидали в один бак (хотя нередко рядом с ним устанавливали отдельные контейнеры для раздельного сбора). После старта изменений в городе официально действуют две системы сбора — двухпоточная и межфракционная. Первая отделяет сухие отходы от мокрых. Вторая предполагает раздельный сбор стекла, пластика и макулатуры. Часть собранных отходов отправляют на переработку, остальное вывозят на полигоны в Ленобласть. В 2022 году, по данным НЭО, удалось отобрать из общей массы всего 8% вторсырья. Комитет по природопользованию заявляет более высокий процент — 44,1%. По словам НЭО, «итоги [эффективности какой-либо из систем] пока подводить рано, необходимо оценить статистику собираемости и экономику процесса».