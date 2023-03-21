Тонны мусора, вырубка лесов и загрязнение воздуха: петербуржцы назвали самые волнующие их эко-проблемы

К таким выводам пришли по результатам опроса от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и экологическим сервисом «Сохрани лес». Выяснилось также, что женщины реже мужчин признавались, что «редко или никогда не» задумывались об экологических проблемах (5% из числа опрошенных женщин против 14% респондентов-мужчин) и заметно чаще указывали, что думают об этом «часто или ежедневно» (73% из числа опрошенных женщин против 57% мужчин).

Большинство участников опроса считают, что самые острые экологические проблемы, с которыми сталкиваются жители города, — это увеличение объемов мусора в промышленных масштабах (72%), загрязнение воды (68%) и загрязнение воздуха (50%). Также 41% петербуржцев считают, что остро стоит проблема вырубки лесов и зеленых насаждений. Больше четверти опрошенных признались, что обеспокоены угрозой исчезновения редких видов животных, браконьерством и другими проблемами животного мира (27%).

Примечательно, что каждую возрастную группу тревожат разные экологические проблемы. Так, самые юные респонденты — в возрасте от 18 до 24 лет — больше других обеспокоены проблемой загрязнения воздуха. Людей в возрасте от 25 до 34 лет тревожит угроза исчезновения редких видов животных и браконьерством. Увеличение объемов мусора беспокоит в основном опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Проблема загрязнения воды — участников опроса в возрасте от 45 до 54 лет. Вырубка лесов беспокоит самых пожилых респондентов, в возрасте от 55 лет.

Большинство опрошенных считают, что приблизиться к решению эко-проблем поможет сортировка мусора (67%). Около 61% отмечают, что наибольший вклад в решение проблем окружающей среды можно было бы внести, сдавая ненужную одежду на переработку или в секонд-хенды и сознательно ограничивая потребление (50%). Каждый пятый (22%) приветствует участие человека в высадке лесов. Каждый десятый (10%) назвал полезной эко-привычкой добровольные пожертвования экологическим организациям.